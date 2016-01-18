Каким Гвардиола был в молодости

Хвала! (серб)
Один из самых успешных и титулованных тренеров современности Хосеп Гвардиола сегодня стал на год старше, ему исполнилось 45 лет. В честь этого события "Футбол в стиле Ретро" предлагает вспомнить, каким был Хосеп в бытность футболистом.
"Мальчик из Санпедора" в сезоне 1987/1988.
Последний в истории Кубок Европейских Чемпионов завоевала "Барселона". 21-летний Хосеп несказанно рад победе! 1992 год.
В составе "золотой" олимпийской сборной Испании. 1992 год.
Сборная Испании. 1993 год.
Как говорится, "зашкаливает". Хосеп Гвардиола, Альберт Феррер, Христо Стоичков, Роналд Куман, Хосе Мари Бакеро и Георге Хаджи. Ориентировочно - 1994 год.
Пеп только что отгрузил в ворота сборной Югославии. 1996 год.
Тогда ещё с любимцем "блаугранас" Луишем Фигу в попытке остановить "сливочного" Кларенса Зеедорфа. 1997 год.
Зизу кажется испуганным. 2000 год.
А нет, всё нормально. Пьерлуиджи никого в обиду не даст.
Не у каждого есть такое крутое фото с Роби Баджо. У Пепа оно есть. "Брешиа". 2002 год.
Где-то в Азии, ориентировочно 2004 год. Клаудио Каниджа, Хосеп Гвардиола, Габриэль Батистута.
Фото: gettyimages.com
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