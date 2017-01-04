Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

Что за е ба н у т ы й тест
Пройди тест и узнай, прическа какого футболиста подойдет тебе в Новом году!
Фото: rp-online.de
Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
Фото: rp-online.de
Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
хаха) вот делать нечего.
Что за лядство?
Больше выделиться нечем, кроме как прической.
Тест шизофрения.
Ваш стиль непредсказуем, а значит и прическа у вас должна быть, как у Марио Балотелли
Ваш стиль непредсказуем, а значит и прическа у вас должна быть, как у Марио Балотелли
Ваш стиль непредсказуем, а значит и прическа у вас должна быть, как у Марио Балотелли :D