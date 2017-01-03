Шедевр Жиру и еще 5 лучших голов «Арсенала» по версии Венгера

После позавчерашнего шедевра от Оливье Жиру тренер «канониров» Арсен Венгер составил свой личный топ из лучших голов его команды.

Гол-скорпион Оливье Жиру в матче против «Кристал Пэлас» впечатлил Арсена Венгера, поэтому француз вспомнил еще несколько голов, которые запомнились ему в течение его карьеры в «Арсенале».

«На память приходят голы Бергкампа и Анри, их особенные голы, например – Бергкамп в матчах против «Лестера» и «Ньюкасла», Анри в ворота «Реала» и «Ливерпуля», что-то вроде этого. Еще Кану в ворота «Челси»! Сложно помнить все голы за эти 20 лет, особенно если ваша команда забивает 70-80 мячей за сезон. За 20 лет набегает 1600 голов, и сложно так быстро назвать лучшую пятерку», – сказал Арсен.

Деннис Бергкамп

Год: 1997

Матч: «Лестер» – «Арсенал»

В этом матче голландец оформил хет-трик. Все три гола Бергкампа были красивы, но Венгер отметил третий гол.

Деннис Бергкамп

Год: 2002

Матч: «Ньюкасл» – «Арсенал»

Бергкамп одним финтом «отрезал» защитника, а потом спокойно разобрался с вратарeм.

Тьерри Анри

Год: 2006

Матч: «Реал Мадрид» – «Арсенал»

«Канониры» обыграли на выезде «Реал» благодаря индивидуальному проходу Анри.

Тьерри Анри

Год: 2004

Матч: «Ливерпуль» – «Арсенал»

Анри снова оставил в дураках защитников и спокойно пробил вратаря.

Нванкво Кану

Год: 1999

Матч: «Челси» – «Арсенал»

Кану в выездном матче против «Челси» оформил хет-трик. В конце матча своим голом с нулевого угла Нванкво вырвал для «канониров» победу.

Оливье Жиру

Год: 2017

Матч: «Арсенал» – «Кристал Пэлас»

Фантастическим голом Жиру открыл счет в домашнем матче против «Кристал Пэлас». Очевидно, что уже сейчас этот гол претендует на звание лучшего в 2017 году.

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