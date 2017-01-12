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    Ла Примера: заметки юного испанца Все блоги -

    Куртуа или Навас. Решение вратарской дилеммы «Реала»

    12 января 2017
    Тибо Куртуа летом может переехать в «Реал». Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» основательно разбирается в ситуации и выясняет: нужен ли Куртуа «лос бланкос»?

    В декабре обострилась волна слухов о переговорах «Реала» с голкипером «Челси» Тибо Куртуа. Первым столь резонансное заявление сделал авторитетный испанский таблоид AS, позже появились еще несколько волн новостей: якобы бельгиец в беседе с партнерами заявил, что соскучился по Мадриду и летом переедет в «Реал». Подобным положением дел я не удивлен и охотно верю подобным разговорам.

    Пора уже привыкнуть, что в «Реале» могут вышвырнуть кого угодно, если ты состарился, будь ты Касильяс или даже Рауль. В данном случае на месте Икера и Гонсалеса вполне может оказаться Кейлор Навас. Костариканец не претендует на роль легенды, хотя Десима и Ундесима были добыты не без его заслуг, да и сейчас Навас показывает достаточно высокий класс игры. Все бы ничего, но Кейлору уже 30 лет. С одной стороны, что такое 30 лет для вратаря? Нойеру сейчас 30, старине Буффону целых 38. Однако «Реал» – не «Ювентус», Перес лучше перестрахуется и подпишет свежую кровь, чем даст шанс кому-либо.

    Сезон назад на крючке у «сливочных» был Дэвид Де Хеа: думаю, все помнят ту забавную историю с факсом. Казалось бы, сделка была утрясена, испанец сидел на чемоданах, но «Реал» и «Юнайтед» не разобрались с бумаги, опоздав с их оформлением на 26 минут. К сожалению, Де Хеа остался в прошлом, подписывать 26-летнего вратаря – уже не «комильфо».

    Новая цель «Реала» – Тибо Куртуа.

    Досье и эволюция

    Имя: Тибо Куртуа

    Возраст: 24

    Национальность: бельгиец

    Рост: 201 см

    Вес: 93 кг

    Клуб: «Челси»

    Достижения:

    сезон 2010/2011 – лучший вратарь бельгийской Про-Лиги

    сезон 2010/2011 – игрок сезона в «Генке»

    сезон 2012/2013 – трофей Саморы лучшему вратарю испанской Примеры («Атлетико» Мадрид)

    сезон 2013/2014 – трофей Саморы лучшему вратарю испанской Примеры («Атлетико» Мадрид)

    Тибо Куртуа начал свой футбольный путь в академии «Билзена» в качестве левого защитника. После перехода в академию «Генка» он начал развиваться на позиции вратаря. В основном составе бельгийского клуба Тибо дебютировал в возрасте 16 лет – это было обусловлено кадровыми проблемами внутри команды. Переломным для Куртуа стал сезон 2010/2011: благодаря травме основного голкипера и некоторым проблемам с трансферами, молодой голкипер получил шанс, который дал ему путевку в большой футбол. По окончанию темпорады Куртуа стал лучшим вратарем как всего чемпионата, так и внутри клуба.

    В 2011 году на юношу вышел лондонский «Челси», подписав его всего за 5 миллионов фунтов. Тогда бессменным кипером лондонцев был Петр Чех, поэтому молодого и талантливого бельгийца отправили в долгосрочную аренду в мадридский «Атлетико». В Мадриде Тибо стал тем, кем является по сегодняшний день. Под руководством Диего Симеоне Куртуа вырос, стал основным вратарем и дважды получал трофей Саморы как лучший голкипер сезона в испанской Примере.

    На данный момент Тибо Куртуа является номером один в лондонском «Челси».

    Сильные стороны

    В первую очередь, Тибо Куртуа выделяется своими внушительными габаритами. Его габариты позволяют с легкостью делать сложные сейвы:

    Когда соперник врывается непосредственно в штрафную площадку или выходит на рандеву, Куртуа использует свои габариты, чтобы максимально закрыть угол для удара:

    Помимо этого, Куртуа обладает потрясающей реакцией:

    В воздухе бельгиец также имеет подавляющее преимущество над соперниками, его рост позволяет выходить практически на каждый мяч.

    Тибо левша, но прекрасно владеет и своей правой ногой.

    Куртуа спокойно владеет фламандским, английским, испанским, французским и немецким языками. Будучи голкипером «Атлетико», бельгиец отточил даже мадридский акцент. Столь свободное владение языками позволяет контактировать с игроками разных национальностей.

    В то же время Тибо всего лишь 24 года, он все еще прогрессирует, а пик его карьеры пока не настал.

