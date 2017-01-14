Месси-2017 и его золотые штрафные (ВИДЕО)

Лионель Месси в 2017 году забил уже 3 гола со штрафных. Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» вспоминает каждый из 3 забитых мячей и приводит инфографику голов аргентинца с штрафных, начиная с сезона 2008/2009.

Один из главных героев нового года в Испании, безусловно, Лионель Месси. Если бы не аргентинец, возможно, Луис Энрике уже не тренировал «Барселону», а в «блаугране» наступила эра перемен. К счастью, всего этого не случилось и всё благодаря грамотному исполнению штрафных аргентинца.

Первый матч 2017 года выдался для «Барселоны» крайне непростым, в рамках Копа дель Рей предстоял выезд на «Нуэво Сан Мамес» к грозному «Атлетику» из «Бильбао», который в разные годы мог подпортить малину каталонцам, пример тому домашний вынос 4-0 в Суперкубке Испании (в прошлом сезоне). Сначала 1-0, потом 2-0, казалось, ситуация вышла из под контроля, но на 53-й минуте Лионель отыграл 1 мяч и сделал это, благодаря невероятному штрафному удару:

После столь трудного выезда в Страну Басков, каталонцев поджидал не менее сложный визит в Валенсию на «Эль Мадригал» к «Вильярреалу», который в текущей темпораде вполне может побороться за ТОП-3. Совершенно предсказуемо, этот матч не стал лёгкой прогулкой для «блауграны», на 49-й минуте жизнь Луису Энрике усложнил дуэт Пато-Сансоне, 1-0 на табло. Естественно «Барселона» ополчилась ещё больше, но все атаки были бесплодны, из самых острых можно выделить момент с попаданием мяча в штангу после удара Лионеля.

Вроде 1-0, 90+ минута, последний штрафной после которого арбитр даст свисток, у мяча Месси, Лионель с натруженным лицом делает разбег и блистательным ударом поражает ближнюю девятку, вратарь никак не отреагировал:

Ответный поединок в рамках Копа дель Рей был крайне важен, ведь каталонцы уступали и нужна только победа. На «Камп Ноу» и стены лечат, с первых минут «блауграна» начала прижимать басков, наконец, на 35-й минуте Суарес размочил ворота Ираисоса, а на 48-й минуте Неймар сделал преимущество комфортным, а по совместительству размочил бесголевую серию. Но нет, баски отыграли 1 мяч, 2-1, всё идёт к дополнительному времени!

На 77-й минуте Беньят совершает опасный фол, получает желтую карточку, у мяча снова Лионель:

Что же мы имеем в итоге? Месси протащил «Барселону» в чертвертьфинал Копа дель Рей, спас команду от потери 3-х очков в Примере.

Ну и как бонус – Лионель Месси недавно забил свой 25-й гол с штрафного удара за «Барселону», специально для читателей инфографика: