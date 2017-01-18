Лукаку, Руни и еще пять самых дорогих игроков в своем возрасте

Мартин Эдегор стал самым дорогим 15-летним игроком в истории, а кто был самым дорогим в остальных возрастных категориях?

Мартин Эдегор

Возраст: 15

Цена: 4 млн. евро

Когда в 15 лет тебя считают самым талантливым игроком планеты, вызывают в основную сборную страны, а за твой трансфер сражаются все топ-клубы планеты Земля, то значит ты, действительно, чего-то стоишь. Но за пределами родной Норвегии Мартин пока не смог проявить себя в должной мере, несмотря на огромную зарплату и возможность тренироваться с основным составом одного из лучших клубов мира. Ближайшие полтора года Эдегор проведет в Голландии, где на него не будет оказываться такого плотного давления со стороны прессы и наконец появится шанс показать себя на взрослом уровне, вернуться в сборную, и поднять свою стоимость, которая сейчас составляет всего 2 миллиона евро.

Ромелу Лукаку

Возраст: 16

Цена: 10 млн. евро

Бельгийский форвард с юных лет выделялся на футбольном поле. Недаром лондонский «Челси» в свое время заплатил за права на Ромелу 22 миллиона евро. И пусть время проведенное в составе синих было не слишком удачным для форварда, он все равно должен сказать «спасибо» деньгам Романа Абрамовича, за возможность переехать в сильнейшую Лигу Мира, где он сумел себя зарекомендовать с самой лучшей стороны, выступая в арендах за «Вест Бром» и «Эвертон», последний, в итоге выкупил трансфер за более, чем 30 млн, и спустя некоторое время, отказался возвращать футболиста в «Челси» за 70.

Джиджи Доннарумма

Возраст: 17

Цена: 20 млн. евро

Лукаку принадлежал бы рекорд стоимость и для футболистов 17 лет, если бы не появление в «Милане» этого суперталантливого голкипера, о котором написано, пожалуй, даже больше, чем в свое время о бельгийском форварде. Перейди он в следующем году в любой топ-клуб и скорее всего не удержится рекорд в стоимости для 18-летних, но, хотелось бы, чтобы Доннарумма, как можно дольше оставался в «Милане», вернув клуб в элиту Мирового футбола, став легендой в этой команде, в этом поколении талантов.

Уэйн Руни

Возраст: 18

Цена: 37 млн. евро

Как же давно состоялась сделка «МЮ» и «Эвертона», позволившая Уэйну Руни стать самым дорогим 18-летним игроком в истории футбола, а в последствии, лучшим бомбардиром и живой легендой «красных дьяволов». Руни, однозначно, уже не тот, что раньше. Игрок отрастил бороду, стал играть глубже, практически центральным полузащитником, но в том, что это один из лучших футболистов в истории АПЛ и Английской сборной, которому всего-то 31, не сомневается никто. Бьюсь об заклад, что у Маркуса Рэшфорда висели в детстве плакаты с Руни.

Уэйн Руни / Андерсон

Возраст: 19

Цена: 37,5 / 31,5 млн. евро

Уйэн Руни оставался самым дорогим игроком и в 19 лет, но, чтобы не повторяться, возьмем футболиста, занявшего второе место, а именно, Андерсона. «МЮ», с подачи сэра Алекса, не пожалел более 30 млн.евро, которые отправились в «Порту», в обмен на талантливого бразильского полузащитника, который должен был вырасти в звезду Мирового класса. В общем-то реализовать свой потенциал на 100% у Андерсона не вышло, после «МЮ» его ждала аренда в скромную «Фиорентину», а затем, на правах свободного агента он присоединился к бразильскому «Интеру».

Лионель Месси

Возраст: 20

Цена: 60 млн. евро

Кто бы мог подумать 9 лет назад, что 60 млн. евро это только начало для Месси. Сейчас его стоимость, как минимум, в 2 раза больше, он украсил своё тело парой татуировок, отрастил бороду, перекрасил волосы, обзавелся семьей, выиграл 5 золотых мячей, и по праву считается одним из 2-х лучших футболистов Планеты и 21 века. На второй строчке игроков 20-летнего возраста, расположился полузащитник сборной Англии – Рахим Стерлинг, оцененный в 50 млн, третьим стал Марио Гетце и 42 млн.

Неймар

Возраст: 22

Цена: 80 млн. евро

Думаю многих удивило отсутствие Криштиану Роналду, но он, отметки в 80 млн, достиг лишь в годы выступления за «Реал» и на тот момент ему было уже далеко за 20. Реальную конкуренцию Месси в трансферной стоимости в молодом возрасте, смог оказать лишь бразильский вундеркинд – Неймар. Теперь они партнеры по команде, оба выигрывали Олимпиаду в составе своих сборных, но Месси все же чуть дороже, и безусловно, без него представить себе игру «Барселоны» будет крайне сложно.