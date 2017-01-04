Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тесты «Бомбардира» Все блоги -

    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

    4 января 2017
    Пройди тест и узнай, прическа какого футболиста подойдет тебе в Новом году!

    Фото: rp-online.de

    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?

    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?

    Рейтинг: 1 Голосов: 13
    Комментарии34
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1155

      fhnv 13 мая 2020, 17:25

      Что за е ба н у т ы й тест

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      ilya43rus 23 июля 2019, 23:34

      Ваш стиль непредсказуем, а значит и прическа у вас должна быть, как у Марио Балотелли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      rude boy 23 ноября 2018, 05:46

      хаха) вот делать нечего.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 25 августа 2018, 02:59

      Что за лядство?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 августа 2018, 23:09

      вот это дичь, а не тест)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +434

      ssspartak 15 июня 2018, 15:04

      Вам подходят светлые волосы и темная борода Аарона Рамзи

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      larrrin 17 мая 2018, 22:44

      Больше выделиться нечем, кроме как прической.
      Тест шизофрения.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      the best of spartak 30 октября 2017, 00:04

      Ваш стиль непредсказуем, а значит и прическа у вас должна быть, как у Марио Балотелли

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 17 октября 2017, 17:35

      Ваш стиль непредсказуем, а значит и прическа у вас должна быть, как у Марио Балотелли

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 28 июня 2017, 11:22

      Ваш стиль непредсказуем, а значит и прическа у вас должна быть, как у Марио Балотелли :D

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11