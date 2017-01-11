Балласт. 5 легионеров, от которых «Рубину» нужно избавиться этой зимой

В заявке «Рубина» 15 легионеров. На поле одновременно могут выйти шестеро, поэтому нормой считается иметь в обойме около 10 иностранцев. Пока в Казань сватают турка Озтекина, менеджмент клуба думает, кого бы спровадить с лавки.

Руководство республики основательно вложилось летом и ожидает возвращения «Рубина» на былые высоты – борьбу за чемпионство, еврокубки.

Из вопросов, которые не получилось решить в уходящем году, для меня на первом месте «Рубин». Мы все сделали для того, чтобы «Рубин» выстрелил уже в этом сезоне. Ильсур Метшин, мэр Казани, президент «Рубина»

На летней трансферной кампании клуб не намерен останавливаться. «Рубин» – главный претендент на Алексея Миранчука, которого хочет подписать до середины января. Еще одним потенциальным новичком называют Ясина Озтекина. Хавбек «Галатасарая» оценивается в 4 млн. евро. Однако с учетом лимита и финансового fair play неплохо бы продать нескольких уже имеющихся легионеров. Тем более что с финансами в клубе не все так гладко.

На «Рубин» накладывали запрет на регистрацию игроков летом в связи с задолженностями, вновь наложили его и по итогам декабрьского заседания комиссии РФС по лицензированию. С завидным постоянством клуб сотрясали скандалы из-за недоплаченных денег и проблем с контрактами. Торбинский, Фильцов, Шарипов, Муллин, Георгиев, Бибилов, Ливайя, Азмун – неполный список футболистов, с которыми приходилось улаживать отношения уже в судебных инстанциях за последние годы.

На днях Казань покинул Марко Девич. Контракт опытного форварда закончился, а новый ему не предложили. Однако параллельно из аренды вернулся защитник Андрей Пилявский. На балансе «Рубина» по-прежнему 15 легионеров.

Неприкасаемые

37-летний Карадениз со сменой курса и возрастом играть стал реже, но по-прежнему приносит пользу на поле и вне его. Продавать его нет никакого экономического смысла, а контракт действует еще 1,5 года. Скорее всего, по его окончании турок останется в структуре клуба.

Жонатас – попадание в яблочко. За вполне адекватные 7 млн. евро «Рубин» получил настоящего бомбардира в расцвете сил. На адаптацию у форварда ушло около месяца, после чего заряженный на удар бразилец начал регулярно забивать, вытащив для Казани несколько матчей. Альтернативы ему в обойме «Рубина» нет.

Ян М'Вила до последнего надеялся развязаться с «Рубином» летом, но скупердяйство «Сандерленда» вынудило хавбека вернуться в Россию. В Казани неожиданно все пошло на лад. Заинтересованность Грасии, хорошие деньги или серьзность амбиций клуба подкупили француза, сказать сложно, но вместо ухода зимой на все четыре стороны Янн продлил соглашение на 3,5 года. По новому контракту хавбек будет получать 3 млн. евро за сезон.

Скорее нужны

Рубен Рочина по задумке Грасии должен стать главным конструктором атак «Рубина». Чаще всего он располагался в оттяжке или справа. За 15 матчей успел дважды забить сам и четырежды ассистировать партнерам. Любитель закидушек из глубины поля, Рочина часто бьет сам, смело и успешно идет в обыгрыш. Регулярно обостряет игру, но не гнушается и черновой работы. Испанец адаптировался и даже успел лестно отозваться об уровне жизни и футбола в России. Другое дело, что за фаворита Грасии «Рубин» порядком переплатил.

Карлоса Самбрано «Рубин» купил в «Айнтрахте». Контракт защитника был близок к завершению, поэтому он обошелся дешевле реальной стоимости. Перуанец отыграл в старте в 12 матчах из 17. Пропустив первые неудачные для «Рубина» туры, Самбрано стал твердым игроком основы, выходящим в центре обороны в паре с Бурлаком. Карлос хорошо читает игру и прилично оснащен технически, что важно для выхода из обороны через короткий пас, который пытается наладить Грасия.

Мориц Бауэр – первый кандидат на позицию правого защитника. Дорогу в старт ему открыла тяжелая травма Олега Кузьмина, пропустившего всю осень. Теперь моторный швейцарец, оформивший уже три ассиста, может уступить место ветерану разве что из-за лимита. У Бауэра контракт до лета 2021, а Кузьмину уже 35.

