Неправильные решения и жизнь вне поля. Почему Неймар перестал забивать

Безголевая серия Неймара составляет уже 975 минут! Что происходит с бразильцем? Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» выясняет причины спада Джуниора

«Барселона» отстает от «Реала» пока что на 5 очков, но у мадридцев есть в запасе игра против «Валенсии» (потенциальные 3 очка, учитывая состояние команды соперника). По ходу прошлого сезона в блоге у меня появлялось несколько объёмных аналитических материалов, в которых мы так или иначе затрагивали разные аспекты игры каталонского клуба. Например, анализировали важность Андреса Иньесты для Луиса Энрике, ведь без него видоизменяется вся тактическая формация команды. Был пост о возможном переходе Дарио Срны в стан «блауграны», где подробно рассматривалась проблема на правом фланге обороны.

Спад «Барселоны» – это всего лишь совокупность спадов на отдельных участках. Команду нужно рассматривать как механизм и если какое-то звено даёт сбой, барахлит вся система. В сегодняшнем материале предлагаю рассмотреть очередной тревожный момент, спад в игре Неймара и постараться разобраться в его причинах.

В сезоне 2013/2014 Неймар в 41 официальной игре, забил 15 мячей и отдал 15 ассистов.

В сезоне 2014/2015 Неймар в 51 официальной игре, забил 39 мячей и отдал 11 ассистов.

В сезоне 2015/2016 Неймар в 49 официальных играх, забил 31 мяч и отдал 27 ассистов.

Потрясающая статистика, с каждым годом бразилец явно прогрессирует, это доказывает показатель гол+пас: 2013/2014 – 30, 2014/2015 – 50, 2015/2016 – 58.

Что мы имеем сейчас? Бразилец провел 20 официальных встреч в текущем сезоне и забил лишь 4 гола, по ассистам ситуация более радужная – 14 передач. На данный момент безголевая серия Неймара составляет 975 минут, а в последний раз Джуниор забил аж 10 октября в матче против «Манчестер Сити» (в Примере последний гол датируется 2-м октября в игре против «Сельты»).

Могу привести один конкретный пример, когда гол Неймара мог решить многое:

Забей бразилец второй мяч «Реалу», победа в Эль Класико досталась каталонцам, а с этим естественно и 3 очка в копилку Примеры.

Что случилось с Неймаром? Где искать причину? Возможно, дело в тактических изменениях, которые заставляют бразильца больше отрабатывать в обороне. Многие же уверены, «золотой мальчик» из Бразилии просто потерял голевое чутье. Давайте проследим, изменилась ли роль бразильца в команде по сравнению с предыдущими сезонами.

Вклад в оборонительные действия

Для игрока подобного ранга, Неймар действительно вносит существенный вклад в оборонительную работу, отрабатывая в обороне гораздо больше, чем Суарес или Месси. Но если сравнивать статистику бразильца по предыдущим сезонам, нельзя сказать, что какой-то из показателей значительно увеличился или уменьшился.

Tackles won — выигранные единоборства

Tackles lost — проигранные единоборства

Interceptions — перехваты

Да, разница в показателях есть, но она не столь существенная. Не стоит забывать, сезон в самом разгаре, к концу темпорады показатели усредняться. Сказать можно одно – едва ли Неймар стал больше отрабатывать в обороне, чем в предыдущие 2 сезона. Но объёмы черновой работы всё равно внушительные и больше, чем у Суареса-Месси, просто ранее это не мешало бразильцу забивать много.

Вклад в атакующие действия

Неймар хорош, его вклад существенный по сравнению с форвардами других клубов, но соответствует ли Джуниор собственным высоким стандартам? Давайте вновь прибегнем к помощи статистики.

Статистика Неймара в сезоне 2014/2015

Статистика Неймара в сезоне 2015/2016

В принципе, инфографики понятны, но прокомментирую:

xG/shot — это теоретический показатель голов, который базируется на качестве ударов (сила и точность). Другими словами, это вероятность забитого гола после удара.

xG90 — показатель среднего количества голов, которые забил бы игрок за 90 минут исходя из качества (силы и точности) нанесённых им ударов.

xA90 — среднее количество голевых пасов, которые отдал бы игрок за 90 минут исходя из точности исполненных им передач.

Как интерпретировать графики? Просто: чем большую часть графика занимает, выделенная цветом зона напротив названия показателя, тем выше определённый показатель игрока.

Давайте рассмотрим следующие показатели более подробно: Неймар сделал больше попыток обводок соперника по сравнению с прошлым сезоном (4,71 против 4,07). Точность передач снизилась с 81% до 75%, это говорит о том, что он пытается делать более рискованные передачи, его роль созидателя опасных моментов возросла. Показатель xA90 в текущем сезоне снизился, но стоит не забывать о том, что фактическое количество голевых передач за девяносто минут у него выше, чем в прошлые два сезона: 0,46 в этом сезоне, 0,35 в прошлом сезоне и 0,24 в сезоне 2014/2015.

Показатель вклада в создание гола очевидно упал, xG90 упал с 0,66 до 0,35, а количество голов по факту за 90 минут упало с 0,71 до 0,31. Всё это можно объяснить следующими показателями – количество касаний мяча и количество ударов из штрафной площади. Количество касаний в штрафной соперника у Неймара снизилось с 6,52 в прошлом сезоне до 3,83 в текущей темпораде, показатель количества ударов из штрафной площади упал с 2,83 (прошлый сезон) до 1,78 в этом сезоне. В свою очередь, это можно объяснить тем, что в сезоне 2016/2017 увеличилось присутствие Месси в штрафной площади соперников - на сегодняшний день Месси совершает 3,6 удара из штрафной площади, а в прошлом сезоне данный показатель был на уровне 3,1.

В течение сезона многие эксперты и не только критикуют Неймара за то, что он принимает неправильные решения и по большей части это оправданная критика. Бразилец теряет мяч намного чаще, чем в предыдущем сезоне, иногда это случается в крайне опасных зонах. В текущем сезоне, в среднем, 3,39 потерь за матч, в прошлом сезоне показатель был значительно ниже – 2,59.

Жизнь вне поля

В отдельный пункт можно выделить ещё один достаточно существенный фактор. У Неймара достаточно яркая и непростая жизнь в социальной области, которая требует от бразильца немало сил. В частности, это касается рекламной сферы. Крупнейшие спонсоры Джуниора: Nike, Konami, Panasonic, Red Bull, Santander, Unilever, Volkswagen, VW, Heliar, Guarana Antarctica, AmBev, Claro, Castrol, Police.

К примеру, не так давно Неймар принял участие в японском шоу:

Ещё весной прошлого года руководство «Барселоны» высказало недовольство большим вниманием футболиста к вечеринкам, тусовкам и светским мероприятиям.

В общем, мы проанализировали объёмные массивы статистики, соответственно можем сделать некоторые выводы.

В целом, можно выделить две причины спада атакующей эффективности Неймара. Первая – изменение тактической формации и соответственно позиции бразильца в её контексте. Вторая – Джуниор стал больше рисковать, ухудшилось качество принятых решений, от этого упала атакующая результативность. В последних встречах можно выделить определённую положительную динамику в действиях Неймара, эта надежда на то, что скоро всё станет на круги своя.