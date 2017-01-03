Шедевр Жиру и еще 5 лучших голов «Арсенала» по версии Венгера

глядя на этих игроков, можно только слезу пустить. Какой же состав был, финал ЛЧ, чемпионства, кубки... Сейчас такой даже при всем желании не собрать, потому что с такой политикой Венгера топы просто не хотят ехать в Арс...
Гол-скорпион Оливье Жиру в матче против «Кристал Пэлас» впечатлил Арсена Венгера, поэтому француз вспомнил еще несколько голов, которые запомнились ему в течение его карьеры в «Арсенале».
«На память приходят голы Бергкампа и Анри, их особенные голы, например – Бергкамп в матчах против «Лестера» и «Ньюкасла», Анри в ворота «Реала» и «Ливерпуля», что-то вроде этого. Еще Кану в ворота «Челси»! Сложно помнить все голы за эти 20 лет, особенно если ваша команда забивает 70-80 мячей за сезон. За 20 лет набегает 1600 голов, и сложно так быстро назвать лучшую пятерку», – сказал Арсен.
Деннис Бергкамп
Год: 1997
Матч: «Лестер» – «Арсенал»
В этом матче голландец оформил хет-трик. Все три гола Бергкампа были красивы, но Венгер отметил третий гол.
Деннис Бергкамп
Год: 2002
Матч: «Ньюкасл» – «Арсенал»
Бергкамп одним финтом «отрезал» защитника, а потом спокойно разобрался с вратарeм.
Тьерри Анри
Год: 2006
Матч: «Реал Мадрид» – «Арсенал»
«Канониры» обыграли на выезде «Реал» благодаря индивидуальному проходу Анри.
Тьерри Анри
Год: 2004
Матч: «Ливерпуль» – «Арсенал»
Анри снова оставил в дураках защитников и спокойно пробил вратаря.
Нванкво Кану
Год: 1999
Матч: «Челси» – «Арсенал»
Кану в выездном матче против «Челси» оформил хет-трик. В конце матча своим голом с нулевого угла Нванкво вырвал для «канониров» победу.
Оливье Жиру
Год: 2017
Матч: «Арсенал» – «Кристал Пэлас»
Фантастическим голом Жиру открыл счет в домашнем матче против «Кристал Пэлас». Очевидно, что уже сейчас этот гол претендует на звание лучшего в 2017 году.
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