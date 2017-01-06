Глазами скаута, часть 2. На кого стоит обратить внимание испанским клубам?

Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» вновь просматривает молодых футболистов, чья трансферная стоимость возрастет в ближайшее время.

Поздравляю всех с Новым годом, время для новых целей и достижений. Свой первый пост в году хочу посвятить рубрике «Глазами скаута», это уже вторая часть.

Первую часть мы писали когда еще трансферное было закрыто, сейчас материал приобретает еще большую акутальности по понятным причинам.

Пабло Форнальс

Возраст: 20

Позиция: опорный полузащитник

Текущий клуб: «Малага»

Кому принадлежат права на игрока: «Малага»

Текущая трансферная стоимость (Transfermarkt): 3 млн. евро

Потенциальная трансферная стоимость: 15 – 25 млн. евро

Юная звезда растет в «Малаге». Пабло Форнальс в этом сезоне выглядит очень солидно, это отразилось на его трансферной стоимости. Еще около года назад трансферная стоимость молодого испанца составляла 1 млн. евро, на данный момент – 3 млн. евро.

В «Малаге» Пабло еще не стабильный игрок основного состава, в текущем сезоне он провел 11 матчей (10 в основном составе, 1 в качестве запасного), забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Тренер использовал полузащитника на разных позициях (опорный полузащитник, центральный полузащитник, правый полузащитник и атакующий полузащитник). Согласно рейтингу WhoScored, Форнальс один из лучших игроков в составе (3-е место).

Пабло хорош в оборонительной работе, можно выделить такой показатель, как среднее количество перехватов за игру – 1.9. Еще одним достоинством Форнальса является чистая игра при отборах, в среднем за матч он фолит 0,6 раз.

Свою лучшую игру Пабло показал против «Валенсии», где оформил дубль, вам представляю подборку полезных действий игрока в этом поединке:

Есть у Пабло и слабая стороны – кроссы.

Полузащитник уже успел сыграть даже в товарищеском матче за национальную сборную Испании, получив не просто вызов, а даже немного игровой практики. Учитывая, что некоторые игроки (напр. Артета, Габи) за всю жизнь не получают ни единого приглашения в стан «фурии роха», для 20-летнего Форнальса – крупное достижение.

Уже сейчас на юного игрока претендуют «Севилья», «Атлетико», «Валенсия» и «Вильярреал». Скорее всего после 1-2 сезонов Пабло поедет покорять один из вышеперечисленных клубов. Если Форнальс продолжит демонстрировать подобную игру, ценник будет расти в прогрессии.

Хорхе Мере

Возраст: 19

Позиция: центральный защитник

Текущий клуб: «Спортинг»

Кому принадлежат права на игрока: «Спортинг»

Текущая трансферная стоимость (Transfermarkt): 5 млн. евро

Потенциальная трансферная стоимость: 15 – 30 млн. евро

Один из самых перспективных молодых игроков во всей Примере. Хорхе всего 19 лет, но он уже один из лидеров хихонского «Спортинга».

Для наглядности решил сравнить статистику Хорхе Мере, Жерара Пике, Серхио Рамоса, Диего Година. Как видим, молодой защитник выглядит конкурентноспособно и даже опережает основных защитников ТОП-клубов в показателе перехватов, отборов, совершенных фолов за игру. Вообще у защитников в «Спортинге» гораздо больше работы, чем у той же троицы обороны «Барселоны», «Реала», «Атлетико».

Хорхе Мере пользуется огромным спросом среди ТОП-клубов, в частности на него нацелены «Реал», «Барселона» и даже «Ювентус» из Серии А. Ситуация для потенциальных покупателей осложняется тем, что игрок продлил контракт со «Спортингом» до 2019 года с клаусурой 25 миллионов евро.

Жереми Бога

Возраст: 20

Позиция: атакующий полузащитник

Текущий клуб: «Гранада»

Кому принадлежат права на игрока: «Челси»

Текущая трансферная стоимость (Transfermarkt): 2 млн. евро

Потенциальная трансферная стоимость: 10 – 15 млн. евро

Француз является неформальным лидером «Гранады», согласно рейтингам WhoScored входит в ТОП-2 лучших игроков команды. Парень находится на карандаше у «Челси», потому что лондонцы не продали Жереми, а лишь отдали в аренду.

Посмотреть в деле на этого парня можно на YouTube-канале. Там можно найти нарезки полезных действий Жереми во всех матчах Примеры этого сезона. Вашему вниманию: нарезка полезных действий игрока в матче против «Севильи», в котором он был признан лучшим игроком:

Жереми присоединился к «Челси» в возрасте 11 лет. У этого таланта безупречная техника, холодная голова и прекрасное чувство паса. Также, к сильным сторонам игрока можно отнести дриблинг, цепкость, хороший удар, отличное исполнение штрафных ударов ближней и средней дистанции.

За футболистом уже пристально следят испанские клубы: «Вильярреал», «Бетис», «Валенсия», «Эспаньол», а также масса середняков из ТОП-3 чемпионатов. Понятное дело, если Жереми здорово зарекомендует себя сейчас, «Челси» непременно вернет ценнейший актив и будет внедрять его в состав.

Микель Оярсабаль

Возраст: 19

Позиция: левый вингер

Текущий клуб: «Реал Сосьедад»

Кому принадлежат права на игрока: «Реал Сосьедад»

Текущая трансферная стоимость (Transfermarkt): 8 млн. евро

Потенциальная трансферная стоимость: 15 – 30 млн. евро

Высокий атакующий полузащитник Микель Оярсабаль в свои 19 не просто закрепился в первой команде »Реал Сосьедад» – от него уже успела пострадать «Барселона».

«Я наблюдаю за ним, он прогрессирует с каждым днем. Команде от него одна польза, я рад за этого парня» Главный тренер «Реал Сосьедад» Эусебио Сакристан

Силен прежде всего ударом с левой, техникой, культурой паса и скоростью. Способность незаметно пробираться в штрафную на последних минутах принесла ему четыре гола в 20 матчах «Примеры» в дебютном сезоне. Отличный результат для 19-летнего игрока! За бутсы 47-го размера прозван «Снежным человеком».