Где сейчас выступают игроки «Торпедо» сезона 2014-2015?

В сезоне 2014-2015 Московское «Торпедо»выступало в Премьер-лиге, причем успешно.Сейчас же команда, из-за финансовых трудностей, играет во 2 дивизионе нашего футбола. Блог «Мысли в слух» о том, где сейчас выступают игроки той команды.

Александр Будаков– Многообещающий вратарь в «Торпедо» был на вторых ролях. Благо конкурент у него был опытней. Сейчас играет в Перми за местный «Амкар», но в этом сезоне на поле еще не появлялся.

Юрий Жевнов-Вот и конкурент Будакова...Практически все матчи в том сезоне провел на поле. Отмечался хорошей реакцией.После вылета «Торпедо», остался в премьер-лиге, и выступал за «Урал». Сейчас же является свободным агентом. И скорее всего закончит карьеру.

Александр Кацалапов– Во времена выступления за «автозаводцев» в ФНЛ был на «карандаше» у сборной России. Но к сожалению своего шанса не получил. После Московской команды выступал за «Уфу», но закрепится там не смог. Сейчас же пробует себя в Оренбурге.

Адам Кокошка– Эксперты очень хвалили этого парня из Польши. Отыграл в «Торпедо» всего год. Но за это время, большинство матчей провел в основе.Сейчас пытает счастье у себя на родине, выступая за «Шлёнск».

Владимир Рыков– Капитан «Торпедо» в том сезоне. Отдавал всего себя на поле, из-за чего часто получал желтые и даже красные карточки( как было в первой игре в премьер-лиге против «ЦСКА»).Отметился 2 забитыми мячами. Сейчас вновь вернулся в Московское «Динамо». И пытается вернуть их в премьер-лигу.

Георгий Тигиев– Немногие знают, но ведь именно Московский коллектив дал дорогу в футбол этому кудрявому парню. Теперь, он один из лучших крайних защитников страны(выступает в «Анжи»). Быть может в будущем мы увидим его в сборной.В том сезоне только начинал привлекаться к играм в основе.

Иван Франьич– Редкий представитель Австралии в нашем футболе.Приехал к нам в страну как-раз под премьер-лигу. В основном был в ротации у «автозаводцев».Сейчас играет на родине за «Мельбурн Сити».

Иван Новосельцев– И этот футболист, тоже сделал свои первые шаги в Российском футболе, благодаря «Торпедо». Был «железным» игроком основы, наряду с Рыковым. После «Торпедо» оказался в «Ростове», получил вызов в сборную страны. Но решил променять стартовый состав, на скамейку запасных в «Зените».

Лукаш Тесак– Один из любимчиков поклонников черно-белых. Был твердым игроком основы в том сезоне.Но из-за финансовых проблем был вынужден покинуть команду. Сначала перебрался к эк-главному тренеру «автозаводцев» Александру Бородюку в «Кайрат».Но закрепится там не смог. Теперь вновь играет в премьер-лиге за Тульский «Арсенал».

Динияр Билялетдинов– Получил приглашение в «Торпедо» от Валерия Петракова под матчи в премьер-лиге.Изначально выглядел блекло, но потом начал браться за дело.Успел забить 2 гола. Сейчас выступает за Казанский «Рубин».

Кирилл Комбаров– Один из самых недооценненых игроков в нашем футболе. В «Торпедо» старался доказать всем свою состоятельность. Но к сожалению, востребованным так и не оказался. Зато Московскому коллективу несомненно помог в том сезоне.

Резиуан Мирзов-Ох и досталось этому парня от собственных болельщиков в том сезоне. Ему приходилось очень не легко. Резиуан старался всеми силами доказать болельщикам, что он достоин играть за команду с буквой «Т» на груди. Но из-за частых передержек мяча губил свои моменты. Сейчас выступает за «Терек» из Грозного.

Алексей Пугин-Приходил в «Торпедо» многообещающим футболистом. Но выданные ему авансы реализовать не смог. Теперь доказывает всем в «Томи».

Антон Путило-Белорусский футболист стал одним из бомбардиров команды в том сезоне. Играя на позиции крайнего полузащитника.Сейчас выступает в Турции за «Газиантеспор».

Далибор Стеванович-«Кремень» полузащиты «Торпедо» в том сезоне. Отмечался полной самоотдачей на футбольном поле. За что получил любовь болельщиков. После вылета «автозаводцев», остался в нашем футболе. Правда выступая за «Мордовию». Сейчас выступает за клуб– «Славен Белупо» из Хорватии.

Вадим Стеклов– Единственный футболист кто прошел с черно-белыми путь с низов. За что получил свой шанс в премьер-лиге, и сполна его оправдал.Сегодня игрок «Арсенала» из Тулы.

Угу Виейра– Главный джокер »Торпедо» в том сезоне. Стал одним из лидеров команды, и несомненным кумиром поклонников. Это всё, не смотря на смерть супруги...Уго не сломался, и во многом благодаря ему, »автозаводцы» оставили след в нашем футболе по итогам сезона 14-15.После успешного визита в «Црвену Звезду» отправился в Японию, выступать за местный клуб «Йокогама».

Александр Салугин– Воспитанник школы «ЦСКА» вышел с «Торпедо» в премьер-лигу прямиков из ФНЛ. Старался доказать всем, что его еще рано списывать со счетов. Большинство матчей в том сезоне отыграл от «звонка до звонка». Сейчас играет за «Амкар».Забивая там красивые голы...

Арнор Смарасон-Запомнился любителям нашего футбола не только ударом «через себя», в ворота «Зенита». Представителей Исландии в нашем футболе играло очень мало. Жаль Арнор не попал в состав своей сборной на Евро, во Францию. Теперь выступает за «Хаммарбю» из Швеции.