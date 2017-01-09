Кто будет представлять АПЛ на КАН 2017

Представляю вашему вниманию тех, без кого АПЛ будет обходиться в ближайший месяц из-за старта Кубка Африки

Очередной розыгрыш Кубка Африки становится все ближе, а значит пора поговорить о том, для кого из клубов это обернется потерями. В первом посту своего блога в Новом Году я бы хотел обратить внимание читателей на то, чем обернется первенство африканского континента для команд из английской премьер-лиги.

Международный турнир коснулся более половины всех команд из высшего дивизиона английского футбола, за исключением «Бернли», «Челси», «Манчестер Сити», «Мидлсбро», «Суонси Сити», «Тоттенхэма», «Вест Бромвича» и «Саутгемптона». Последних должен был представлять на Кубке Африки Софьян Буфаль, но марокканец получил травму и отправился вне турнира.

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Мохамед Эльнени

Сборная: Египет

Клуб: Арсенал

Арсен Венгер, чей «Арсенал» часто сталкивается с кадровыми проблемами, на этот раз не обошелся без потерь и на фоне Кубка Африки. Его команда лишилась опорного полузащитники Эльнени, который неплохо проявляет себя в «Арсенале» после перехода из «Базеля» в прошлом году. В его отсутствие и на фоне травмы Коклена, у Венгера могут появиться проблемы в опорной зоне.

Макс Ален Градель

Сборная: Кот д'Ивуар

Клуб: Борнмут

«Борнмут» лишился на время Кубка Африки своего вингера Макса Граделя. Правда, в этом сезоне футболист играл нечасто и большого влияния на игру и результаты команды не оказывал, в результате чего его потеря не должна сильно сказаться на команде Эдди Хау.

Бакари Сако и Уильфред Заа

Сборные: Мали и Кот д'Ивуара

Клуб: Кристалл Пэлас

Лондонские «орлы» в связи со стартом Кубка Африки потеряли сразу двух игроков атаки, без которых Большому Сэму и его команде будет куда сложнее выступать в этот период. Особенно это можно говорить о Заа, который проводит очень неплохой сезон и является одним из ключевых футболистов команды. Заа очень быстр и техничен, а также очень полезен при необходимости заработать пенальти в ворота соперника.

Идрисса Гуйе

Сборная: Сенегал

Клуб: Эвертон

Куман на время проведения Кубка Африки лишается одного из лучших опорников своей команды, который проводит великолепный сезон и уже начал получал восторженные сравнения с Канте, который стал краеугольным камнем в чемпионском походе «Лестер Сити» в прошлом сезоне, а теперь защищает цвета лондонского «Челси». Гуйе тоже очень подвижный и активный футболист, который умело прерывает атаки соперника и может начать атаку своей команды.

Ахмед Эльмохамади и Дьемерси Мбокани

Сборные: Египет и ДР Конго

Клуб: Халл Сити

«Тигры», которые и без того переживают непростой сезон, вынуждены остаться без двух сильных футболистов на время поведения Кубка Африки. Эльмохамади известен своей работоспособностью и тем, что уже давно закрепил за собой правую бровку в клубе и бороздит ее от обороны и до атаки. Мбокани же один из форвардов команды. И пусть он пока не забил не одного гола, его отсутствие лишняя проблема для «тигров», которым голы и так даются с большим трудом!

Рияд Марез, Ислам Слимани и Даниэль Амарти

Сборные: Алжир и Гана

Клуб: Лестер Сити

Действующий чемпион Англии стал одной из главных жертв Кубка Африки в этом сезоне, лишившись сразу троих футболистов своего состава (и это еще Нигерия не вышла на турнира, а то и Муса бы мог уехать в расположение сборной). Причем, потери «лис» очень велики. Марез поразил всех еще в прошлом сезоне и, безусловно, является ключевым футболистом команды Раньери. Он обладает хорошей техникой и может решить эпизод в одиночку, а также любит зарабатывать пенальти и бить штрафные удары. Слимани перебрался в стан «Лестера» только летом, но уже стал одной из главных боевых единиц в атаки Раньери. Амарти же был одним из основных футболистов в этом сезоне, после ухода Канте и без него Раньери вновь придется менять центр поля.

