Саншеш, Дембеле и еще 3 игрока, круто прибавивших в цене за год

Блог «SUBJECTIVE OPINION» предлагает ознакомиться с 5-кой футболистов, которые серьезно прибавили в своей стоимости за минувшие 366 дней.

Оливер Бурк – «РБ Лейпциг»

Возраст: 19

Позиция: крайний полузащитник

В начале года: 100 тыс. евро

В конце года: 10 млн. евро

В %: 9.900,0

Воспитанник «Ноттингема» перебрался в немецкий чемпионат на «флажке» летнего трансферного окна. «Быки» не пожалели 15 млн. евро за молодого парня, всего год играющего на профессиональном уровне в основе клуба из Чемпионшипа.

Отрабатывать вложенные в него средства, Бурк стал с первого же матча, отметившись голевой передачей, на победный гол, в матче против «Боруссии Д». Главный тренер «Лейпцига» очень ценит игрока, который считается большим талантом у себя на родине, сравнивая его с валлийцем Бэйлом. Бурк провел уже 4 матча за сборную Шотландии.

«Оливер становится все лучше и лучше. Он быстро учится и будет нашим альтернативным вариантом на позиции десятого номера, мы подписали его за это», – заявил Хазенхюттль.

Усман Дембеле – «Боруссия Д»

Возраст: 19

Позиция: крайний нападающий

В начале года: 250 тыс. евро

В конце года: 18 млн. евро

В %: 7.100,0

Франко-мавританский игрок, неожиданно появился в составе скромного «Ренна», сходу получив место в основе. За 1 сезон футболист добился фантастического прогресса от никому не известного юнца, до одного из самых перспективных игроков планеты, в трансфере которого были заинтересованы практически все топ-клубы Европы.

Выиграла в споре за игрока «Боруссия», где умеют растить звезд. В Германии игрок сумел быстро адаптироваться, став одним из лидеров команды, и ее лучшим распасовщиком – 12 голевых передач + 5 забитых мячей. В декабре игрок удостоился звания лучшего игрока Бундеслиги по версии болельщиков.

Ренату Саншеш – «Бавария»

Возраст: 19

Позиция: центральный полузащитник

В начале года: 800 тыс.евро

В конце года: 30 млн. евро

В %: 3.650,0

Прошедший год стал абсолютно фантастическим в карьере молодого португальца – Ренату Саншеша. Пройти путь от дубля «Бенфики» до Чемпиона Европы и «Лучшего молодого игрока» за такой короткий срок, что-то из разряда «космического таланта». И очень похоже на сказку «Лестера».

Едва показав Саншеша футбольному миру, «Бенфика» установила цену переговоров по трансферу в районе 70 млн. евро. И «МЮ» был готов расстаться с указанной суммой, но англичан опередила «Бавария», заплатив «чистыми» около 35 млн. евро + в контракте прописаны огромные бонусы, которые могут довести сумму до указанных 70 млн.

«Будь я скаутом «МЮ», то Санчеш уже был бы в нашем клубе. Я бы схватил его за волосы и сказал: «Пойдем! Это современный игрок. Агрессивный, сильный, он подкован технически и обладает хорошим пасом и ударом. Саншеш молод, но не боится брать на себя ответственность», – оценил перспективы игрока Рио Фердинанд.

Бенжамин Хенрикс – «Байер 04»

Возраст: 19

Позиция: крайний защитник

В начале года: 150 тыс. евро

В конце года: 5 млн. евро

В %: 3.233,3

Темнокожий защитник юношеских сборных Германии, также серьезно прибавил в цене за последний год, но в отличие от предыдущих футболистов в нашем топе, за него не платил огромных денег топ-клуб, что разумеется, подняло бы автоматически цену на игрока, свое подорожание игрок заслужил игрой в одном клубе.

Йоахим Лев вызвал игрока на матчи отбора ЧМ 2018, против сборных Сан-Марино и Италии, в первом матче, против аутсайдера, Хенрикс получил место в старте, и достойно отыграл все 90 минут встречи. Именно этот футболист видится в качестве достойной замены Ламу в сборной Германии, а возможно, позднее, и в самой «Баварии».

Мануэль Локателли – «Милан»

Возраст: 19

Позиция: опорный полузащитник

В начале года: 150 тыс. евро

В конце года: 5 млн. евро

В %: 3.233,3

Свои первые матчи за «Милан», Лока провел в сезоне 2015/16, но по-настоящему раскрыться сумел лишь в этом году, а потому удивительно, что за такой короткий промежуток времени, его цена просто взлетела в тысячи раз. Главный тренер «Милана» постепенно подводил талантливого юнца в основе, но гол в ворота «Сассуоло», забитый после выхода на замену, форсировал процесс перевода в старт.

И если в следующем матче «Милана», который состоялся против «Кьево», Лока был не слишком заметен, то крутейший, победный гол в ворота «Ювентуса» надолго останется в памяти у фанатов. С интересом будем наблюдать за прогрессом Локателли и становлением нового «Милана».

«Локателли – это наше будущее, я вижу в нем нового Пирло, он такой же смышленный и технически одаренный. Мы хотим начать новый победный цикл «Милана» и сделать это молодым составом, в идеале – полностью итальянским. Это моя мечта. И Локателли будет его частью, без сомнений!» – Сильвио Берлускони.

Фото: globallookpress.com