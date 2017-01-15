Нелетучие мыши. В чем главная проблема «Валенсии», которая борется за выживание

Новым главным тренером «Валенсии» стал Воро Гонсалес Марко. Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» анализирует ситуацию в команде и размышляет о ее перспективах.

На «Месталье» творится что-то невразумительное. «Валенсия», которая еще сезон назад участвовала в Лиге Чемпионов, сейчас имеет все шансы на вылет. Об этом стыдно говорить, это больно осознавать, но «летучие мыши» находятся в полноценной борьбе за выживание. Парадокс заключается в другом: трансферная стоимость команды составляет 202,50 миллионов евро (пятый показатель во всей Примере), но валенсийцы борются среди клубов с трансферной стоимостью, едва переваливающей за 50 миллионов.

Вникать в самую глубь проблем, думаю, бессмысленно – о этом написаны уже горы материалов. Мы можем лишь кратенько вспомнить, что президентом клуба является очень богатый человек, женщина, которая не разбирается в футболе и запрещает людям старше 30-ти лет посещать фансектор. Жорже Мендеш в трансферный период имеет сумасшедшие комиссионные после сотрудничества с «Валенсией», потому что игроки прибывают и убывают пачками. Непосредственно игровые проблемы начались после прихода Гари Невилла, но это уже совершенно другая история. Короче говоря, проблема в менеджменте; в нашем случае рыба гниет с головы.

Сегодня мы затронем игровые моменты, познакомимся с новым главным тренером и попробуем сделать прогноз на будущее как непосредственно наставника, так и всего клуба.

Начинала «Валенсия» этот сезон с Пако Айестераном у руля: тренер он малоопытный, но предан «Валенсии» душой и сердцем. Возможно, сказался недостаток опыта, встать на путь побед ему так и не удалось, и Пако был уволен. Тогда же боссы «летучих мышей» решили нанять топ-тренера. У них был расширенный список кандидатов, и в итоге «Валенсия» остановилась на Чезаре Пранделли (напомним, что при нем сборная Италии вышла в финал Евро-2012).

В «Валенсию» Чезаре приехал с большим энтузиазмом и свежими идеями. На своей дебютной пресс-конференции итальянец сказал все то, что хотели услышать болельщики; возможно, именно по этой причине наставник полюбился фанам. Был эпизод, когда после проигранного матча разъяренные ультрас «Валенсии» поджидали футболистов у выезда с «Местальи»: освистаны были все игроки, и лишь когда выезжал Пранделли, болельщики разразились аплодисментами.

В декабре Пранделли провел свою самую напряженную пресс-конференцию, во время которой высказывался достаточно жестко, не подбирая слов:

«Пора уехать тем, кто не ассоциирует себя с этой футболкой. Тот, кто не хочет быть здесь, может убираться»

«Я хочу увидеть игроков, которые выходят и сражаются. Кто не имеет характера для этого, может уходить. Это не проблема тактики или стиля, это проблема личности каждого игрока. Двух месяцев, проведенных под нашей работой, достаточно для того, чтобы показать, кто хочет остаться, а кто нет»

Таким образом, Чезаре анонсировал внушительную чистку в рядах команды в трансферное окно. Все шло своим чередом, итальянец сказал Питеру Лиму, что ему нужно будет подписать четырех игроков, и тот дал согласие. После открытия трансферного окна риторика президента клуба поменялась, и теперь речь уже шла лишь о единственном приобретении, а имя желаемого игрока нужно было назвать в течение 24 часов. Пожалуй, это стало последней каплей: Пранделли решил уйти.

На скриншоте выше выделены сильные и слабые стороны, а также стиль игры «Валенсии» в текущем сезоне. Исходя из него видно, что «Валенсия» очевидно не борется за еврокубки и имеет очень много слабых сторон. Да и отличная работа по отборам явно возникла не от лучшей жизни.

Выше показана статистика «Валенсии» в текущем сезоне по основным показателям (в качестве бонуса демонстрируется место в Примере по каждому из показателей). В целом, мы вновь видим достаточно слабую статистику. Главная проблема кроется в большом количестве пропущенных мячей («Валенсия» – единственная команда Примеры, которая пропускает в каждом туре). Самое забавное, что команда является лучшей в чемпионате по количеству отборов/перехватов – и при этом пропускает катастрофически много!

Лучшим бомбардиром команды на данный момент является Родриго Морено; правда, на его счету лишь 4 забитых мяча. Лучший ассистент – Дани Парехо, 5 ассистов.

Лучшие игроки на данный момент: Дани Парехо, Консело, Энцо Перес.

Вполне возможно, команду серьезно подкосил уход в летнее трансферное окно ключевого форварда Пако Алькасера, полузащитника Андре Гомеша и защитника Шкодрана Мустафи. Но все равно у «Валенсии» есть пачка топ-игроков.

Новым главным тренером до конца сезона стал Воро Гонсалес Марко. В качестве игрока он в свое время посвятил «Валенсии» целых 10 лет, выступал со сборной Испании на ЧМ-1994. В 2002 году стал главным тренером резервной команды «Валенсия Месталья», проработав там 2 года.

В разные годы Воро был исполняющим обязанности тренера «Валенсии», и вот его статистика:

Что касается прогнозов, то здесь все крайне непросто. «Валенсия» обладает без преувеличения одним из лучших составов в Примере, серьезной инфраструктурой и финансовыми ресурсами, но дело не в этом. Мне кажется, дела пойдут вверх только тогда, когда либо Питер Лим продаст клуб, либо же наведет там порядок, поставив на ключевые должности не людей из бизнеса, а, к примеру, бывших легендарных игроков команды, которые знают толк в футболе. И дело здесь не в Воро, Пранделли или Айестеране. Тренер – это всего лишь верхушка начавшего таять валенсийского айсберга; корни проблем «летучих мышей» идут глубоко к Питеру Лиму.