Футболист, который сражался до последней капли крови.

«В «Рейнджерс» я играл с переломами, а здесь только небольшое рассечение».





«Он никогда не соглашается на компромисс, у него даже мысли не возникает о возможном поражении» (Бобби Робсон)Бескомпромиссности Терри Бутчер научился у отца. Тот страстно раз и навсегда отдал свое сердце «Ипсвичу». Когда сына пригласили в академию «Норвича», Бутчер-старший дал малому важный урок: «Никаких долбаных «канареек»! Это – враги. Ты будешь играть только за «Ипсвич». Излишне, наверное, напоминать, какие ожесточенные зарубы устраивают между собой оба клуба в историческом дерби Старой Фермы. Здесь не могло быть никаких компромиссов.И действительно, вскоре юный защитник попал в основной состав «трактористов». Играя в центре обороны, Терри буквально уничтожал своих оппонентов. Более 190 сантиметров роста, подкрепленных 90 килограммами боевой массы. Хорошая координация движений. Устойчивость, прыжок. Настоящая машина смерти, воплощенная в человеческой плоти.За «Ипсвич» Бутчер провел 10 незабываемых лет. Это был лучший период в истории «Таун». «Трактористы» завоевали Кубок Англии-1978, Кубок УЕФА-1981, а еще дважды подряд останавливались в шаге от чемпионского титула. На ведущих ролях, конечно же, находился молодой центрбэк, которого, не долго думая, пригласили в сборную Англии, но и там он не потерялся.»Когда Терри ловил кураж, то его не мог пройти никто. Не останавливали его ни травмы, ни кровь, которая ключом била из ран. Это один из самых сильных характеров в футболе», – написал в своей автобиографии сэр Бобби Робсон, главный тренер сборной Англии 1980-х.На долю Бутчера выпало немало кровавых сцен, которые этот боец прошел с достоинством. Однажды, после кубкового матча против «Лутона», Терри почувствовал резкий дискомфорт. Стало трудно дышать, а из носа потекла кровь. Вокруг него засуетились партнеры по команде. Кровотечение остановили, но ненадолго. Это повторялось несколько раз и всем стало не до шуток. Срочная госпитализация. Обследование в клинике показало, что у защитника повреждена носовая артерия. Он потерял столько крови, что к летальному исходу было рукой подать.В Мексику, на чемпионат мира-1986, Терри ехал на пике своей формы и карьеры. Он дрался, как лев, но четвертьфинал стал барьером, который Англия не одолела. Фантастический Диего Марадона оставил в дураках всю оборону родоначальников в целом и Бутчера в частности. Оба гола лидера сборной Аргентины настолько легендарные, что описывать их нет резона. Представьте на минутку, как закипал от ярости и обиды бескомпромиссный Терри после матча. А тут еще и допинг-пробу нужно сдать. Английского гренадера отвели в отдельную комнату, где вилял бедрами... счастливый Марадона.»От одного его вида меня тошнило, хотелось набить ему морду прямо там, – вспоминал Бутчер. – Если бы он еще признал, что сделал это случайно, я бы ограничился несколькими ударами, но после его слов о «руке Бога» и высшей справедливости я просто впал в бешенство. Какая справедливость? Это же подло! Но ограничился лишь банальным «Fuck off».Много лет спустя, когда Терри вошел в тренерский штаб сборной Шотландии, а скотты проводили товарищеский матч с Аргентиной, которую возглавлял Марадона, старые обиды снова всплыли на поверхность. «Я не испытываю к этому человеку никакого уважения, – признался Бутчер. – Он просто лжец. Если нас столкнут лицом к лицу, я откажусь пожимать ему руку. Очень надеюсь, что его команда проиграет в этом матче, и он почувствует горькие эмоции». Аргентина победила благодаря единственному голу Родригеса, а Диего Армандо на послематчевой пресс-конференции только улыбнулся: «Бутчер что-то сказал обо мне? А кто это?» Лукавил Марадона, лукавил. Разве можно забыть крепкого брита, который так воинственно послал тебя к черту прямым текстом?О крутом характере Бутчера ходили легенды. На поле он превращался в неудержимый сгусток энергии и, если что-то шло не по плану, иногда срывался на соперниках. Так произошло, в частности, в апреле 1987 года, когда Терри с капитанской повязкой вывел шотландский «Рейнджерс» на Old Firm против «Селтика». «Кельты» играли заметно лучше непримиримого соперника и забили три мяча, тогда как «рейнджеры» ответили лишь одним. В течение всего матча на поле велась настоящая война – футболисты не упускали случая вставить друг другу по ногам. Но всех переплюнул Бутчер, который в одном из эпизодов ударил голкипера «Селтика» Патрика Боннера в лицо. Красная карточка – гуд бай. Суд Глазго даже «впаял» грубияну условный срок.Этот прецедент не стал для Бутчера уроком. В следующем году, после матча с «Абердином» защитника «Рейнджерс» вывела из равновесия работа главного арбитра поединка. «Продажная шкура!», – кричал Терри, методично выбивая двери в судейскую раздевалку. Только своевременное вмешательство службы безопасности стадиона спасло испуганного арбитра от физической расправы. Бутчер заплатил полторы тысячи фунтов штрафа и на этом эпизод был исчерпан.Но дурная слава не подмочила реноме защитника сборной Англии. 6-го сентября 1989 года Бутчер сыграл матч, в котором увековечил свое имя, став воплощением самопожертвования. Сборная «Трех львов» прибыла в Швецию, чтобы сыграть в поединке отборочного цикла ЧМ-1990. Турнирная ситуация сложилась таким образом, что англичанам ни в коем случае нельзя было проигрывать главному конкуренту в борьбе за единственную путевку на мировой форум.Уже на первых минутах Бутчер вступил в борьбу на «втором этаже» и столкнулся со шведским оппонентом. Визуально этот контакт выдался не угрожающим. Но Терри наклонился и обхватил голову левой рукой. Сквозь пальцы начала течь кровь – рассечение. «Нужна немедленная замена», – постановил свой вердикт врач, который работал с раной капитана команды. «Док, ты шутишь? – разозлился Бутчер. – Просто наложи побольше бинтов».Он вернулся на поле и, не жалея себя, отважно подставлял окровавленную голову под навесы шведов. Бинты сдвинулись и кровь снова потекла рекой. И даже после этого Терри не покинул поле боя. Он доиграл до финального свистка. Не только голова, но и белая футболка и шорты защитника были полностью багровыми от крови. Подвиг Бутчера вошел в историю, сделав его одним из героев нации.»Оставьте, я спокойно провел этот матч, несмотря на кровь, – скромность Терри не знала границ. – В «Рейнджерс» я играл с переломами, а здесь только какое-то небольшое рассечение».