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    Футбол в стиле Ретро Все блоги -

    Каким Гвардиола был в молодости

    18 января 2016
    Пепу Гвардиоле сегодня исполнилось 45 лет. В честь этого события "Футбол в стиле Ретро" предлагает вспомнить Хосепа, который еще не переоделся в стильное пальто тренера.

    Один из самых успешных и титулованных тренеров современности Хосеп Гвардиола сегодня стал на год старше, ему исполнилось 45 лет. В честь этого события "Футбол в стиле Ретро" предлагает вспомнить, каким был Хосеп в бытность футболистом.

    "Мальчик из Санпедора" в сезоне 1987/1988.

    Последний в истории Кубок Европейских Чемпионов завоевала "Барселона". 21-летний Хосеп несказанно рад победе! 1992 год.

    В составе "золотой" олимпийской сборной Испании. 1992 год.

    Сборная Испании. 1993 год.

    Как говорится, "зашкаливает". Хосеп Гвардиола, Альберт Феррер, Христо Стоичков, Роналд Куман, Хосе Мари Бакеро и Георге Хаджи. Ориентировочно - 1994 год.

    Пеп только что отгрузил в ворота сборной Югославии. 1996 год.

    Тогда ещё с любимцем "блаугранас" Луишем Фигу в попытке остановить "сливочного" Кларенса Зеедорфа. 1997 год.

    Зизу кажется испуганным. 2000 год.

    А нет, всё нормально. Пьерлуиджи никого в обиду не даст.

    Не у каждого есть такое крутое фото с Роби Баджо. У Пепа оно есть. "Брешиа". 2002 год.

    Где-то в Азии, ориентировочно 2004 год. Клаудио Каниджа, Хосеп Гвардиола, Габриэль Батистута.

    Фото: gettyimages.com

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    Рейтинг: 4 Голосов: 8
    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 18 января 2016, 18:41

      Хвала! (серб)

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