Мийо Цакташ – остаток от прежней закупочной кампании казанцев. Хорват прилично играет в пас и проделывает большой объем черновой работы в середине поля. Вероятно, он играл бы чаще, если бы не лимит. В тех матчах, когда Грасия его выпускал, картины Цакташ не портил. Другое дело, что в опорной зоне у «Рубина» сумасшедшая конкуренция.

Скорее не нужны

Основной альтернативой Рочине был его соотечественник Саму Гарсия. Вингер «Вильярреала» обошелся на миллион дороже рыночной цены, но играл реже и гораздо менее продуктивно. За 13 матчей так и не сумел отметиться результативными действиями, единственный гол забив в Кубке неуступчивому хабаровскому «СКА». Пока парня не забыли на родине, вполне можно отправить обратно. Если весной Саму не раскроется, наверняка с ним так и поступят.

Лестьенн подавался как одно из главных приобретений и тоже выходил на правом крыле атаки. На родине в «Брюгге» Максим много забивал, но соблазнился деньгами «Аль-Араби». Из Катара вингер ездил в аренду в «Дженоа» и ПСВ. Прельстившись на вспышки Лестьенна в Голландии, «Рубин» выложил 10 млн. евро. В Казани парень пока не блещет – 7 матчей, лишь один в старте и 1 гол при 1 ассисте.

Ветеран Серхио Санчес знаком Грасии по «Малаге», поэтому опытного защитника тренер без колебаний вытащил из «Панатинаикоса». Серхио много общается с прессой и партнерами и, видимо, нужен для объединения испаноязычной части состава с россиянами. На поле испанец выглядел слабее Самбрано с Бурлаком, направо его отряжали тоже не от хорошей жизни. Но с притиркой игроков к городу и чемпионату необходимость Санчеса «Рубину» видится менее очевидной.

Пора на выход

Александр Сонг после отъезда Халка с Витселем по сути главная звезда чемпионата, однако в Казани он неожиданно столкнулся с проблемами. Причин две – лимит и возвращение М'Вила. Француз обладает схожим функционалом, но моложе, а Сонг так и не набрал оптимальной формы после травм. С переподписанием М'Вила нужда в камерунце отпала, а контракт у Алекса наверняка не из легких. Поэтому сейчас «Рубин» активно пытается его продать. Пока говорят о Китае и Турции, где интерес к Сонгу проявляли «Османлыспор» и «Трабзонспор».

Соломон Кверквелия два последних сезона был железным игроком основного состава и столпом обороны. Однако с приходом Грасии на перспективах почти воспитанника (грузин с 19 лет в системе клуба) был поставлен жирный крест. Кверквелия почти точно должен покинуть «Рубин» зимой. Интерес к игроку проявляет «Ростов», но в Казани не хотят отдавать Соломона в аренду, настаивая на продаже. Закидывал удочку «Краснодар», где дефицит защитников. «Локомотив» предлагает около 3,5 млн., возможен и вариант с обменом на Миранчука.

Перспективный швед, способный закрыть сразу несколько позиций, виделся неплохим вариантом до летнего транжирства. Однако люди, умеющие многое, часто не умеют ничего как следует. Бергстрём оказался просто никаким в отборе, и этот недостаток не удалось компенсировать неплохой игрой в пас. С возвращением в состав пропустившего начало сезона Набиуллина Эмиль прочно присел на лавку. При нынешней конкуренции поднимется оттуда он вряд ли, поэтому парня имеет смысл отдать в аренду.

Крис Мавинга был куплен аж в 2013, но с тех пор сыграл за «Рубин» только 7 матчей и подешевел раз в пять. Летом его контракт истекает, поэтому оптимальным вариантом было бы избавиться от защитника прямо сейчас за любую сумму, что за него предложат. В прошлом сезоне француз регулярно выходил в безнадежном аутсайдере Лиги 1 «Труа». Во втором французском дивизионе наверняка кому-нибудь пригодится.

Не очень понятно, зачем «Рубин» вообще приглашал Андрея Пилявского. Конкуренцию украинец проиграл сразу, Грасия в нем тоже ничего особенного не увидел. Защитника отправили в аренду в «Ворсклу», где он играл, но нерегулярно. Сейчас Андрей вернулся в клуб, но почти точно уедет в новую аренду или будет продан. Выручить можно в лучшем случае 1 млн. евро.