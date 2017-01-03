Екатерина – лучшая девушка в российском футболе в ушедшем году

я бы ее тоже победил бы пару раз) может даже, раза три))
«Бомбардир» выбирал лучшую девушку в российском футболе в 2016 году, в опросе уверенно победила арбитр – Екатерина Костюнина. Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» решил познакомить Вас с Екатериной, поэтому собрал фотографии очаровательной победительницы.
Футбольный арбитр Екатерина Костюнина из Красноярска в 2016 году была признана самым сексуальным футбольным арбитром в России. Екатерина работает на матчах чемпионата России по футболу среди команд III дивизиона (зона Сибирь) и женских команд I дивизиона (зона Сибирь).
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