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    Без Роналду. Как выглядит команда самых дорогих футболистов мира

    17 января 2017
    Лидер мадридского «Реала» Криштиану Роналду не сумел попасть в основной состав команды, составленной из наиболее дорогих футболистов на планете. А кто все-таки попал?

    Авторитетный журнал France Football совместно с The CIES Football Observatory составил фантастическую команду из 11 самых дорогих игроков мира. Удивительно, но обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду не попал в эту команду. Опередили же Роналду по стоимости его главные соперники в бомбардирской гонке в чемпионате Испании – Неймар, Месси и Гризманн. Так, по данным CIES, стоимость бразильца составляет 250 миллионов евро, аргентинца – 190, а француза – 135. Стоимость Криштиану Роналду оценили всего лишь в 130 миллионов.

    Вратарь: Давид Де Хеа

    Клуб: «Манчестер Юнайтед»

    Трансферная стоимость: 58 млн евро

    Правый защитник: Маркиньос

    Клуб: «ПСЖ»

    Трансферная стоимость: 47 млн евро

    Левый защитник: Эмерик Ляпорт

    Клуб: «Атлетик Бильбао»

    Трансферная стоимость: 48 млн евро

    Центральный защитник: Рафаэль Варан

    Клуб: «Реал Мадрид»

    Трансферная стоимость: 50 млн евро

    Центральный защитник: Леонардо Бонуччи

    Клуб: «Ювентус»

    Трансферная стоимость: 50 млн евро

    Центральный полузащитник: Поль Погба

    Клуб: «Манчестер Юнайтед»

    Трансферная стоимость: 125 млн евро

    Центральный полузащитник: Марко Вератти

    Клуб: «ПСЖ»

    Трансферная стоимость: 72 млн евро

    Атакующий полузащитник: Коутиньо

    Клуб: «Ливерпуль»

    Трансферная стоимость: 75 млн евро

    Нападающий: Неймар

    Клуб: «Барселона»

    Трансферная стоимость: 250 млн евро

    Нападающий: Антуан Гризманн

    Клуб: «Атлетико Мадрид»

    Трансферная стоимость: 135 млн евро

    Нападающий: Лионель Месси

    Клуб: «Барселона»

    Трансферная стоимость: 190 млн евро

    Именно так выглядит команда самых дорогих футболистов мира:

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    Рейтинг: 4 Голосов: 35
    Комментарии14
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 17 января 2017, 21:05

      переоценены многие

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 17 января 2017, 18:31

      какие бабки)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +800

      forward33 > mihail1980 18 января 2017, 13:23

      Слишком завышенные суммы)))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +6174

      Revolver76 17 января 2017, 18:11

      Роналду получил не мало призов, но не попадает в рейтинги журналов. интересно, сильно огорчается ли он

      3
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      Рейтинг: -246

      vsespartak01 > Revolver76 5 октября 2020, 09:38

      козлиный минусовщик!трус и подонок!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +44

      Факус 17 января 2017, 17:56

      Ну тут идет явно соотношение качества и возраста. Само собой самый дорогой - не самый лучший на данный момент.

      4
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      Рейтинг: +12

      Юрий Басов > Факус 17 января 2017, 18:01

      Можно согласиться.

      1
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      Рейтинг: +5

      Ratus_Alex 17 января 2017, 17:42

      Зачем в сборных лучших игроков мира (например в году) центральных защитников ставить на фланги?

      2
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      Рейтинг: +12

      Юрий Басов > Ratus_Alex 17 января 2017, 18:01

      А,зачем низкорослых ,крайних ставить в центр?

      -1
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > Юрий Басов 17 января 2017, 20:01

      А зачем вообще в команду негров ставить?

      -1
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      Рейтинг: +1126

      richi > Ratus_Alex 17 января 2017, 20:24

      Потому, что дорогих фланговых просто нет... или автор поленился поискать...

      -1
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      Рейтинг: +108

      sciline10 > richi 17 января 2017, 21:11

      да ладно? Тот же алаба, сандро или карвахаль)

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi > sciline10 17 января 2017, 23:26

      Где ты в символической сборной видишь Алабу, Сандро или Карвахаля? Наверное они дешевле? Или нет?

      1
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      Рейтинг: +800

      forward33 > richi 18 января 2017, 13:22

      журнал France Football совместно с The CIES Football Observatory составил фантастическую команду из 11 самых дорогих игроков мира.

      -1
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