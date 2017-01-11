Как русские живут и отдыхают в Европе

Непонятные игрочишки
Корян пересекся с легендарным Тотти.
Вот такой сюрприз приготовила Аршаку его возлюбленная.
Митрюшкин посетил академию «Спартака».
Потом Антон успел насладиться теплом.
Сын Алана Гатагова уважительно относится к президенту России.
Нойштедтер продолжает боксировать.
Роман призывает всех любить и почаще радовать друг друга.
Черышев дарит подарки.
Самому Денису недавно исполнилось 26 лет.
Мещанинов праздники провел хорошо.
Ходжаниязов немного загрустил.
Караваев, Аршавин и еще 7 лучших русских легионеров в Европе