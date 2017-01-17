Без Роналду. Как выглядит команда самых дорогих футболистов мира

Лидер мадридского «Реала» Криштиану Роналду не сумел попасть в основной состав команды, составленной из наиболее дорогих футболистов на планете. А кто все-таки попал?

Авторитетный журнал France Football совместно с The CIES Football Observatory составил фантастическую команду из 11 самых дорогих игроков мира. Удивительно, но обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду не попал в эту команду. Опередили же Роналду по стоимости его главные соперники в бомбардирской гонке в чемпионате Испании – Неймар, Месси и Гризманн. Так, по данным CIES, стоимость бразильца составляет 250 миллионов евро, аргентинца – 190, а француза – 135. Стоимость Криштиану Роналду оценили всего лишь в 130 миллионов.

Вратарь: Давид Де Хеа

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Трансферная стоимость: 58 млн евро

Правый защитник: Маркиньос

Клуб: «ПСЖ»

Трансферная стоимость: 47 млн евро

Левый защитник: Эмерик Ляпорт

Клуб: «Атлетик Бильбао»

Трансферная стоимость: 48 млн евро

Центральный защитник: Рафаэль Варан

Клуб: «Реал Мадрид»

Трансферная стоимость: 50 млн евро

Центральный защитник: Леонардо Бонуччи

Клуб: «Ювентус»

Трансферная стоимость: 50 млн евро

Центральный полузащитник: Поль Погба

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Трансферная стоимость: 125 млн евро

Центральный полузащитник: Марко Вератти

Клуб: «ПСЖ»

Трансферная стоимость: 72 млн евро

Атакующий полузащитник: Коутиньо

Клуб: «Ливерпуль»

Трансферная стоимость: 75 млн евро

Нападающий: Неймар

Клуб: «Барселона»

Трансферная стоимость: 250 млн евро

Нападающий: Антуан Гризманн

Клуб: «Атлетико Мадрид»

Трансферная стоимость: 135 млн евро

Нападающий: Лионель Месси

Клуб: «Барселона»

Трансферная стоимость: 190 млн евро

Именно так выглядит команда самых дорогих футболистов мира:

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