Садио Мане

Сборная: Сенегал

Клуб: Ливерпуль

Мерсисайдцы остаются только без Мане, но потеря этого футболиста имеет очень большой вес для команды Клоппа. Сенегальский игрок настоящий мотор атак «Ливерпуля». Мане и разгоняет атаки и сам воплощает их в голы. Сенегалец очень быстр и техничен, и в каждом матче невероятно активен и полезен! Обходится без него так долго Клоппу и Ко будет очень непросто.

Эрик Байи

Сборная: Кот д'Ивуар

Клуб: Манчестер Юнайтед

За Байи отдали огромные деньги летом, но его игра в центре обороны «Юнайтед» отмела все вопросы о качестве футболиста и выборе Моуриньо. Ивуариец признавался лучшим игроком команды в первые месяцы своей игре в команде и своим присутствием вызывал уверенность за плотность обороны манкунианцев. За время его травмы Моуриньо, конечно, научился обходится без талантливого и очень эффективного защитника, но его отъезд, все равно, весомая потеря для манкунианского состава.

Маме-Бирам Диуф, Рамадан Собхи и Ульфред Бони

Сборные: Сенегал, Египет и Кот д'Ивуар

Клуб: Сток Сити

«Сток Сити», который и без того не может найти стабильность в своих игре и результатах в этом сезоне, и часто сталкивается с кадровыми проблемами, теперь еще остается без трех игроков на время Кубка Африки.

И если Собхи это новичок этого сезона и пока египтянин еще не стал ключевым игроком команды, то вот потеря Диуфа и Бони, которые хорошо знакомы болельщикам АПЛ и периодически приносят пользу команде, может сказаться на игре и результативности «гончаров».

Вахби Хазри, Ламине Коне и Дидье Ндонг

Сборные: Тунис, Кот д'Ивуар и Габон

Клуб: Сандерленд

«Черные коты», которые и без того с трудом борются за право остаться в премьер-лиге, на время Кубка Африки должны столкнуться с большими проблемами. В первую очередь ткут стоит говорить о потери защитника Коне и опорника Ндонга, которые имеют весомую роль в построениях Мойеса и в их отсутствие, очевидно, «черным котам» будет еще тяжелее сдерживать натиск атак своих соперников. Хазри же очень креативный футболист, который может придумать, может хорошо пробить издали, а может и стандарт преобразить в гол. Но Мойес использует его не так часто, а значит очень весомой потерей его не назовешь. Хотя, в прошлом сезоне мы говорили бы совершенно иначе.

Адлен Гедиура

Сборная: Алжир

Клуб: Уотфорд

«Шершни» должны были лишиться из-за Кубка Африки еще и Амрабата, но тот получил травму и не поехал на турнир. Гедиура же играет в полузащите «Уотфорда», но не является регулярным игроком и результативными действиями в этой кампании особо не отличался – в чемпионате на его счету всего одна голевая передача.

Андре Айю и Шейку Куяте

Сборные: Гана и Сенегал

Клуб: Вест Хэм

«Молотобойцы» ждали гораздо большого от этого сезона, после собственного триумфа в прошлом. Однако, в этой кампании у Билича и Ко получается далеко не все и команда пока носит статус середняка, не имея весомых претензий на еврокубки и уж совершенно не помышляя о месте в четверке, о чем мечты были по ходу прошлого сезона. На время Кубка Африки команда Билича потеряла Куяте, который отвечает за опорную зону и может сыграть в обороне, а также Айю, который стал новичком этого сезона и является очень полезным игроком в линии атаки. Правда, за «Вест Хэм» он пока отыграл не так много, из-за травмы, с которой столкнулся еще в начале сезона.