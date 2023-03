Назидание. Почему «Реал» — самая отлаженная команда в новом году

Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» представляет понятный тактический анализ двух блистательных игр «Реала» в 2017 году: прессинг, реинкарнация Хамеса, подражание «Ювентусу» и многое другое.

Испания в новом году на полном ходу, сначала были кубковые противостояния и вот в текущий уик-энд вновь стартовала Примера. Из громких событий 2017 года можно выделить поражение «Барселоны» на «Сан-Мамес» в рамках кубка Испании, но полноценный материал можно будет написать лишь после ответной игры. Кое-что меня действительно зацепило и это кое-что – игра «Реала».

Сначала «лос бланкос» прошлись катком по «Севилье» Сампаоли в кубковом противостоянии (3:0) и вот в субботу они на «Сантьяго Бернабеу» разгромили «Гранаду» со счетом 5:0. Вроде ничего особенного, но эти два матча показывают, что Зидан на зимних каникулах хорошенько поработал с домашним заданием. Беспроигрышная серия «Реала» составляет уже 39 матчей!

Давайте сейчас более глубоко, с акцентом на тактику проанализируем оба матча «Реала» в 2017 году.

В игре против «Севильи» мадридский «Реал» реализовал тактический блицкриг. Прессинг «Реала» был размеренный, последовательный, а игровая модель оказалась хорошо отработанной, динамичной и целостной. В тренерской работе Зидана все больше прослеживается внимание к деталям, которое творит невероятные вещи.

Прессинг Реала

Первая вещь, которую стоит обсудить – великолепный прессинг мадридского «Реала». В последний раз в чистом виде мы видели его в матче против дортмундской «Боруссии» в Лиге Чемпионов, и вот снова Зидан нам напомнил об этом в первом матче 2017 года. Высокая интенсивность игры, КПД игроков и грамотная тактическая формация способствовали тому, что «Севилья» Сампаоли просто сломалась.

Видеоролик сверху прекрасно иллюстрирует как строится высокий прессинг «Реала».

Прессинг команды начинался с Альваро Мораты, который будучи на острие атаки отрезал голкиперу соперника возможность короткого паса на ближнего защитника. Также Зидан сделал любопытное решение, действовать Кроосу и Модричу в атакующей трети, отказаться от своей привычной оборонительной работы. С одной стороны это достаточно рискованное решение, потому что в этой связи в центре полузащиты образовывается брешь, которой может воспользоваться соперник. Но благодаря Каземиро Зидан обеспечил вертикальную компактность, минимизировав риски.

Главное преимущество этой стратегии заключается в том, что защитникам не нужно располагаться слишком высоко – это позволяет им сохранять определенное пространство и вовремя среагировать в случае вражеского лонг бола. Так как Кроос и Модрич поднимаются слишком высоко, это позволяло Хамесу и Асенсио опускаться глубже по флангам и также накрывать фулбэков «Севильи».

Благодаря столь грамотной расстановке игроков и вертикальной компактности «Реал» просто отрезал «Севильи» пути для действия, заставлял их ошибаться и быстро возобновлял владение мячом.

По факту прессинг «Реала» (в нашем случае контрпрессинг) стал причиной первого гола «Реала», Модрич, Каземиро, Хамес и Мората просто сетью набросились на ничего не подозревающего Н'Зонзи.

Подобного прессинга все ожидали от Хорхе Самаоли, но никак не от Зидана.

Как Реал справлялся с прессингом Севильи

Если смотреть на счет, кажется, что Сампаоли был абсолютно бесплоден в атаке, но не все так просто. «Севилья» пыталась прессинговать, делать это достаточно высоко, но все тщетно. Безусловно, игроки «Реала» действовали отлично, но главная заслуга за дирижером, то есть за Зиданом.

Он использовал два пути противостояния прессингу «Севильи»:

1. Лонг болы Кико Касильи

2. Короткие передачи на полевых игроков

Первый способ остался скорее незамеченным, потому что был недостаточно популярным. Все-таки Кроос и Модрич располагались слишком высоко и частые лонг болы могли привести к потере мяча и очередной атаке на свои ворота.

Но были случаи, когда и этот метод приносил свои плоды. Например, на изображении выше показан точный лонг бол Касильи. В данном случае он принес еще и огромную пользу, после удачного приема мяча «Реал» начал свое наступление на ворота «Севильи».

Второй пример демонстрирует нам второй способ выхода из прессинга – короткие перепасовки. В данном случае Асенси и Хамес по флангам опускались чуть глубже, образовывая небольшие переходящие треугольники с Кроосом, Модричем и Марсело/Карвахалем.

Были у «Севильи» и успешные попытки прессинга (представлены на видео ниже), но их было крайне мало.

