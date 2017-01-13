Новый Конкурс прогнозов: почему надо участвовать?

Было 10000 балов . Был в 4 дивизионе . По не понятным причинам очки сняли и кинули в 10 дивизион... Больше участвовать не буду . Хотя идея конкурса интересная .
Следите за ключевыми матчами всех чемпионатов
Конкурс прогнозов – отличная возможность следить за результатами всех матчей дня, проходящих в различных мировых чемпионатах. Из раздела «Матчи» КП вы можете сразу же перейти в текстовую онлайн-трансляцию, в которой указаны составы команд, время и авторы забитых голов. После матча в уведомлениях будет указано то, как сыграла ваша ставка, после чего в разделе «Мои Ставки» вы сможете просмотреть итоговый счет того или иного матча. Таким образом, вы будете всегда в курсе всех результатов интересующих вас матчей, а также расположения команд в турнирных таблицах.
Откройте в себе талант прогнозиста (или даже экстрасенса?)
Каждый день Конкурс прогнозов предлагает вам список матчей с коэффициентами на победу той или иной команды или ничью, а также ставки на тоталы. Вы можете придерживаться разных тактик: ставить наугад, анализировать все чемпионаты и ставить на команды в зависимости от ситуации в лиге или выбирать только большие коэффициенты.
Чтобы выбрать то, что вам больше нравится, можете почитать интервью с победителями КП прошлых сезонов, каждый из которых выбирал свою собственную стратегию. Так вы сможете проверить себя в качестве крутого прогнозиста, а потом и поучаствовать в Большой Фантазисте, победа в которой принесет вам не только удовольствие, но и Xbox One!
Выиграйте крутые призы каждый месяц!
Каждый сезон «Бомбардир» разыгрывает крутые призы: наушники, настольные футболы, книги с автографами известных футболистов, футболки игроков и многое другое. Это стоит того, чтобы стремиться войти в пятерку лучших игроков сезона. Кроме того, сотня лучших игроков первого дивизиона могут получить бонусные бустеры в футбольном менеджере 11х11. В этой игре вы создаете с нуля свой собственный футбольный клуб и занимаетесь его продвижением. Бустеры как раз и помогут вам построить свой топ-клуб.
Общайтесь в чате с другими игроками КП
Чат Конкурса прогнозов – самое оживленное место на «Бомбардире». Игроки КП общаются друг с другом, советуются по поводу ставок, делятся результатами или жалуются на футболистов. Там вы точно сможете обсудить то, что интересует именно вас.
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Мы респектуем всем победителям, которые попадают на нашу «Доску славы». В будущем в вашем профиле будут специальные трофеи за победу.
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