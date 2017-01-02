Несвятые «святые». Кто побил вечный рекорд «Аякса»

30 декабря 2016 клуб «Нью Сэйнтс» побил рекорд «Аякса» по числу побед, державшийся с 1972 года. Валлийцы выиграли 27 матчей подряд. Блог Vanity Fair рассказывает об этих героических парнях.

27 июня сборная Англии опростоволосилась в 1/8 финала Евро-2016 с исландцами. На следующий день «Нью Сэйнтс» в упорном матче одолели «Тре Пенне» из Сан-Марино. За треть первого тайма команды обменялись голами, а потом валлийцы забили в раздевалку. Это для нас еврокубки – больше осенняя тема. Для «святых» они начинаются в июне с первого раунда квалификации, и почти сразу заканчиваются.

Ответный матч «святые» выиграли крупно. Во втором раунде ждал матерый кипрский АПОЭЛ. Валлийцы героически отстояли нули дома и продержались до перерыва в гостях, но во втором тайме дрогнули, получив три пробоины. К тому, что команда не проходит квалификацию, фанаты давно привыкли. Это вам не «Спартак» какой-нибудь, от Кипра вылететь тут не зазорно.

«Нью Сэйнтс» – клуб своеобразный. Команда представляет сразу два города, причем Ллансантфрайд находится в валлийском графстве Поуис, а Освестри – в английском графстве Шропшир. Поэтому на гербе валлийский дракон и английский лев вечно пытаются сожрать друг друга.

Уютный стадиончик «Парк Холл» в Освестри вмещает 2034 зрителя (половина мест – крытые), но в ближайшее время клуб планирует расширить его до трех тысяч. Если что, население всего Освестри – 17 тысяч. Правда до Ллансантфрайда рукой подать, всего 13 км.

Билет обойдётся вам в 8 фунтов, и в 4 фунта, если вы пенсионер. Дети до 16 могут попасть на матч за 1 фунт, или вообще бесплатно в сопровождении обилеченного взрослого. Сезонный абонемент стоит 110 фунтов, а детский – всего 15. Для своих цена абонемента 65 фунтов.

Звезд в составе естественно нет. Есть только Майкл Оуэн, но это 17-летний воспитанник клуба. Большинство игроков англичане или валлийцы, половина всю карьеру выступает за «святых». Типичный пример – воспитанник «Ливерпуля» Пол Харрисон, восьмой сезон бессменно сторожащий ворота «Нью Сэйнтс». Родители Пола погибли в давке на «Хиллсборо». Посидев пару лет на лавке в родном клубе и еще пару поскитавшись по арендам в низших лигах, Харрисон уехал в Уэльс.

Другой уроженец Ливерпуля Джон Роутледж начинал в «Уигане», когда тот еще играл в АПЛ. Потом были Швеция, Национальная конференция и первая шотландская лига. Однако есть и экзотика вроде форварда Грега Дрейпера из Новой Зеландии, шестой год заколачивающего голы в Уэльсе. 27-летний Дрейпер и сейчас во главе бомбардирской гонки.

Рулит всем этим 39-летний Крэйг Харрисон, который уже пять лет держится на тренерском мостике «Нью Сэйнтс». До тех пор англичанин нигде не успел засветиться громкими результатами, но в Ллансантфрайде он уже живая легенда. Пиарятся «святые» под хэштегом #SupportYourLocalChampions. Дома «Нью Сэйнтс» – давно клуб номер один. В прошлом сезоне команда взяла требл из десятого чемпионства, Кубка Уэльса и Кубка лиги.

С 2002 у «святых» есть и женская команда, которая тоже является местным флагманом. За это время девушки 10 раз выиграли Кубок графства Шропшир, и последние пять лет не уступают титул, регулярно поставляя игроков для сборных Уэльса и Англии разных возрастов. Помимо взрослой есть молодежные команды до 10, 12, 14, 16 и 18 лет.