Куртуа или Навас. Решение вратарской дилеммы «Реала»

Тибо Куртуа летом может переехать в «Реал». Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» основательно разбирается в ситуации и выясняет: нужен ли Куртуа «лос бланкос»?

В декабре обострилась волна слухов о переговорах «Реала» с голкипером «Челси» Тибо Куртуа. Первым столь резонансное заявление сделал авторитетный испанский таблоид AS, позже появились еще несколько волн новостей: якобы бельгиец в беседе с партнерами заявил, что соскучился по Мадриду и летом переедет в «Реал». Подобным положением дел я не удивлен и охотно верю подобным разговорам.

Пора уже привыкнуть, что в «Реале» могут вышвырнуть кого угодно, если ты состарился, будь ты Касильяс или даже Рауль. В данном случае на месте Икера и Гонсалеса вполне может оказаться Кейлор Навас. Костариканец не претендует на роль легенды, хотя Десима и Ундесима были добыты не без его заслуг, да и сейчас Навас показывает достаточно высокий класс игры. Все бы ничего, но Кейлору уже 30 лет. С одной стороны, что такое 30 лет для вратаря? Нойеру сейчас 30, старине Буффону целых 38. Однако «Реал» – не «Ювентус», Перес лучше перестрахуется и подпишет свежую кровь, чем даст шанс кому-либо.

Сезон назад на крючке у «сливочных» был Дэвид Де Хеа: думаю, все помнят ту забавную историю с факсом. Казалось бы, сделка была утрясена, испанец сидел на чемоданах, но «Реал» и «Юнайтед» не разобрались с бумаги, опоздав с их оформлением на 26 минут. К сожалению, Де Хеа остался в прошлом, подписывать 26-летнего вратаря – уже не «комильфо».

Новая цель «Реала» – Тибо Куртуа.

Досье и эволюция

Имя: Тибо Куртуа

Возраст: 24

Национальность: бельгиец

Рост: 201 см

Вес: 93 кг

Клуб: «Челси»

Достижения:

сезон 2010/2011 – лучший вратарь бельгийской Про-Лиги

сезон 2010/2011 – игрок сезона в «Генке»

сезон 2012/2013 – трофей Саморы лучшему вратарю испанской Примеры («Атлетико» Мадрид)

сезон 2013/2014 – трофей Саморы лучшему вратарю испанской Примеры («Атлетико» Мадрид)

Тибо Куртуа начал свой футбольный путь в академии «Билзена» в качестве левого защитника. После перехода в академию «Генка» он начал развиваться на позиции вратаря. В основном составе бельгийского клуба Тибо дебютировал в возрасте 16 лет – это было обусловлено кадровыми проблемами внутри команды. Переломным для Куртуа стал сезон 2010/2011: благодаря травме основного голкипера и некоторым проблемам с трансферами, молодой голкипер получил шанс, который дал ему путевку в большой футбол. По окончанию темпорады Куртуа стал лучшим вратарем как всего чемпионата, так и внутри клуба.

В 2011 году на юношу вышел лондонский «Челси», подписав его всего за 5 миллионов фунтов. Тогда бессменным кипером лондонцев был Петр Чех, поэтому молодого и талантливого бельгийца отправили в долгосрочную аренду в мадридский «Атлетико». В Мадриде Тибо стал тем, кем является по сегодняшний день. Под руководством Диего Симеоне Куртуа вырос, стал основным вратарем и дважды получал трофей Саморы как лучший голкипер сезона в испанской Примере.

На данный момент Тибо Куртуа является номером один в лондонском «Челси».

Сильные стороны

В первую очередь, Тибо Куртуа выделяется своими внушительными габаритами. Его габариты позволяют с легкостью делать сложные сейвы: