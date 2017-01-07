Вернись, я скучаю. 10 клубов, которых не хватает в АПЛ

Лидер Чемпионшипа «Брайтон» играл в элите с 1979 по 1983. А те, по кому мы реально скучаем, опять пролетают мимо. Блог Vanity Fair – о клубах, зажигавших в АПЛ в XXI веке.

Для полноты картины здесь все клубы Чемпионшипа, поигравшие в элите в третьем тысячелетии. Кто-то, как «Ньюкасл», вышел покурить и сейчас вернется. Кого-то, как пока идущий пятым «Лидс», мы давно заждались. Кого-то, как осевшие в зоне вылета «Уиган» с «Блэкберном», будем ждать еще долго.

«Ньюкасл Юнайтед»

Последний сезон в АПЛ: прошлый

Главный успех в XXI веке: 3 место, 2002/2003

Текущее место в Чемпионшипе: 2

Бобби Робсон вернул «Ньюкасл» на былые высоты. 4 место, затем «бронза», два года подряд в ЛЧ. Ведомые Ширером и Беллами «сороки» наводили шороху в Европе и дома, однако руководство разругалось с Робсоном. Менеджмент клуба считал, что лучше знает, кого надо покупать. Дальше «Ньюкасл», всегда имея классный состав, катился под гору, пока не вылетел.

При Майке Эшли клуб после очищение Чемпионшипом лихорадило в элите. Новый владелец больше думал о доходах, чем победах, без сомнений продавая ключевых игроков. Парадокс, но когда после нескольких лет экономии Эшли наконец раскошелился на трансферы, «сороки» вылетели. Впрочем, состав и амбиции «Ньюкасла» заметно мощнее Чемпионшипа, а Эшли не намерен прозябать на задворках. Команда Рафы Бенитеса пока уверенно решает задачу по возвращению.

«Рединг»

Последний сезон в АПЛ: 2012/13

Главный успех в XXI веке: 8 место, 2006/2007

Текущее место в Чемпионшипе: 3

То был дебютный сезон «Рединга» в элите. Ведомые Ники Шори, Стивом Сидвелом, Джеймсом Харпером и Кевином Дойлом, «роялс» прошли турнир на одном дыхании. Особенно впечатлил старт в 2007 – 1 января «Рединг» деклассировал «Вест Хэм» 6:0, набрав еще 13 очков в следующих 5 матчах.

Потом «роялс» сдали, но закончили в восьмерке. Вылет, возвращение, Погребняк, российские инвесторы, новый вылет – на прежние высоты команда больше не выбиралась. Сейчас ведомый Япом Стамом «Рединг» демонстрирует весьма умный футбол, основанный на коротком пасе, и должен быть в плей-офф.

«Лидс Юнайтед»

Последний сезон в АПЛ: 2003/2004

Главный успех в XXI веке: 4 место и полуфинал ЛЧ, 2000/2001

Текущее место в Чемпионшипе: 5

Рубеж тысячелетий – пик успеха и популярности «Лидса». Дерзкая команда Дэвида О'Лири взяла «бронзу» в 2000, пробившись в Лигу чемпионов. Рио Фердинанд, Иан Харт, Ли Бойер, и конечно убойная троица Видука – Кьюэлл – Смит в атаке. В ЛЧ «павлины» выбрались из группы смерти с «Миланом» и «Барсой», прошли в четвертьфинале мощный тогда «Депортиво», но были биты в полуфинале «Валенсией». Борьба на два фронта сказалась: в АПЛ команде не хватило одного очка до места в тройке, а четвертая строчка еще не давала путевку в Лигу чемпионов.

Руководство клуба потратило кучу денег на усиление, надеясь отбить их возвращением в ЛЧ, но на следующий год «Лидс» финишировал пятым. Пошли финансовые проблемы, распродажа лидеров и вылет. Выкарабкаться «Лидс» пытается давно, и сейчас имеет на это реальные шансы. Изгнанный из «Суонси» Гари Монк выстроил крепкую команду, которая поднялась в зону плей-офф и не намерена из нее выпадать.

«Норвич»

Последний сезон в АПЛ: прошлый

Главный успех в XXI веке: 12 место, 2011/2012

Текущее место в Чемпионшипе: 9

Формально год спустя «канарейки» выступили лучше, став одиннадцатыми. Однако вернуться в элиту после 15-летнего отсутствия и сходу набрать почти 50 очков, заняв 12 место, а не 10 лишь по дополнительным показателям, было успехом. Команда Пола Ламберта стабильно набирала очки, а неистовый Грант Холт наколотил 15 мячей. Следующий сезон с Крисом Хьютоном был не хуже, а третий не задался.

Вылетев, «канарейки» за год решили задачу возвращения в элиту. И тут же снова вылетели, превратившись в «Кубань» середины нулевых не только по расцветке. По меркам АПЛ состав «Норвича» слабоват, но для Чемпионшипа весьма боеспособен. Поэтому текущие результаты подопечных Алекса Нила – провал. Только мощный рывок может исправить ситуацию, даже от шестого места команда отстала уже на 5 очков.

«Фулхэм»

Последний сезон в АПЛ: 2013/2014

Главный успех в XXI веке: 7 место и финал Лиги Европы 2008/2009

Текущее место в Чемпионшипе: 10

С розыгрыша 2001/2002 «Фулхэм» был крепким середняком АПЛ. Лишь пару сезонов в середине нулевых «дачники» боролись за выживание, но затем пережили период расцвета под руководством Роя Ходжсона: в 2009 «Фулхэм» добыл путевку в первый розыгрыш Лиги Европы. Там клуб добрался до финала, уступив набиравшему силу «Атлетико». Дальше клуб Смертина и Погребняка четыре года кряду обретался около десятого места, стабильно ведя борьбу за место в еврокубках и не менее стабильно ее проигрывая.

А потом бес попутал менеджмент «дачников» связаться с Магатом. Жесткий стиль железного Феликса в Англии не прижился, и «Фулхэм» после 14 лет в АПЛ вылетел. Третий год «дачники» без особого успеха обитают в Чемпионшипе. У Рагнара Сигурдссона, этим летом сменившего «Краснодар» на Лондон, вряд ли много поводов для оптимизма. Даже в плей-офф пробиться будет тяжело.

«Астон Вилла»

Последний сезон в АПЛ: прошлый

Главный успех в XXI веке: 6 место и финал Кубка Лиги, 2009/2010

Текущее место в Чемпионшипе: 12

Это был третий кряду сезон, когда команда Мартина О'Нила финишировала шестой. И что за команда! Фридэль в рамке, Бэрри и Петров в центре, Эшли Янг и Милнер на флангах, убойный дуэт из могучего Карью и реактивного Агбонлахора, каждый из которых забивал не менее 10 все эти три сезона. А из академии в состав стучалась одаренная молодежь вроде Дельфа с Олбрайтоном. «Вилланы» играли в яркий футбол, но всякий раз им чего-то не хватало.

С уходом О'Нила в 2010 началась распродажа. Год за годом «Астон Вилла» отпускала лучших игроков, постепенно скатываясь в подвал. После пары чудесных спасений запас удачи иссяк, и в прошлом году команда впервые в истории покинула АПЛ. Роберто ди Маттео и мощная трансферная кампания предполагали борьбу за возвращение, но старт команда провалила. С приходом Стива Брюса дела пошли на лад, однако удастся ли наверстать упущенное – большой вопрос.

«Бирмингем Сити»

Последний сезон в АПЛ: 2010/2011

Главный успех в XXI веке: Кубок Лиги, 2010/2011

Текущее место в Чемпионшипе: 13

У «синих» бывали добротные сезоны. В 2004 они стали десятыми, а Микаэль Форселл настрелял 17 мячей. В 2010 после очередного возвращения в элиту Алекс Маклиш сколотил крепкую команду, финишировавшую на девятой строчке. Джо Харт в рамке, надежная оборона, минимум ротации. Добротная средняя линия во главе с неувядающим Ли Бойером и самый удачный сезон в карьере Камерона Джерома. На следующий год Маклиш добавил в центр страшную пушку Крейга Гарднера, сосредоточившись на Кубке Лиги.

В финале арендованный у «Рубина» Обафеми Мартинс принес «синим» долгожданный трофей. Заигравшись, «Бирмингем» не заметил, как оказался в зоне вылета. О возвращении в АПЛ речи не шло – команда чуть не пробила дно и в Чемпионшипе, сохранив прописку на 90-й минуте последнего тура. После пяти лет без АПЛ фанатам остается порадоваться фиаско «Астон Виллы», вернувшему в город дерби. В первом круге сыграли 1:1.

«Ипсвич Таун»

Последний сезон в АПЛ: 2001/2002

Главный успех в XXI веке: 5 место, 2000/2001

Текущее место в Чемпионшипе: 15

На рубеже тысячелетий «Ипсвич» вернулся в АПЛ после долгого перерыва. И как вернулся – «трактористы», в предпоследнем туре отправив «Манчестер Сити» в Чемпионшип, сохраняли математические шансы на место в Лиге чемпионов. Однако в заключительном туре «Ипсвич» добыл лишь ничью в гостях у другого аутсайдера – «Дерби».

Пятая строчка и путевка в Кубок УЕФА все равно стали грандиозным успехом. И началом конца. В следующем сезоне «трактористы» вылетели. Время от времени «Ипсвич» заскакивал в плей-офф, но так и не сумел вернуться. Последним всплеском стал розыгрыш Кубка Лиги в сезоне 2010/2011, где ведомые Роем Кином «трактористы» дошли до полуфинала. Сейчас «Ипсвич» плетется в середине второй десятки и о высоком не помышляет.

«Блэкберн Роверс»

Последний сезон в АПЛ: 2011/2012

Главный успех в XXI веке: 10 место и Кубок Лиги, 2001/2002

Текущее место в Чемпионшипе: 22

«Лестер» стал лишь шестой командой, побеждавшим в АПЛ. До «лис» были два манчестерских клуба, «Арсенал», «Челси» и «Блэкберн». Однако новое тысячелетие «бродяги» встречали в Чемпионшипе. Вернувшись в 2001, «Блэкберн» задержался в элите на десять лет. Под руководством Грэма Сунесса команда сходу выиграла Кубок Лиги и финишировала в десятке. В дальнейшем «бродяги» чередовали борьбу за зону еврокубков с пребыванием в болоте середины таблицы.

Проблемы начались после продажи клуба индусам. Те сменили неплохо работавшего Сэма Эллардайса на Стива Кина, который за 1,5 сезона опустил «Блэкберн» в Чемпионшип. Там с тех пор команда и бродяжничает, несмотря на подвиги Джордана Роудса, забившего за четыре сезона больше 80 голов. Роудс отчаялся и ушел в «Мидлсбро», с которым сразу поднялся в элиту. А его бывший клуб тем временем рискует вылететь и из Чемпионшипа.

«Уиган Атлетик»

Последний сезон в АПЛ: 2012/2013

Главный успех в XXI веке: Кубок Англии, 2012/2013

Текущее место в Чемпионшипе: 23

«Уиган» взлетел в АПЛ в 2005, сходу сумев финишировать в десятке. Дебютный сезон так и остался лучшим, хотя команда задержалась в элите на восемь лет. Как и для «Бирмингема», роковым для «лэтикс» стал исторический кубковый успех. С 2009 года командой рулил Роберто Мартинес, в прошлом игрок «Уигана». Он ставил яркий футбол, но клуб все время балансировал на грани вылета. В Кубке Англии-2013 у «лэтикс» был не самый сложный календарь, что и позволило пройти до финала. «Уиган» героически терпел весь матч, а в добавленное время Уотсон забил единственный гол.

Победа подсластила пилюлю вылета из АПЛ. «Уиган» едва не вернулся за год, проиграв в плей-офф. А потом началась чехарда с руководством и тренерами. «Лэтикс» опустились в Лигу 1, сразу вернулись, но сейчас им светит вылет обратно. В АПЛ «Уиган» все равно был гадким утенком, имевшим проблемы с посещаемостью, так что руководство лиги неудачам «лэтикс» наверное даже порадовалось.

О чем-то, как о возвращении «Дерби» с одной победой за весь сезон, и вспоминать не хочется. Заскочивший на один сезон «Кардифф Сити» и не хватавшие звезд с неба, пусть и продержавшиеся дольше «КПР» с «Вулверхэмптоном», тоже мимо.