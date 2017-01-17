Без Роналду. Как выглядит команда самых дорогих футболистов мира

переоценены многие
Авторитетный журнал France Football совместно с The CIES Football Observatory составил фантастическую команду из 11 самых дорогих игроков мира. Удивительно, но обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду не попал в эту команду. Опередили же Роналду по стоимости его главные соперники в бомбардирской гонке в чемпионате Испании – Неймар, Месси и Гризманн. Так, по данным CIES, стоимость бразильца составляет 250 миллионов евро, аргентинца – 190, а француза – 135. Стоимость Криштиану Роналду оценили всего лишь в 130 миллионов.
Вратарь: Давид Де Хеа
Клуб: «Манчестер Юнайтед»
Трансферная стоимость: 58 млн евро
Правый защитник: Маркиньос
Клуб: «ПСЖ»
Трансферная стоимость: 47 млн евро
Левый защитник: Эмерик Ляпорт
Клуб: «Атлетик Бильбао»
Трансферная стоимость: 48 млн евро
Центральный защитник: Рафаэль Варан
Клуб: «Реал Мадрид»
Трансферная стоимость: 50 млн евро
Центральный защитник: Леонардо Бонуччи
Клуб: «Ювентус»
Трансферная стоимость: 50 млн евро
Центральный полузащитник: Поль Погба
Клуб: «Манчестер Юнайтед»
Трансферная стоимость: 125 млн евро
Центральный полузащитник: Марко Вератти
Клуб: «ПСЖ»
Трансферная стоимость: 72 млн евро
Атакующий полузащитник: Коутиньо
Клуб: «Ливерпуль»
Трансферная стоимость: 75 млн евро
Нападающий: Неймар
Клуб: «Барселона»
Трансферная стоимость: 250 млн евро
Нападающий: Антуан Гризманн
Клуб: «Атлетико Мадрид»
Трансферная стоимость: 135 млн евро
Нападающий: Лионель Месси
Клуб: «Барселона»
Трансферная стоимость: 190 млн евро
Именно так выглядит команда самых дорогих футболистов мира:
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