Главные фавориты РФПЛ

Спартак близок к чемпионству.ЦСКА сильно сдал.Терек преподнёс сюрприз.Так кто же станет чемпионом? Разбираемся вместе с блогом «Домашний Эксперт».

5)ТЕРЕК





Если команда из Грозного продолжит в том же духе то она может стать главной сенсацией сезона.Наверное свой лучший сезон проводит Терек.Сейчас команда занимает 4-е место.Главные творец успеха это Албанский нападающий Беким Балай который занимает второе место с 8 голами.Клуб вполне может бороться за попадание в Еврокубки.



4)КРАСНОДАР





В последние годы Краснодар очень сильно выступает в домашнем чемпионате.В Лиге Европы нынешнего сезона команда же вышла из группы.Главные творцы успеха Краснодара это тренер Игорь Шалимов и забивака Фёдор Смолов.Подопечные Игоря Михайловича смогут побороться за попадание в ЛЕ.



3)ЦСКА





Команда плохо провела первую половину сезона.Слуцкий подал в отставку,защита устарела,клуб вылетел из ЛЧ,а Акинфеев много пропускает.Но несмотря на это Армейцы смогут побороться за чемпионство.Виктор Гончаренко вернёт пару игроков в команду включая Витиньо и ЦСКА сможет стать прежним.



2)ЗЕНИТ





Питерцы неплохо провели первую половину сезона по итогам которого занимают второе место.Особенно хорошо команда провела групповой этап ЛЕ заняв первое место с 15 очками.Зенит отстает от Спартака на 5 очков но вполне сможет дать бой.



1)СПАРТАК





Неужели это сбудется?Красно-белые как никогда близки к чемпионству.Ближайший соперник отстает на пять очков.Плюс к этому команда уже вылетела из кубка России и не участвует в Еврокубках что может очень сильно влиять на команду.Главные творцы успеха Спартака это тренер Массимо Каррера и супер Голландец Квинси Промес.Наверное команда всё таки сможет сломать все стереотипы и таки стать чемпионом.





ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА!

