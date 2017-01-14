Главные фавориты Еврокубков этого сезона

Ну по моему Реал Выиграет ЛЧ, ЛЕ выиграет МЮ!
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ:ТРОЙКА ГЛАВНЫХ ФАВОРИТАХ
3)БАРСЕЛОНА
Только третье место занимает Барселона.Команда не стабильно провела первую половину сезона и занимает третье место в чемпионате Испании уступая Реалу и Севилье.В ЛЧ команда уверенно прошла групповую стадию с первого места и уже в 1/8 будет сражаться с ПСЖ.
2)БАВАРИЯ
Очень стабильно провела команда первую половину сезона занимаю первое место в домашнем чемпионате.
В ЛЧ команда заняла второе место в группе уступая Атлетико из Мадрида.В 1/8 команда сразится с Арсеналом.
Довольно сложные матчи для подопечных Карло Анчелотти.
1)РЕАЛ МАДРИД
Главным фаворитом без сомнения был и остается Мадридский Реал.Клуб уже установил рекорд по матчам без поражения для испанских команд.40!!.В группе Сливочные заняли второе место уступая Боруссии из Дортмунда.
Несомненно Королевский клуб – Главный фаворит нынешнего розыгрыша кубка ЛЧ.
ЛИГА ЕВРОПЫ:ТРОЙКА ФАВОРИТОВ
3)ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР
Клуб провалил групповую стадию ЛЧ заняв только третье место.Но несмотря на это у подопечных Маурисио Почеттино хорошие шансы на успех в ЛЕ.В стадии 1/32 команда сразится с Бельгийским Гентом.В чемпионате Англии команда занимает 3-е место уступая Челси и Ливерпулю.
2)РОМА
Римляне не смогли преодолеть последнюю стадию квалификации ЛЧ пропустив дальше Порту (общий счёт 1-4).
В 1/32 команде будет противостоять ослабевший Вильярреал.Команда может побороться за победу в турнире.
В чемпионате Италии Рома занимает второе место уступая Ювентусу.
1)МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Главным фаворитом однозначно будут Манкунианцы.Команда неплохо провела групповой этап ЛЕ выйдя со второго места уступая Турецкому Фенербахче.В 1/32 МЮ сыграет с Сент-Этьеном.В чемпионате подопечные Жозе Моуриньо занимают 6-е место.Кроме того МЮ выиграл последние 7 матчей в АПЛ.
ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА!