Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    SUBJECTIVE OPINION Все блоги -

    Саншеш, Дембеле и еще 3 игрока, круто прибавивших в цене за год

    15 января 2017
    Блог «SUBJECTIVE OPINION» предлагает ознакомиться с 5-кой футболистов, которые серьезно прибавили в своей стоимости за минувшие 366 дней.

    Оливер Бурк – «РБ Лейпциг»

    Возраст: 19

    Позиция: крайний полузащитник

    В начале года: 100 тыс. евро

    В конце года: 10 млн. евро

    В %: 9.900,0

    Воспитанник «Ноттингема» перебрался в немецкий чемпионат на «флажке» летнего трансферного окна. «Быки» не пожалели 15 млн. евро за молодого парня, всего год играющего на профессиональном уровне в основе клуба из Чемпионшипа.

    Отрабатывать вложенные в него средства, Бурк стал с первого же матча, отметившись голевой передачей, на победный гол, в матче против «Боруссии Д». Главный тренер «Лейпцига» очень ценит игрока, который считается большим талантом у себя на родине, сравнивая его с валлийцем Бэйлом. Бурк провел уже 4 матча за сборную Шотландии.

    «Оливер становится все лучше и лучше. Он быстро учится и будет нашим альтернативным вариантом на позиции десятого номера, мы подписали его за это», заявил Хазенхюттль.

    Усман Дембеле – «Боруссия Д»

    Возраст: 19

    Позиция: крайний нападающий

    В начале года: 250 тыс. евро

    В конце года: 18 млн. евро

    В %: 7.100,0

    Франко-мавританский игрок, неожиданно появился в составе скромного «Ренна», сходу получив место в основе. За 1 сезон футболист добился фантастического прогресса от никому не известного юнца, до одного из самых перспективных игроков планеты, в трансфере которого были заинтересованы практически все топ-клубы Европы.

    Выиграла в споре за игрока «Боруссия», где умеют растить звезд. В Германии игрок сумел быстро адаптироваться, став одним из лидеров команды, и ее лучшим распасовщиком – 12 голевых передач + 5 забитых мячей. В декабре игрок удостоился звания лучшего игрока Бундеслиги по версии болельщиков.

    Ренату Саншеш – «Бавария»

    Возраст: 19

    Позиция: центральный полузащитник

    В начале года: 800 тыс.евро

    В конце года: 30 млн. евро

    В %: 3.650,0

    Прошедший год стал абсолютно фантастическим в карьере молодого португальца – Ренату Саншеша. Пройти путь от дубля «Бенфики» до Чемпиона Европы и «Лучшего молодого игрока» за такой короткий срок, что-то из разряда «космического таланта». И очень похоже на сказку «Лестера».

    Едва показав Саншеша футбольному миру, «Бенфика» установила цену переговоров по трансферу в районе 70 млн. евро. И «МЮ» был готов расстаться с указанной суммой, но англичан опередила «Бавария», заплатив «чистыми» около 35 млн. евро + в контракте прописаны огромные бонусы, которые могут довести сумму до указанных 70 млн.

    «Будь я скаутом «МЮ», то Санчеш уже был бы в нашем клубе. Я бы схватил его за волосы и сказал: «Пойдем! Это современный игрок. Агрессивный, сильный, он подкован технически и обладает хорошим пасом и ударом. Саншеш молод, но не боится брать на себя ответственность», – оценил перспективы игрока Рио Фердинанд.

    Бенжамин Хенрикс – «Байер 04»

    Возраст: 19

    Позиция: крайний защитник

    В начале года: 150 тыс. евро

    В конце года: 5 млн. евро

    В %: 3.233,3

    Темнокожий защитник юношеских сборных Германии, также серьезно прибавил в цене за последний год, но в отличие от предыдущих футболистов в нашем топе, за него не платил огромных денег топ-клуб, что разумеется, подняло бы автоматически цену на игрока, свое подорожание игрок заслужил игрой в одном клубе.

    Йоахим Лев вызвал игрока на матчи отбора ЧМ 2018, против сборных Сан-Марино и Италии, в первом матче, против аутсайдера, Хенрикс получил место в старте, и достойно отыграл все 90 минут встречи. Именно этот футболист видится в качестве достойной замены Ламу в сборной Германии, а возможно, позднее, и в самой «Баварии».

    Мануэль Локателли – «Милан»

    Возраст: 19

    Позиция: опорный полузащитник

    В начале года: 150 тыс. евро

    В конце года: 5 млн. евро

    В %: 3.233,3

    Свои первые матчи за «Милан», Лока провел в сезоне 2015/16, но по-настоящему раскрыться сумел лишь в этом году, а потому удивительно, что за такой короткий промежуток времени, его цена просто взлетела в тысячи раз. Главный тренер «Милана» постепенно подводил талантливого юнца в основе, но гол в ворота «Сассуоло», забитый после выхода на замену, форсировал процесс перевода в старт.

    И если в следующем матче «Милана», который состоялся против «Кьево», Лока был не слишком заметен, то крутейший, победный гол в ворота «Ювентуса» надолго останется в памяти у фанатов. С интересом будем наблюдать за прогрессом Локателли и становлением нового «Милана».

    «Локателли – это наше будущее, я вижу в нем нового Пирло, он такой же смышленный и технически одаренный. Мы хотим начать новый победный цикл «Милана» и сделать это молодым составом, в идеале – полностью итальянским. Это моя мечта. И Локателли будет его частью, без сомнений!» – Сильвио Берлускони.

    Фото: globallookpress.com

    Рейтинг: 3 Голосов: 7
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +83

      ROOSHAN 15 января 2017, 23:44

      И мне Бурк понравился. И Лейпциг тоже, как-то Лестер в прошлом сезоне напоминает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Vieri89 15 января 2017, 17:11

      Всех больше Бурк понравился, пробивной чел!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 15 января 2017, 16:53

      Что за Саншеш?
      Ренату Жуниор Луш Санчеш.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13

      Коричневый Енот > forward33 15 января 2017, 17:05

      Санчес, Санчеш, Саншеш, в прессе можно встретить разные варианты написания фамилии, в Европе на это внимания не обращают, мы же поняли, о ком идет речь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      susanin62 15 января 2017, 16:10

      А когда в России такие таланты появятся?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13

      Коричневый Енот > susanin62 15 января 2017, 16:37

      У нас серьезно прибавили в % Селихов, Лунев, Джикия и Кутепов, но в статье игроки и моложе и дороже, так что да, есть куда расти нашим, хотя вот Смолов и Полоз хороши

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11