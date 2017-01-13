Патриоты. Почему отказ звезд от участия в Кубке Африки – аргумент в пользу расширения ЧМ

С каждым годом футбол становится более профессиональным (читай – рыночным). Издержки выступлений за национальную сборную растут пропорционально. Неудивительно, что игроки жертвуют честью флага ради клубной карьеры. ФИФА вынуждена отвечать.

Чем ближе Кубок Африки, тем полнее список потерь. Кто-то, как Ахмед Муса и вся сборная Нигерии, просто не прошел квалификацию. Кто-то, как Яя Туре или Дидье Дрогба, уже закончил со сборной. Кто-то травмирован, как Янник Боласи, Жервиньо или Диафра Сако. Однако сразу трое матерых игроков просто отказались ехать на турнир. Особенно контрастно их решение выглядит на фоне смены футбольного гражданства талантливым англичанином Уилфридом Заха ради возможности выступать за сборную Кот'д'Ивуара.

Жоэль Матип (Камерун)

Возраст: 25 лет

Клуб: «Ливерпуль»

Многолетнего лидера обороны «Шальке» в Англию перетащил Юрген Клопп, причем совершенно бесплатно. В оборонительных построениях «Ливерпуля» Жоэль сразу стал ключевой фигурой, и не только при исполнении прямых обязанностей. Высокая техника, помноженная на уверенность в себе, позволяет камерунцу подключаться к атакам в роли фактически четвертого центрального полузащитника и растаскивать оборону соперника. Матип вовсю осваивается в лучшей лиге мира и одной из самых ярких игровых моделей, ему сейчас не до Родины.

Квадво Асамоа (Гана)

Возраст: 28 лет

Клуб: «Ювентус»

Пять лет назад Асамоа с Ислой зажигали в средней линии «Удинезе». «Зебры» были конвейером талантов в топ-клубы, без колебаний расставаясь с ключевыми игроками. В «Ювентус» они продали обоих сразу, но на более высоком уровне дирижировать игрой не смог ни один. Тренеры загоняли экс-зебр на фланги от греха. Исла давно сдался, после пары аренд уйдя в скромный «Кальяри». Асамоа третий сезон играет эпизодически, но продолжает бороться. Слив Витселя и пропуск Кубка Африки – те кирпичики, которые помогут Квадво задержаться в Турине еще немного.

Аллан Ньом (Камерун)

Возраст: 28 лет

Клуб: «Вест Бромвич»

Ньом сделал себя сам, пройдя с «Гранадой» через горнило Сегунды и оттрубив в аутсайдере Примеры еще четыре полноценных сезона. Лишь в 26 парня позвали в АПЛ – «Уотфорд» при Кике Флоресе ожидаемо серфил испанский рынок. Из стана «шершней», где камерунец был железным игроком основы, Ньом перебрался в сопоставимый по уровню «Вест Бромвич». Не самый крутой клуб, но и за место здесь Аллан намерен держаться зубами.

ФИФА, конечно, борется: в силах организации дисквалифицировать отказников на период проведения Кубка Африки, чтобы они не смогли играть в это время и за клуб. Такая мера всерьез рассматривается в отношении сборной Камеруна, где отказались от вызова в сборную сразу семеро потенциальных участников турнира.

Нашумевшее решение о расширении числа участников ЧМ с 32 до 48 нельзя рассматривать вне контекста выравнивания уровня национальных сборных и выступления большинства звезд на фоне колоссальной усталости после длинного сезона. Будем откровенны: по качеству футбола турниры сборных уже уступают матчам топовых клубов. Зрительский интерес к встречам между сборными в мире в целом пока перевешивает, но кто сказал, что статус-кво – явление постоянное?

Европейские клубы давно получают большую часть своих маркетинговых доходов на бездонных азиатских рынках. Китай и арабские страны платят колоссальные деньги за футболистов, развивает свою лигу Индия. ФИФА как любой бизнес-проект заинтересована в привлечении новых финансовых потоков, расширении рынков сбыта своей продукции. Футбол перестал быть элитным товаром для придирчивого западного потребителя, избалованного высоким качеством. Теперь на вооружение принята стратегия максимального охвата.

Пока заевшиеся, измотанные массой турниров и тяжестью контрактов звезды хандрят, ФИФА впрыскивает свежую кровь из стран, где еще остались голодные до большой игры парни. Парни, готовые рвать жилы на поле, чтобы попасть в рай для успешных мигрантов. Смотрите Кубок Африки, пока там еще есть на кого посмотреть.