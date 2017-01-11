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    Русские и тут Все блоги -

    Как русские живут и отдыхают в Европе

    11 января 2017
    Нойштедтер продолжает боксировать. Черышев радует детей подарками. Митрюшкин на время вернулся в «Спартак». Блог «Русские и тут» рассказывает, как проводят время российские легионеры.

    Корян пересекся с легендарным Тотти.

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    Вот такой сюрприз приготовила Аршаку его возлюбленная.

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    Митрюшкин посетил академию «Спартака».

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    Потом Антон успел насладиться теплом.

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    Сын Алана Гатагова уважительно относится к президенту России.

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    text

    Нойштедтер продолжает боксировать.

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    Роман призывает всех любить и почаще радовать друг друга.

    text

    Черышев дарит подарки.

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    Самому Денису недавно исполнилось 26 лет.

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    Мещанинов праздники провел хорошо.

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    Ходжаниязов немного загрустил.

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    Караваев, Аршавин и еще 7 лучших русских легионеров в Европе

    Рейтинг: 4 Голосов: 8
    Комментарии10
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      Рейтинг: +36

      Bisikleta 12 января 2017, 16:32

      Непонятные игрочишки

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 12 января 2017, 01:11

      вот они отдыхают и работат не надо на поле.

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      Рейтинг: +57

      mixerson_kb 11 января 2017, 23:48

      Надежда России)))

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      Рейтинг: +71

      nikki22 11 января 2017, 20:14

      кто они все такие?

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > nikki22 11 января 2017, 21:02

      ты прям в точку)))это все Россия)))

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      Рейтинг: +48

      EastJuice > nikki22 11 января 2017, 21:58

      Эээ ты кто такой!!!давай досвидания

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      Рейтинг: +590

      mihail1980 11 января 2017, 19:10

      отрываются они там по полной пока жизнь позваляет

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 января 2017, 18:55

      Нойш конечно боксирует как-то нехотя, как девочка... Никакой интенсивности и плотных ударов...

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      Рейтинг: +997

      egrrr > ivanthebest 11 января 2017, 20:50

      каким-то он выжитым выглядит...он за счет роста и длины рук просто мог к себе инструктора не подпускать!!!

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > ivanthebest 11 января 2017, 21:03

      как футбол играет,так и боксирует))

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