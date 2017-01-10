Фалькао, получивший награду за выдающуюся карьеру.

В миньке он бог. Уважуха. Спасибо за красивый футбол.
Полное имя бразильца – Алессандро Роза Виейра. Ныне игроку 39 лет. Карьеру начал в 1992 году. На сегодняшний день выступает за «Бразил Кирин». За всё время успел поиграть за 12 клубов, и все они из Бразилии.
Касательно игры нужно отметить, что бразилец часто вытаскивал свою сборную. На Чемпионате Мира в 2012 году в 1/4 финале, проигрывая Аргентине 1:2, Фалькао вышел на замену и забил дубль, выведя Бразилию в 1/2 финал. А в финале чемпионата, благодаря ему Бразилия, за 3 минуты до конца, смогла сравнять счёт, а гол получился очень зрелищным и превосходным. В итоге в дополнительное время за 19 секунд до конца бразильцы забили ещё и вырвали победу. 22 сентября 2016 года после проигрыша в 1/8 финала Ирану звёздный игрок завершил карьеру в сборной. Фалькао известен свои фирменным дриблингом («финт Фалькао»). Видео нижу ознакомит вас с тем, что вытворяет этот игрок.
Достижения:
- Чемпион мира по мини-футболу: 2008, 2012
- Серебро Чемпионата мира: 2000
- Бронза Чемпионата мира: 2004
- Победитель Кубка Америки (5): 1998, 1999, 2000, 2008, 2011
- Серебро Кубка Америки: 2003
- Клубный чемпион Южной Америки (8): 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
- Чемпион Бразилии (9): 1999, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
- Обладатель Кубка Бразилии (6): 1998, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
Личные достижения:
- Лучший игрок мира в мини-футболе (4): 2004, 2006, 2011, 2012
- Лучший игрок Чемпионата мира (2): 2004, 2008
- Лучший бомбардир Чемпионата мира: 2004
- Лучший бомбардир Кубка Америки (1): 2008
- Лучший бомбардир чемпионата Бразилии (5): 2005, 2008, 2009 (вместе с Ленисио), 2010, 2011