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    Футбол в стиле Ретро Все блоги -

    Бергкамп, Ромарио, Бокшич и еще семь самых дорогих трансферов сезона-1993/94

    31 января 2016
    Блог «Футбол в стиле Ретро» продолжает серию рассказов о трансферах прошлых лет. На очереди еще один сезон начала 90-х годов прошлого века. За единицу измерения «топовости» взята стоимость перехода футболиста.

    Блог «Футбол в стиле Ретро» продолжает серию рассказов о трансферах прошлых лет. На очереди еще один сезон начала 90-х годов прошлого века. За единицу измерения «топовости» взята стоимость перехода футболиста.

    Деннис Бергкамп

    Нападающий, Голландия.

    Из "Аякса" (Амстердам; Голландия) в "Интер" (Милан; Италия). Сумма сделки - 12,25 млн. £.

    Ромарио

    Нападающий, Бразилия.

    Из ПСВ (Эйндховен; Голландия) в "Барселону" (Барселона; Испания). Сумма сделки - 8,5 млн. £.

    Ален Бокшич

    Нападающий, Хорватия.

    Из "Марселя" (Марсель; Франция) в "Лацио" (Рим; Италия). Сумма сделки - 7,7 млн. £.

    Предраг Миятович

    Нападающий, Югославия.

    Из "Партизана" (Белград; Югославия) в "Валенсию" (Валенсия; Испания). Сумма сделки - 7 млн. £.

    Рой Кин

    Полузащитник, Ирландия.

    Из "Ноттингем Форест" (Ноттингем; Англия) в "Манчестер Юнайтед" (Манчестер; Англия). Сумма сделки - 4,95 млн. £.

    Дэвид Платт

    Полузащитник, Англия.

    Из "Ювентуса" (Турин; Италия) в "Сампдорию" (Генуя; Италия). Сумма сделки - 4,46 млн. £.

    Бриан Лаудруп

    Нападающий, Дания.

    Из "Фиорентины" (Флоренция; Италия) в "Милан" (Милан; Италия). Сумма сделки - 4,25 млн. £.

    Лука Маркеджани

    Вратарь, Италия.

    Из "Торино" (Турин; Италия) в "Лацио" (Рим; Италия). Сумма сделки - 4,9 млн. £.

    Марсель Десайи

    Защитник, Франция.

    Из "Марселя" (Марсель; Франция) в "Милан" (Милан; Италия). Сумма сделки - 4,55 млн. £.

    Данкан Фергюсон

    Нападающий, Шотландия.

    Из "Данди Юнайтед" (Данди; Шотландия) в "Рейнджерс" (Глазго; Шотландия). Сумма сделки - 4,27 млн. £.

    Стоимость трансферов указана в пересчёте на британские фунты стерлингов на момент совершения сделки. Данные о трансферах взяты со специализированного портала Transfermarkt.

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    Фото: fcbarcelona.com, uefa.com, premierleague.com, blogfree.net, pinterest.com

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