Предварительный анализ матча «Манчестер Юнайтед»-»Ливерпуль».

В это воскресенье нас ожидает одно из дерби английского футбола, которое обязано нам подарить много прекрасных моментов. Предлагаю разобраться, кто является главным фаворитом матча, и кто достоин победы.

Матч этих двух великих команд всегда вызывал огромный интерес фанатов и любителей футбола. Одна из главных особенностей противостояния заключается в том, что участники этой игры являются самыми титулованными клубами страны. Итак, в этом году в первый раз столкнуться Жозе Моуриньо в качестве тренера «Манчестера Юнайтеда» и Юрген Клопп, тренер»Ливерпуля». Для некоторых пунктов я буду брать последние 3-5 игр команд.

«Манчестер Юнайтед»– сильные и слабые стороны.

В Премьер Лиге «красные дьяволы» выглядят довольно прилично касательно последних игр. 11 беспроигрышных игр, из которых последние 6 победные. В последних 5 играх было пропущено 3 гола, а забито 11. Также не стоит забывать про Кубок Англии, в котором «МЮ» вышел в финал.

В последних играх отлично проявляли себя Мхитарян и Ибрагимович. Первый недавно отметился великолепным голом в ворота «Сандерленда» (не будем рассуждать был ли там оффсайд). Мало того в последнее время Генрих действительно стал одним из ключевых игроков клуба. Не хуже и Златан Ибрагимович. Златан стал лучшим футболистом декабря и данный момент в АПЛ в свои 35 лет наколотил 13 голов и отдал 3 голевые передачи. Кстати, Мхитарян забил 2 гола, но и игр у него меньше в два раза.

Тем временем более сильную игру по сравнению с началом сезона показывает самый дорогой полузащитник мира Погба. За 19 игр Поль забил 4 гола и отдал 3 передачи. В последних 5 играх АПЛ француз как раз и забил 2 гола, отдав при этом 2 голевые передачи. Потихоньку игрок становится ключевыми игроком «красных дьяволов». Стоит отметить, что недавно Погба отметился мощной дальней передачей, которая казалось, чуть не сбила с ног Феллаини.

Но несмотря на это у команды Моуриньо есть и минусы. Мощных соперников в последних 5 играх АПЛ у «Юнайтеда» не было. В то время как «Ливерпуль» обыграл «Эвертон» и «Манчестер Сити». Также, лично по моему мнению, в любой момент Маруан Феллаини может подвести свою команду.

«Ливерпуль» – сильные и слабые стороны.

Сразу стоит отметить, что в команде Юргена отсутствует главный игрок Филиппе Коутиньо. Однако и без него «Ливерпуль» не выглядит таким уж слабым. Клуб не проигрывает 6 матчей подряд. В последних 5 играх он вообще не отличается от «МЮ», также забив 11 голов и пропустив 3 мяча. Хотя всё таки в кубковых играх «мерсисайдцы» выглядят неважно, но я уверен, бой они точно дадут.

Пусть и нету Коутиньо, но у «Ливерпуля» стал лучше выступать Адам Лаллана. В последних всё тех же 5 играх лиги Адам забил 3 гола и отдал 2 передачи. Да и смотрится он неплохо.

Предаёт уверенности «Ливерпулю» и выше упомянутая победа над ещё одним принципиальным соперником «МЮ» «Манчестером Сити» 1:0. Надеюсь, команда Юргена Клоппа покажет такую игру, что скучать нам не придётся.

Что же, оба клуба достойны победа и могут повторить результат прошлой встречи 0:0, а может это будет и не сухая ничья. Пусть фаворитом и является «Манчестер Юнайтед», но это не значит, что этот матч дастся им так просто. Пожелаем удачи обоим командам, в ожидании великолепной игры!