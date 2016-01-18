Сумасшедшие причёски неподражаемого португальского защитника.

Оговоримся сразу, источником вдохновения данной публикации выступила статья Ульяны Лукьянченко, которая вдохновившись новым имиджем Фёдора Смолова, предложила подборку улётных фоток футболистов, которые любили выделиться из толпы яркой внешностью.

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Автор блога "Футбол в стиле Ретро" некоторое время вынашивал идею, как представить одного из героев вышеупомянутой подборки, ну вот, что из этого собственно получилось...

Гуру перевоплощения - Абель Шавьер.

Португальский защитник Абель Луиш да Силва Кошта Шавьер действительно не был выдающимся футболистом. И наверняка для среднестатистического болельщика самым ярким моментом с участием Шавьера является привезённый пенальти на Евро-2000. В дополнительное время полуфинала против сборной Франции в штрафной площади португальцев, где-то на границе лицевой линии поля, встретились мяч и левая рука бедолаги Шавьера. Зинедин Зидан с "точки" был безупречен, гол стал "золотым" (если кто не помнит, в то время существовало правило, когда игра в дополнительное время прекращалась сразу после забитого мяча одной из команд), сборная Португалии отправилась домой несолоно хлебавши.

Россыпи титулов и наград португалец за время карьеры собрать не сумел, ограничившись званием чемпиона Португалии 1993/1994 в составе "Бенфики" и голландским Суперкубком (1998) в составе ПСВ. Но вот чем Абель намертво впечатал своё имя в историю футбола, так это обилием экстравагантных причёсок и стрижек.

Примерно так выглядел Шавьер до того момента, как его "понесло во все тяжкие". "Бенфика". 1992 год.

В 1998 году Шавьер ещё выглядел вполне "прилично".

Затем Абель даже подстригся и ещё больше стал похож на среднестатистического землянина. "Эвертон". 1999 год.

Но, спустя год, он уже выглядел так, причём "ржавел" с каждой неделей всё больше. Причастны ли как-то к этому Джанфранко Дзола и Дидье Доми, доподлинно неизвестно. "Эвертон". 2000 год.

А на предваряющей ЧЕ-2000 фотосессии Шавьер уже позировал в образе "гавайского Санта-Клауса". Июнь 2000 года.

Имидж португальца стал настолько сносшибателен, что даже Робби Фаулер поскользнулся. "Ливерпуль" - "Эвертон". Осень 2000 года.

В течение нескольких лет Абель Шавьер оставался почти неизменным, изредка незначительно корректируя длину шевелюры и оттенки цвета волос от кипельно белого до чуть желтоватого. Кстати, в комапнии с исландским блондином Эйдуром Гудьосеном сочетание цветов смотрится вполне органично.

А затем португалец дополнил имидж косичками, пушистым ирокезом и небольшим хвостиком. Причём сделал всё и сразу! "Ганновер 96". 2004 год.

Что так окрыляло португальца на свершения также доподлинно неизвестно.

Спустя год, транзитом через "Рому", Абель Шавьер вернулся в Английскую Премьер-Лигу, приняв предложение "Мидлсбро". За это время он сбрил усы и распустил косички. Римский Шавьер отличается от Шавьера риверсайдского образца лишь цветом бороды, да и то - незначительно.

В "Лос-Анджелес Гэлакси" Абель почти не изменился. 2007 год.

Однако, затем португалец сделал на голове что-то невообразимое. Физиогномика утверждает, что Бекхэм на этом фото испуган. 2008 год.

После завершения карьеры футболиста, Шавьер не закончил эксперименты над собой. В компании близкой подруги Осеаны Базилиу. 2012 год.

Фото: gettyimages.com, spokeo.com, www.quotidiano.net

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