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    Домашний Эксперт Все блоги -

    Главные фавориты Еврокубков этого сезона

    14 января 2017
    Какие команды будут бороться за высшие места в ЛЧ и в ЛЕ Разбираемся вместе с блогом «Домашний Эксперт»

    ЛИГА ЧЕМПИОНОВ:ТРОЙКА ГЛАВНЫХ ФАВОРИТАХ
    3)БАРСЕЛОНА


    Только третье место занимает Барселона.Команда не стабильно провела первую половину сезона и занимает третье место в чемпионате Испании уступая Реалу и Севилье.В ЛЧ команда уверенно прошла групповую стадию с первого места и уже в 1/8 будет сражаться с ПСЖ.

    2)БАВАРИЯ


    Очень стабильно провела команда первую половину сезона занимаю первое место в домашнем чемпионате.
    В ЛЧ команда заняла второе место в группе уступая Атлетико из Мадрида.В 1/8 команда сразится с Арсеналом.
    Довольно сложные матчи для подопечных Карло Анчелотти.

    1)РЕАЛ МАДРИД


    Главным фаворитом без сомнения был и остается Мадридский Реал.Клуб уже установил рекорд по матчам без поражения для испанских команд.40!!.В группе Сливочные заняли второе место уступая Боруссии из Дортмунда.
    Несомненно Королевский клуб – Главный фаворит нынешнего розыгрыша кубка ЛЧ.


    ЛИГА ЕВРОПЫ:ТРОЙКА ФАВОРИТОВ
    3)ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР


    Клуб провалил групповую стадию ЛЧ заняв только третье место.Но несмотря на это у подопечных Маурисио Почеттино хорошие шансы на успех в ЛЕ.В стадии 1/32 команда сразится с Бельгийским Гентом.В чемпионате Англии команда занимает 3-е место уступая Челси и Ливерпулю.

    2)РОМА


    Римляне не смогли преодолеть последнюю стадию квалификации ЛЧ пропустив дальше Порту (общий счёт 1-4).
    В 1/32 команде будет противостоять ослабевший Вильярреал.Команда может побороться за победу в турнире.
    В чемпионате Италии Рома занимает второе место уступая Ювентусу.

    1)МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД


    Главным фаворитом однозначно будут Манкунианцы.Команда неплохо провела групповой этап ЛЕ выйдя со второго места уступая Турецкому Фенербахче.В 1/32 МЮ сыграет с Сент-Этьеном.В чемпионате подопечные Жозе Моуриньо занимают 6-е место.Кроме того МЮ выиграл последние 7 матчей в АПЛ.

    ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА!

    Рейтинг: 3 Голосов: 2
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12

      J.Rodriguez 14 января 2017, 11:07

      Ну по моему Реал Выиграет ЛЧ, ЛЕ выиграет МЮ!

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      Рейтинг: +13

      King_of-Madness 14 января 2017, 00:19

      Полностью согласен!

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