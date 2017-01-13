Межсезонье – унылая пора

Межсезонье – унылая пора. Слоняемся из угла в угол, прочесываем архивы в поисках, хоть каких ни будь неизвестных доселе, точнее позабытых, забористых футбольных историй. Выгребли все. Хорошо, что теперь есть соц. сети. Можно не стыдясь, и с завистью подглядывать в замочные скважины instagramА наших футбольных звезд, подслушивать возле вытяжки их twitterОВ. А чаще, приходится тщательно высасывать из пальца сюжеты, и в зависимости от толщины пальца и состояния мятежной души, тыкать им в бескрайнее зимнее небо. Тоскуют руки по клавиатуре, чешутся. Но творческий зуд мазью не залечить и почесыванием хронической экземы денег не заработать. Вот тут и прочувствуешь. Поймешь и простишь.

Конкурс потных маек

Тем, кто не знает в лицо известного преступника Пабло Эскобара – должно быть стыдно. Я всегда говорил, образованный человек – это прекрасно. Это рано или поздно пригодиться. А если нет, то ты или Кокорин в майке, или Мамаев в бейсболке. Это кому, что нравится. Когда в школе проходили историю колумбийских наркокартелей – я болел. Если бы мне довелось увидеть эту футболку раньше, я бы решил, что на ней изображен усатый член группы «Ricchi e Poveri» в молодости, или Андрес Гарсия популярный в свое время актер из мексиканских сериалов. Но мне объяснили. Мне и еще огромному количеству нашего народонаселения, которые наперегонки бросились изучать биографию этого бандита.

Я искренне мучился, пытаясь постичь свое отношение к этой юношеской «шутке». Но, чтобы рассуждать, как Кокорин, надо быть Кокориным, столько же зарабатывать, или просто прочитать его объяснения. Ничего, из вышеперечисленного, по уважительной причине мне сделать не удалось, а значит, придется слюнявить палец.

Измотав себя вариациями, посоветовавшись с умными друзьями, я все же решил, что поступок идиотский. Даже если Саша не в курсе кому принадлежала эта голова на майке, то стоило бы поинтересоваться у продавца. Я спросил у Яндекса. В кромешной конспиративной тьме я набрал в поисковике желание. «Купить майку с изображением Эскобара», и на меня высыпалась куча заманчивых предложений. Оказалось, что я могу спокойно добавить наркобарона в «корзину» и улыбчивый курьер, за какие-то смешные 1000 рублей доставит ее прямо к моему порогу. А тут еще оказалось, что многие с интересом наблюдают за перипетиями популярного сериала «Нарки» ( Барыги). Может это, стало причиной не поддельного интереса к фигуре Пабло Эмилио Эскобаре? Не знаю, но по прочитанным отзывам, не оголтелых фанатов, а вразумительных киноманов, оказалось, что этот сериал в высшей степени увлекательный и достоин упоминания.

Вот взял Саша взял и надел на себя майку с изображением известного душегуба. Без понимания возможных последствий, или, наоборот, с четким осознанием грядущего возмущения. А может он, просто полюбил сериал? Но все получилось прозаично, ровно так же как в известной истории про мальчика стоящего в луже. Дождался, пока вокруг него соберется негодующая толпа взрослых дяденек и тетенек, а затем высоко подпрыгнул. В результате создатели сериала потирают ручки, как и производители вот таких футболок. Рейтинги различных ресурсов опубликовавших эту «новость» настригли массу посещений, а авторы заработали множество лайков, кликов, кометов. Все случилось как всегда. Хотели пожурить, а получилась, чудесная пиар компания. Да и фильм, вероятно, стоит посмотреть. Спасибо всем, кто во всем этом поучаствовал. Меня можно не благодарить. Рука вымыла руку.

«Анаконда» или «Золотая урна».

«Да, я разговаривал с Луисом Адриано и сказал: если у него нет шансов бороться за место в основном составе „Милана“, если он чувствует, что в него не верят, то разумнее переехать в Китай. Так он сможет хотя бы обеспечить свою семью».

Именно так поучал Мирча Луческу, своего неразумного «сына».

