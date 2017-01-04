В прошедшем сезоне Понтус Вернблум в очередной раз был самым грубым игроком по статистическим данным. «Мысли в слух» вспоминает легионеров, которые в своё время, тоже отмечались жесткой игрой на полях России.

1)Сантос Моцарт– Бразилец с Польскими корнями появился у нас в стране в 2005 году.4 года опорник служил верой и правдой Московскому «Спартаку». За это время, он попал в скандал связанный с Егором Титовым и Максимом Калиниченко( Моцарт был третьим футболистом в этом списке), когда их отправили в дубль. Но это было уже на закате его выступлений в России. Голы, Бразилец тоже успевал забивать( он «настрелял» за «Спартак» 7 голов). Но конечно же нашим болельщикам он запомнился своей грубой, а порой и «грязной» игрой. Моцарт всегда был в центре скандалов на футбольном поле. И не когда не давал в обиду своих партнеров.

2)Антонио Жедер– Этого крепкого парня открыл нашему футболу Раменский «Сатурн». После ухода из футбола Виктора Онопко, Жедер стал основным защитником команды. Своей самоотверженной игрой был одним из любимцем болельщиков. Конечно бывали и удаления, и куча желтых карточек. Но, самое главное в карьере Жедера в России случилось в 2004 году, когда произошла драка между игроками «Сатурна» и «ЦСКА».В ней Бразилец был одним из самых ярких участников. Быть может, за свой «бойцовский» дух его пригласил к себе Московский «Спартак». Но там уже не было не драк, не постоянной игровой практики, и игра сразу сошла на нет...

3) Фернадо Риксен– Эх,с кем только не дрался Фернандо .И с Андреем Канчельскисом, и Владиславом Радимовым. Но все поклонники футбола всегда относились к нему с глубокой симпатией, и любовью. Тем более сейчас, когда Риксен болеет– латеральным амиотрофическим склерозом. Ему уже далеко не до футбола.. Наш блог верит в то, что Фернандо еще покажет всем себя. Только уже на тренерском мостике.

4) Эмир Спахич– Этот своенравный Босниец изрядно поколесил по Российским клубам.В его карьере у нас в стране были, Шинник, Торпедо, Локомотив, Анжи. И во всех этих командах он неизменно был в центре внимания, но не своей игрой, а грубыми приёмами.После наших полей, Эмир продолжил «ломать» всех в Европе, даже за пределами поля. В 2015 году, Спахич избил сотрудника охраны в Германии, который не захотел пропускать друзей Эмира в раздевалку после игры.Вот как из-за своих проступков, карьера может сойти на нет...

5) Леандро Фернандес– В 2006 году, после ухода Португальской «диаспоры» из «Динамо», в команду перешел крепкий защитник из Аргентины. Правда поиграть за основную сборную своей страны Леандро смог всего 5 матчей. Ну это же Аргентина... В России же у Фернандеса дела шли хорошо. Почти выучил Русский язык, забивал хотя бы раз в сезон( играя центрального защитника), получал регулярно желтые карточки, и однажды даже был схвачен за горло самим Самуэлем Это'О.