    Слабые стороны

    Совершенного вратаря, который хорош во всем, не бывает, и Тибо не исключение. Время от времени у Куртуа в «Челси» возникали проблемы со взаимопониманием между ним и защитниками, особенно с Гари Кэхиллом. Некоторые винят в этом не вратаря, а Кэхилла (или других оборонцев). Однако, как ни крути, ответственность за слаженность защиты лежит на голкипере, он в праве командовать игроками обороны, как подчиненными.

    В игре бельгийца трудно найти много недостатков, но в плане лонг-болов Куртуа по-прежнему должен совершенствоваться.

    Тибо Куртуа не является так называемым «sweeper-keeper» (если переводить дословно – «страхующий вратарь»). Тренд на агрессивный прессинг вынуждает голкиперов подстраиваться под новую реальность и менять привычный стиль игры. Поскольку линия обороны обязана поддерживать компактность, теперь от вратарей требуются своевременные выходы из ворот, которые позволяют подстраховывать партнеров и замаскировывать нескоординированные действия команды. По сути, это подразумевает, что вратарь становится 11-м полевым игроком. Ярким примером вратаря такого типа является Мануэль Нойер.

    Сравнение вратарей

    Давайте начнем с предыдущего сезона и с общей статистики:

    Сразу бросается в глаза, что Тибо значительно уступает Навасу в дисциплине – 1 красная и 2 желтые карточки.

    Детализированная статистика по передачам:

    Куртуа в среднем сделал на 1,6 больше передач, чем Кейлор Навас, но огромная пропасть пролегла между ними в том, что касается точности пасов. Бельгиец не дотягивает даже до 50% точности, в то время как костариканец имеет по этому показателю все 63,4%. В плане лонгболов Навас также имеет незначительное преимущество.

    Что касается этого сезона (общая статистика):

    Сразу оговоримся: Кейлор провел в 2 раза меньше матчей. Что касается горчичников, то здесь уже и у Наваса имеется одна желтая, как и у Куртуа. Вновь костариканец имеет незначительное преимущество в показателе воздушных дуэлей.

    Детализированная статистика по передачам:

    За Навасом есть даже одна ключевая передача, после которой партнер по команде нанес удар по воротам. В целом, костариканец снова показывает достаточно высокий уровень и превосходит бельгийца по всем показателям. Однако будем справедливы: Куртуа усовершенствовал точность передач. Если в прошлом сезоне он не дотягивал до 50%, то сейчас имеет уже более 60%. Остальные показатели должен выровнять заключительный отрезок сезона.

    Тибо Куртуа, безусловно, вратарь топ-уровня. Будет ли он полезен для «Реала»? Безусловно. Все дело, конечно же, в сумме сделки – меньше чем за 50 миллионов его никто не отпустит. Кейлор Навас не молодеет; да, сейчас он хорош, но «Реал» – не то место, где тебе дадут шанс. Боссам гораздо легче раскошелиться на молодого кипера.

    Рейтинг: 4 Голосов: 6
    Комментарии9
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      Рейтинг: +185

      Des79 13 января 2017, 09:15

      Спасибо за статью, и все таки я думаю в Реале будет скорее Давид Де Хеа

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      Рейтинг: +383

      Docentusa 13 января 2017, 01:09

      Тибо в Челси!

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      Рейтинг: +16

      КЛЕОПАТРА 12 января 2017, 20:39

      обойдется спаниш без Куртуа!!!!
      пускай наваса берут и идут лесом!!!
      Тибо только для Челси!!!!!!!

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      Рейтинг: +806

      тигрик 12 января 2017, 20:21

      Я бы поменялся с Реалом вротчиками и плюс еще 30-35 лимонов пусть доплатят

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      Рейтинг: +16

      СаняЧелси 12 января 2017, 19:56

      не отдадим куртуа ! кого тогда самим ставить ??)

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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 12 января 2017, 19:24

      ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬСЯ ЧЕЛСИ !!??Я ДУМАЮ ЕМУ ТАМ НЕ ПЛОХО!!!А РУКОВОДСТВО РЕАЛА ПУСТЬ СЕБЕ СУШИТ ГОЛОВУ КОГО КУПИТЬ!!!???

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      Рейтинг: +1653

      Benifacto 12 января 2017, 19:01

      Кейлор молодец, но Тибо я думаю через года 3-4 будет лучшим на своей позиции, его рост это конечно большая проблема для нападающих

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      Рейтинг: +273

      Berikosha 12 января 2017, 18:39

      Лучше Навас)))

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      Рейтинг: +83

      ROOSHAN 12 января 2017, 18:31

      Мне нравится игра Навваса чем Куртуа

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