Не послушал Адриано мудрого старца и пошел в «Милан» футбольного счастья искать. Почему он так поступил? Почему не поехал в Китай? Может, просто хотел попробовать себя в большом клубе? Хотел поиграть в большой футбол? Не захотел преждевременного забвения? Может, где-то глубоко внутри, в его цветных снах грезилось ему, как снова надевает желтую футболку родной Бразильской сборной? Вероятно, как только эти дорогие ноги ступят на Российскую заснеженную землю, мы в полном объеме насладимся множеством его интервью. Расскажет, или напишут.

Как бы не обстояли дела Луиса Адриано в Милане, он едет в «Спартак». Вероятно, мне стоит сходить на курсы начинающих «блогеров». Пусть меня научат, как нужно придумывать «интригующие» заголовки. « 100 000 000 причин почему Адриано не нужен „Спартаку“, „Плюсы и минусы перехода…“ „Почему переход Адриано – полный провал… “ Ну и.т.д.

Я понимаю, тридцать лет, неудачные сезоны в Италии, но если трезвый взгляд на вещи меня временами покидает, то тяга к обстоятельному анализу и трезвому взгляду пока „принем“ . Кто меня переубедит в том, что сегодня приобрести перспективного, зарекомендовавшего себя с самой лучшей стороны молодого, забивающего нападающего можно купить за вразумительные деньги с абсолютной гарантией его эффективности? Я таких игроков не знаю (знаю, но я реалист). Да, можно скинуться, всех продать и в конечном итоге купить нечто восхитительное. Но, такой, условный Неймар, к нам пока не поедет. Сколько история знает случаев шумных трансферов, которые из новости уровня разорвавшейся бомбы, в итоге превратились в китайскую хлопушку? И, наоборот, при вразумительном тренере, соответствующем подходе к игроку, которого требуют любые и даже совсем не звездные игроки, превращались в „неограненный алмаз“. Оказалось, что и Муссу можно научить играть в футбол и продать чемпиону Англии. Или за неплохие деньги нашего Хонду посадить на скамью в тот же „Милан“. Всяко бывает. Так вот. „Спартак“ получил вполне квалифицированного и опытного, некогда забивного игрока за символические деньги. Да, зарплата, да возможны недовольные лица игроков „Спартака“. НО. Я вспоминаю демарш Ивелина Попопова и реакцию Массимо Карреры. „Мне все равно…“. Они все решили, они потом поговорили. Конфликт исчерпан. Каррера, сам встречался с Луисом и я уверен, что никаких пряников бразильцу не сулили. Я уверен, что если Луис будет хуже Зе (бест) Луиша, которого в свое время не пнул только аспирант консерватории и то, потому, что не следил за игрой этого нападающего. Никакие аргументы не заставят Массимо ставить не готового игрока в основу. Никакой тренер не желает зла себе и своей команде.

Все брошено на алтарь победы „Спартака“ в чемпионате и эта покупка лишнее тому подтверждение, как и, наконец состоявшийся переход Александра Самедова. И замечу, наверняка на устраивающих „Спартак“ условиях. Возраст? Когда в Италии это кого-то смущало? Жилмар Велоз, агент бывшего уже нападающего „Милана“ Луиса Адриано, поделился ожиданиями от перехода игрока в „Спартак“.

„Каррера уважительно относится к игрокам, он очень хороший тренер и здорово работает. Мы надеемся, что Адриано будет побеждать вместе с ним, как с Луческу в „Шахтере“.

Я не поленился и полез рассмотреть Спартаковского новичка в деле. Напористый, таранный, фактурный. Здорово находит место на поле, что позволяет ему забивать. Техничный, резкий с хорошей стартовой скоростью. Я понимаю, что главный критерий для нападающего – забитые мячи. Но, как это узнать, пока не купишь, не поставишь и не потренируешь? Можно сколь угодно забавляться его наградой „Золотая урна“. Но и говорить, что покупка ошибочна, на мой взгляд, преждевременна.

Футбольный агент Дмитрий Селюк, который последнее время дает интервью чуть чаще самого Бубнова, высказал свое отношение о возможном трансфере Луиса Адриано.

«Не верю, что такой глупый трансфер может состояться. Если этот трансфер состоится, это будет подчёркивать, что тот, кто принял соответствующее решение, или полный идиот, или коррупционер.

