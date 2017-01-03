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    Екатерина – лучшая девушка в российском футболе в ушедшем году

    3 января 2017
    «Бомбардир» выбирал лучшую девушку в российском футболе в 2016 году, в опросе уверенно победила арбитр – Екатерина Костюнина. Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» решил познакомить Вас с Екатериной, поэтому собрал фотографии очаровательной победительницы.

    Футбольный арбитр Екатерина Костюнина из Красноярска в 2016 году была признана самым сексуальным футбольным арбитром в России. Екатерина работает на матчах чемпионата России по футболу среди команд III дивизиона (зона Сибирь) и женских команд I дивизиона (зона Сибирь).

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    Рейтинг: 4 Голосов: 34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +790

      JI e x a 27 января 2017, 23:52

      я бы ее тоже победил бы пару раз) может даже, раза три))

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