Главные фавориты ЧМ 2018

Через год начнeтся Мундиаль в России.Какие команды будут бороться за звание Чемпиона Мира.Разбираемся вместе с блогом «Домашний Эксперт».

10)БЕЛЬГИЯ





Талантливое поколение Бельгийских футболистов считалась одним из главных фаворитов прошедшего ЕВРО.

Но тренер сборной Марк Вильмотс таки не смог создать команду.Несмотря на это у команды хорошие шансы.На смену Вильмотса пришeл бывший тренер Эвертона Роберто Мартинес.Азар,Де Брюйне,Мертенс и Куртуа набрали отличную форму.Сборная Бельгии может бороться за выход в полуфинал.



9)ЧИЛИ





Наверное самая сильная сборная в истории страны.Клаудио Браво,Алексис Санчес,Алейкс Видаль а также открытие Копа Америки 2016 Эдсон Пуч.Команда сумела два раза подряд выиграть кубок оба раза обыграв в финале сборную Аргентины.В 2018 команда может побороться за высокие места.



8)АНГЛИЯ





Молодая и талантливая сборная которая провалилась в прошедшем ЕВРО.Сборная всегда находится в числе фаворитов но всегда проваливается.В этот раз нужно собраться силами и бороться до конца.Харри Кейн,Маркус Решфорд,Рахим Стерлинг и другие вполне могут помочь сборной дойти хотя бы до 1/4.



7)ПОРТУГАЛИЯ





Про них вы уже всe отлично знаете.Сборная которая всe таки смогла завоевать золотой для своей страны.Криштиану Роналду,Луиш Нани,Пепе,Ренато Саншеш и конечно же Фернанду Сантуш главные творцы успеха сборной на ЕВРО 2016.Португальцы смогут бороться как минимум за выход в полуфинал.



6)ИСПАНИЯ





Красная Фурия которой все боялись в период с 2008 до 2012 очень сильно сдала в последние четыре года.Висенте Дель Боске отказался менять чемпионский но устаревший состав и в итоге команда провалила и ЧМ и ЧЕ.Но несмотря на это Испанцы остаются в числе главных фаворитов так как Дель Боске сменил Хулен Лопетеги и он по всей вероятности кардинально изменит весь состав сборной.



5)ИТАЛИЯ





Антонио Конте собрал в команду ветеранов и они зажигали на ЕВРО 2016.Но не хватило везение для того чтобы пройти в полуфинал.До матча с немцами Италию было не остановить.Тактическая схема 3-4-3 работала на 5.

На ЧМ 2018 команда Вентуры сможет бороться за выход в финал.



4)ФРАНЦИЯ





Сборная Дидье Дешама была в шаге от звания Чемпиона Европы.Но команде помешал Эдер.Забей Жиньяк в концовке второго тайма и всe.

Французы во главе с Антуаном Гризманном смогут побороться за звание Чемпионов мира.Кроме того в команду может вызываться давно не игравший Карим Бензема.



3)АРГЕНТИНА





Сборная одна из неудачниц современного футбола.Порожение в финале ЧМ и дважды в финале Копа Америка от Чили.Эдгардо Бауса и компания уже готовы разрывать всех на части.

В команде также появился юный талант Ювентуса Паоло Дибала,



2)БРАЗИЛИЯ





Уж точно Пентакампеоны не забыли унизительное поражение от Германии со счeтом 1-7.Бразильцы вполне смогут взять реванш у немцев.В команде появились такие молодые игроки как Виллиан и Фелипе Коутиньо.

Бразильцы несомненно будут бороться за шестой кубок ЧМ.



1)ГЕРМАНИЯ





Главным фаворитом предстоящего Мундиаля без сомнения будет немецкая машина.Команда была в шаге от выхода в финал ЕВРО но помешал Гризманн.Уж очень сильным он был том году.Но несмотря на это команда считается главным фаворитом турнира.



ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА!!