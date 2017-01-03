Екатерина – лучшая девушка в российском футболе в ушедшем году

«Бомбардир» выбирал лучшую девушку в российском футболе в 2016 году, в опросе уверенно победила арбитр – Екатерина Костюнина. Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» решил познакомить Вас с Екатериной, поэтому собрал фотографии очаровательной победительницы.

Пожаловаться на пост