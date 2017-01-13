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    Блог редакции «Бомбардира» Все блоги -

    Новый Конкурс прогнозов: почему надо участвовать?

    13 января 2017
    Стартовал обновленный сезон Конкурса прогнозов, в котором все пользователи начали игру с 10 дивизиона. Теперь все снова в равных условиях и каждый может вступить в игру и занять первое место. Ваши шансы куда выше, чем было у «Лестера».

    Следите за ключевыми матчами всех чемпионатов

    Конкурс прогнозов – отличная возможность следить за результатами всех матчей дня, проходящих в различных мировых чемпионатах. Из раздела «Матчи» КП вы можете сразу же перейти в текстовую онлайн-трансляцию, в которой указаны составы команд, время и авторы забитых голов. После матча в уведомлениях будет указано то, как сыграла ваша ставка, после чего в разделе «Мои Ставки» вы сможете просмотреть итоговый счет того или иного матча. Таким образом, вы будете всегда в курсе всех результатов интересующих вас матчей, а также расположения команд в турнирных таблицах.

    Откройте в себе талант прогнозиста (или даже экстрасенса?)

    Каждый день Конкурс прогнозов предлагает вам список матчей с коэффициентами на победу той или иной команды или ничью, а также ставки на тоталы. Вы можете придерживаться разных тактик: ставить наугад, анализировать все чемпионаты и ставить на команды в зависимости от ситуации в лиге или выбирать только большие коэффициенты.

    Чтобы выбрать то, что вам больше нравится, можете почитать интервью с победителями КП прошлых сезонов, каждый из которых выбирал свою собственную стратегию. Так вы сможете проверить себя в качестве крутого прогнозиста, а потом и поучаствовать в Большой Фантазисте, победа в которой принесет вам не только удовольствие, но и Xbox One!

    Выиграйте крутые призы каждый месяц!

    Каждый сезон «Бомбардир» разыгрывает крутые призы: наушники, настольные футболы, книги с автографами известных футболистов, футболки игроков и многое другое. Это стоит того, чтобы стремиться войти в пятерку лучших игроков сезона. Кроме того, сотня лучших игроков первого дивизиона могут получить бонусные бустеры в футбольном менеджере 11х11. В этой игре вы создаете с нуля свой собственный футбольный клуб и занимаетесь его продвижением. Бустеры как раз и помогут вам построить свой топ-клуб.

    Общайтесь в чате с другими игроками КП

    Чат Конкурса прогнозов – самое оживленное место на «Бомбардире». Игроки КП общаются друг с другом, советуются по поводу ставок, делятся результатами или жалуются на футболистов. Там вы точно сможете обсудить то, что интересует именно вас.

    Войдите в историю «Бомбардира»

    Мы респектуем всем победителям, которые попадают на нашу «Доску славы». В будущем в вашем профиле будут специальные трофеи за победу.

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    Рейтинг: 5 Голосов: 4
    Комментарии9
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      Рейтинг: +282

      Lesha VV 14 января 2017, 09:52

      Было 10000 балов . Был в 4 дивизионе . По не понятным причинам очки сняли и кинули в 10 дивизион... Больше участвовать не буду . Хотя идея конкурса интересная .

      0
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      Рейтинг: +504

      alex-76 14 января 2017, 09:45

      Всем удачи!

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 14 января 2017, 04:41

      Да ладно вам, зачем эта агитация, и так вс

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская > арейская 14 января 2017, 04:43

      что-то сбросилось, не дав дописать, а я хотела сказать, что не надо агитации, кому интересно, тот и играет и таких, как я посмотрю, с каждым сезоном всё больше и больше

      0
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 14 января 2017, 04:37

      знакомые лица))

      0
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 13 января 2017, 20:34

      А чем это фирма Monsters заслужила крутизну? До JBL и Sennheiser всё равно им далеко.

      -2
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 13 января 2017, 19:31

      лучший конкурс

      0
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      Рейтинг: +37911

      Abbey Road 13 января 2017, 14:56

      рассчитывали бы оперативно результаты ставок - тогда бы больше было участников, а то очень часто грандиозные обломы в этом плане - не успеваешь переставить выигрыш на следующие матчи

      2
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      Рейтинг: +211

      GSKA1974 13 января 2017, 13:37

      Вчера день проморгал-был в отъезде.....Обидно

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