Атакующая тактика Реала

Атакующую тактику «Реала» можно разделить на три основные категории:

1. Высокий темп

2. Низкий темп

3. Контратаки

Первый тип Зидан использовал с стартового свистка до первого гола Хамеса. Цель заключалась в том, чтобы к высокому прессингу добавить быстрые короткие перепасовки, дабы ошеломить «Севилью». Также Зидан сказал использовать все пространство поля, раскачивать оборону соперника, перемещая мяч по разным флангам.

После того, как «Реал» забил, Зидан слегка перестроил игру, чтобы сохранить контроль над игрой. В этих условиях Зинедин дал установку замедлить ход событий и быть терпеливым в попытках проникнуть в штрафную соперника. В этой связи вся игра сместилась к центру, и «Реалу» пришлось строить игру через центр – самое уязвимое место команды в текущем сезоне.

В этот отрезок «Реал» делал больше лонг болов и кроссов, но тем не менее команда просто потрясающим образом отыграла в центре, продемонстрировав тактическую зрелость.

Модрич (которому пришлась по вкусу роль плеймейкера), Мората, Хамес и Асенсио последовательно танцевали между линиями обороны и полузащиты «Севильи», чтобы подготовить центральную зону для возможных интервенций в штрафную соперника.

После перерыва «Реал» уже окончательно успокоился и наступило время для третьей тактики – контратак.

Основные моменты игры против «Севильи» я разобрал. Честно говоря, я и думать не мог, что андалусийцы так дико поплывут. Представьте себе, у «Реала» в основе отсутствовало огромное количество ключевых игроков, включая Роналду, связку центрбеков Пепе-Рамос, Бензема, Бэйла. Помните, что было в Суперкубке УЕФА? Аналогичные проблемы с составом у «Реала» и тогда «Севилья» блеснула, ведя к 90-й минуте 2:1 (но Рамос все испортил потом).

Перед игрой против «Гранады» терзали смутные сомнения. Во-первых, «Гранада» команда боевитая, крупные поражения нечасто можно встретить, например, «Барселона» уже в этом сезоне обыграла их с большим трудом, лишь 1:0, и то со скрипом. Во-вторых, у «Реала» напряженный отрезок (в этом месяце три игры против «Севильи»), как Зидан решит распорядиться ресурсами. Но все оказалось проще простого, даже слишком просто. «Реалу» удалось просто смять, сломать своего соперника.

Что стоит отметить, против «Гранады» Зидан экспериментировал тактически, и игровая картинка получилась несколько другой. В этой игре Зидан использовал пресловутую троицу Каземиро-Модрич-Кроос, а компанию им место Асенсио-Хамеса составил Иско, отметившийся дублем.

В нашем случае полузащита «Реала» состояла из трех мидфилдеров, один из которых выполняет роль атакующего. Цель такой формации – захлестнуть центр поля, дабы доминировать в матче. Это налагает большую ответственность на латералей, так как они должны действовать в режиме бокс ту бокс, пробегать огромные дистанции и помогать своим партнерам фулбэкам в оборонительной работе.

Например, «Ювентус» использовал подобную тактику в сезоне-2014/15, именно она помогла команде выйти в финал Лиги Чемпионов. Тогда в распоряжении Аллегри были два идеальных игрока бокс ту бокс – Видаль и Погба + креативный Маркизио и реджиста Пирло. Для «Реала» это более проблематично, потому что ни Тони Кроос, ни Лука Модрич не являются типичными бокс ту бокс, как Видаль, в связи с отсутствием достаточной физической мощи, скорости и агрессии.

Но стоит сказать, что в поединке против «Гранады» Модрич был действительно органичен в роли бокс ту бокс. Тепловая карта прекрасно доказывает это.

С другой стороны Тони Кроос чувствовал себя явно не комфортно и предпочитал отсиживаться сзади вместе с Каземиро.

Как всегда было много кроссов, дабы воспользоваться преимуществом на втором этаже, которое обеспечивали Криштиану Роналду и Карим Бензема.

Но в отличие от предыдущих матчей был идеальный баланс между кроссами и передачами с середины.

Это стало следствием улучшения движения между линиями, которое имело место быть в поединке против «Севильи». Иско, Модрич, Роналду, Бензема – все они кочевали между защитой и полузащитой «Гранады», создавая более широкий доступ к зоне 14.

Одна вещь действительно не изменилась в матче против «Гранады» – прессинг. Все то, о чем мы говорили в контексте «Севильи», подходит и для этого матча. Хоть это и не было столь интенсивно, но общая картинка была идентична – Каземиро обеспечивал горизонтальную компактность, а Кроос и Модрич выступали в роли триггеров.

Были некоторые негативные стороны в обороне «Реала». Были эпизоды, когда пресловутая компактность «Реала» давала сбой. Несколько примеров ниже:

«Гранада» не смогла воспользоваться этими разладами из-за недостатка качества, но более маститые клубы могли бы использовать это и конвертировать в гол, здесь Зидану нужно еще поработать.