Единственная футбольная отличительная черта Луиса Адриано – он быстрый футболист. „Спартак“, любящий доминировать на поле, может столкнуться с тем, что в очередной раз выбросит деньги на ветер“

И это говорит хитрый и скандальный агент, который втюхал ЦСКА перспективного Траоре .

В Донецке к Адриано прилипла звучная кличка „Анаконда“. Очевидцы не советуют распространяться о ее происхождении и особенно при дамах. Хотя, скорее всего, именно этот факт их и заинтересует. Липкие журналисты могут поинтересоваться о природе ее происхождения. Даже интересно, что Адриано ответит. Но, для атакующего потенциала „Спартака“ – деталь весьма символичная. Сколько он забьет и что он привнесет в команду никому не известно. Разве будет это так важно, если команда добьется чемпионства?

48– прощения не просим.

Президент ФИФА Джани Инфантино продолжает настаивать на том, что число участников чемпионата мира по футболу в 2026 году должно составить 48 команд. При этом отмечается, что сроки проведения турнира изменений не претерпят. Инфантино предлагает разбить команды на 16 групп по 3 сборные в каждой.

Все решено и обжалованию не подлежит. Было 32, станет 48. Это количество команд, которые в скором времени примут участие на чемпионате Мира по футболу.

Буду краток. Как по мне, так это, безусловно, возможность заработать, раздать всем сестрам по серьгам, и, конечно попариться. Тем более что вроде на двух ближайших чемпионатах мира — 2018 года в России и 2022 года в Катаре — как всегда примут участие по 32 сборные. О чем ломают копия и спорят до изжоги представители Российского футбола? Зачем, мол, расширение состава участников Чемпионата Мира. Нам и без них было хорошо. Это будет не интересно, много проходных матчей. Ну да. Есть в этом некая сермяга. Но принцип интереса это вещь индивидуальная, кому-то и финального матча много. Принцип – не хочешь, не смотри, еще никто не отменял. Это, во-первых, во-вторых. Почему сборные России или, например Украины чем–то успешней и интересней команд из маленьких и не совсем футбольных стран? Нам ли сидя в болоте гнать эту волну? Если идти наповоду болельщика, то можно оставить несколько известных сборных и наслаждаться их игрой, даже если там нет никакой игры. Почему после последнего Европейского футбольного форума все заголосили о тоске и безнадеге? Хотя все упивались бравыми Исландцами и неуступчивой сборной Уэльса? А почему бы не вспомнить тот самый Камерун? Увеличение стран участников – это по моему скромному мнению бизнес, но и я всегда помню про спортивную составляющую футбольного процесса. Победил? Давай дальше. А кто сказал, что будет просто с футбольными карликами? Мне кажется, что все эти процессы очевидны и не должны мешать самой игре и ее развитию, а они и не мешают. Мешает общественное мнение. Ну, в частности, у нас нет сегодня рьяных сторонников сокращения числа участников Лиги Чемпионов, особенно если учесть, что речь идет и о наших футбольных коллективах. Попробуй сегодня спустя гетры, победить какой нибудь Гондурас, или АЕК. Ах, ну да. В действие сразу вступает любимая тема сильных неудачников: „засилье оборонительного футбола“. Антифутбол и задолбавший автобус. Мое твердое мнение, что дело не в количестве команд в финальной части Чемпионата Мира, а принципе их отбора. Этот турнир и его формат уже давно перестал быть интересными и никого это особо не беспокоит. Привыкли. Как можно серьезно оценивать силу сборных при таком подготовительном периоде? Скажите, любители футбола, кого смутит наличие 48 команд, при условии, если там не будет нашей любимой? Мы, разве при наличии 32, внимательно следили за групповыми турнирами? Разве нам не очевидно, кто с большей вероятностью будет участвовать при дележке „медведя“. Мы не любим и боимся перемен. Мы упорно ползем в сторону консервной банки, считая себя прогрессивной частью человечества. Повтор мешает, увеличение числа команд – скучно. Чемпионат мира – это чемпионат мира. Примитивно? Но, по-моему, это так очевидно.

Унылая пора – приятна мне твоя краса. Быстрей бы милая весна.