Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Интересное из жизни и истории футбола. Все блоги -

    Фалькао, получивший награду за выдающуюся карьеру.

    10 января 2017
    Этот футзалист великолепен! На днях он получил награду от ФИФА за выдающуюся карьеру. Предлагаю с ним познакомиться.

    Полное имя бразильца – Алессандро Роза Виейра. Ныне игроку 39 лет. Карьеру начал в 1992 году. На сегодняшний день выступает за «Бразил Кирин». За всё время успел поиграть за 12 клубов, и все они из Бразилии.

    Касательно игры нужно отметить, что бразилец часто вытаскивал свою сборную. На Чемпионате Мира в 2012 году в 1/4 финале, проигрывая Аргентине 1:2, Фалькао вышел на замену и забил дубль, выведя Бразилию в 1/2 финал. А в финале чемпионата, благодаря ему Бразилия, за 3 минуты до конца, смогла сравнять счёт, а гол получился очень зрелищным и превосходным. В итоге в дополнительное время за 19 секунд до конца бразильцы забили ещё и вырвали победу. 22 сентября 2016 года после проигрыша в 1/8 финала Ирану звёздный игрок завершил карьеру в сборной. Фалькао известен свои фирменным дриблингом («финт Фалькао»). Видео нижу ознакомит вас с тем, что вытворяет этот игрок.

    Достижения:

    • Чемпион мира по мини-футболу: 2008, 2012
    • Серебро Чемпионата мира: 2000
    • Бронза Чемпионата мира: 2004
    • Победитель Кубка Америки (5): 1998, 1999, 2000, 2008, 2011
    • Серебро Кубка Америки: 2003
    • Клубный чемпион Южной Америки (8): 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
    • Чемпион Бразилии (9): 1999, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
    • Обладатель Кубка Бразилии (6): 1998, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

    Личные достижения:

    • Лучший игрок мира в мини-футболе (4): 2004, 2006, 2011, 2012
    • Лучший игрок Чемпионата мира (2): 2004, 2008
    • Лучший бомбардир Чемпионата мира: 2004
    • Лучший бомбардир Кубка Америки (1): 2008
    • Лучший бомбардир чемпионата Бразилии (5): 2005, 2008, 2009 (вместе с Ленисио), 2010, 2011

    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +27

      Aidosinho 15 января 2017, 02:18

      В миньке он бог. Уважуха. Спасибо за красивый футбол.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11