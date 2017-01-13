Бен Арфа, Шахин и еще 3 топовых игрока, которым пора на заработки в Китай

Китайские клубы бомбардируют футболистов дикими предложениями каждый день. Хамес отказался от зарплаты в 30 млн евро, потому что хочет играть в футбол. Блог «SUBJECTIVE OPINION» отобрал пять известных игроков, которым уже можно ехать на заработки.

Нури Шахин («Боруссия Д»)

Позиция: полузащитник

Возраст: 28 лет

Стоимость: 6,5 млн

Шахин является воспитанником «Боруссии» и застал в клубе те времена, когда ему удавалось опережать фантастическую «Баварию» в гонке за звание чемпиона Германии. Тогда же глаз на него положили скауты многих европейских топ-клубов, а самым решительным оказался «Реал», заплативший за трансфер турка всего 10 млн. Но ни в «Реале», ни позднее в «Ливерпуле» игрок не демонстрировал тот уровень, на который был способен.

Дальше были возвращение в родную «Боруссию» и роль далеко не первого запасного, а в текущем сезоне Шахин (из-за травм и ненадобности) провел всего 3 матча на поле. Китай – не самый плохой вариант продолжения карьеры, ведь там турок получит отличную зарплату, а играть в футбол – необязательно, пусть спросит у других легионеров.

Жоффри Кондогбиа («Интер»)

Позиция: полузащитник

Возраст: 23 года

Стоимость: 19 млн

Летом 2015 года синяя половина Милана ликовала. Их клубу достался суперталантливый игрок, а в споре за него удалось опередить «Милан». За трансфер молодого полузащитника, который хорошо смотрелся в испанской «Севилье» и великолепно в «Монако», итальянский гранд заплатил последним около 40 млн евро. Но Жоффри было не суждено стать легендой «Интера», ведь он не выдержал конкуренции с одноклубниками, а возможно, ему просто не дали второго шанса. Внимание к нему проявлял «Ливерпуль», но время идет, а воз и ныне там. Футболист вполне бы мог бросить все и решиться на авантюру с переездом в Китай.

Мамаду Сахо («Ливерпуль»)

Позиция: защитник

Возраст: 26 лет

Стоимость: 12 млн

Воспитанник «ПСЖ», экс-капитан столичного клуба и игрок сборной Франции оказался совершенно не нужен главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу. Мощный центральный защитник с богатым опытом игры на высоком уровне проигрывает конкуренцию даже 31-летнему эстонцу Рагнару Клавану (не в обиду игроку).

Для игрока все началось в марте 2016-го, когда после матча Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» он провалил допинг-контроль. И, хотя позднее УЕФА полностью его оправдала, на домашний Евро игрока не взяли. Казалось бы, в новом сезоне защитник вернется в основу команды, но... «Ничего не изменилось. Он не входит в мои планы для первой команды», – говорит Юрген Клопп.

Главный тренер заявил о нарушении игроком дисциплины, Сако же обвинил тренера во лжи, и тогда стало понятно, что в одном клубе им не ужиться. В прессе регулярно возникают слухи об уходе Сако в другой клуб, но пока о чем-то конкретном говорить рано. «Ливерпуль» намерен получить за игрока не меньше 20 млн, что является немаленьким ценником для европейских клубов, но влетит в копеечку китайским толстосумам. Будем ждать развязки этой истории.

Алейш Видаль («Барселона»)

Позиция: защитник/полузащитник

Возраст: 27 лет

Стоимость: 7,5 млн

Каталонский клуб брал Видаля в качестве замены постаревшему Дани Алвесу. Ради перехода в клуб, где он начинал заниматься футболом, Алейш даже согласился несколько месяцев не играть вообще, пока с «Барселоны» не снимут трансферный бан, и это после лучшего сезона в карьере.

На деле игрок оказался совершенно не нужен команде, о которой он мечтал. В полузащите у «Барсы» полный порядок, и использовать Видаля там не имеет смысла, а в защите главный тренер Луис Энрике предпочитает другого воспитанника команды – Серхи Роберто, который вообще начинал как опорный полузащитник. Видаль недоволен сложившейся ситуацией, и, раз в клубе и сборной на него не сильно рассчитывают, вполне мог бы усилить любой китайский клуб.

Атем Бен Арфа («ПСЖ»)

Позиция: полузащитник

Возраст: 29 лет

Стоимость: 14 млн

В составе «ПСЖ» можно найти сразу несколько футболистов, чья карьера в столичном клубе далека от идеала. Тут и Пасторе, одно из первых больших приобретений команды в эпоху шейхов, и купленный летом Хесе, надеявшийся на постоянную игровую практику под руководством соотечественника Эмери, который, к тому же, прекрасно знаком с его возможностями.

Но самая обидная ситуация сложилась вокруг Атема Бен Арфа. В «Ницце» игрок взялся за ум и стал одним из сильнейших игроков французской Лиги 1. Его переход в топ-клуб оставался делом времени. Выбор Бен Арфа пал на «ПСЖ», где с уходом Ибры потребовалась новая звезда и лидер. Однако Эмери в упор не видит игрока, чей сложный характер не раз давал о себе знать в прежние годы. Плюнуть на все и уехать зарабатывать на старость в китайскую Суперлигу – это вполне в стиле Атема.

Фото: globallookpress.com