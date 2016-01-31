Бергкамп, Ромарио, Бокшич и еще семь самых дорогих трансферов сезона-1993/94

Блог «Футбол в стиле Ретро» продолжает серию рассказов о трансферах прошлых лет. На очереди еще один сезон начала 90-х годов прошлого века. За единицу измерения «топовости» взята стоимость перехода футболиста.

Блог «Футбол в стиле Ретро» продолжает серию рассказов о трансферах прошлых лет. На очереди еще один сезон начала 90-х годов прошлого века. За единицу измерения «топовости» взята стоимость перехода футболиста.

Деннис Бергкамп

Нападающий, Голландия.

Из "Аякса" (Амстердам; Голландия) в "Интер" (Милан; Италия). Сумма сделки - 12,25 млн. £.

Ромарио

Нападающий, Бразилия.

Из ПСВ (Эйндховен; Голландия) в "Барселону" (Барселона; Испания). Сумма сделки - 8,5 млн. £.

Ален Бокшич

Нападающий, Хорватия.

Из "Марселя" (Марсель; Франция) в "Лацио" (Рим; Италия). Сумма сделки - 7,7 млн. £.

Предраг Миятович

Нападающий, Югославия.

Из "Партизана" (Белград; Югославия) в "Валенсию" (Валенсия; Испания). Сумма сделки - 7 млн. £.

Рой Кин

Полузащитник, Ирландия.

Из "Ноттингем Форест" (Ноттингем; Англия) в "Манчестер Юнайтед" (Манчестер; Англия). Сумма сделки - 4,95 млн. £.

Дэвид Платт

Полузащитник, Англия.

Из "Ювентуса" (Турин; Италия) в "Сампдорию" (Генуя; Италия). Сумма сделки - 4,46 млн. £.

Бриан Лаудруп

Нападающий, Дания.

Из "Фиорентины" (Флоренция; Италия) в "Милан" (Милан; Италия). Сумма сделки - 4,25 млн. £.

Лука Маркеджани

Вратарь, Италия.

Из "Торино" (Турин; Италия) в "Лацио" (Рим; Италия). Сумма сделки - 4,9 млн. £.

Марсель Десайи

Защитник, Франция.

Из "Марселя" (Марсель; Франция) в "Милан" (Милан; Италия). Сумма сделки - 4,55 млн. £.

Данкан Фергюсон

Нападающий, Шотландия.

Из "Данди Юнайтед" (Данди; Шотландия) в "Рейнджерс" (Глазго; Шотландия). Сумма сделки - 4,27 млн. £.

Стоимость трансферов указана в пересчёте на британские фунты стерлингов на момент совершения сделки. Данные о трансферах взяты со специализированного портала Transfermarkt.

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Фото: fcbarcelona.com, uefa.com, premierleague.com, blogfree.net, pinterest.com

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