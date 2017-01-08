Манчини, Блан и еще три классных тренера для «Валенсии»

«Валенсия» назначила Воро и уволила Чезаре Пранделли, который руководил командой всего 10 матчей, а потом, по словам руководства, «сдался». Блог «SUBJECTIVE OPINION» нашел пять крутых и свободных тренеров для испанского клуба.

Воро уже исполнял обязанности главного тренера «Валенсии». Сделать команду лучше и вывести ее на уровень борьбы за попадание в еврокубки ему будет тяжело. Мы нашли сразу пять тренеров, которые способны исправить текущую патовую ситуацию в «Валенсии».

Марко Силва (Португалия)

Возраст: 39 лет

Последний клуб: «Олимпиакос»

В испанской «Валенсии» очень велико значение португальского агента Жорже Мендеша ( агент Криштиану Роналду и Жозе Моуринью). Под его протекцией в клуб перешла целая плеяда португальских футболистов, а к ним был взят и португальский тренер – Нуну (сейчас тренирует «Порту»).

Для Нуну «Валенсия» была первым серьезным опытом в тренерской карьере, тогда как для Марко Сильвы, представителя молодой португальской тренерской школы, это будет просто трамплином наверх. Он неплохо потрудился в «Спортинге» и греческом «Олимпиакосе», выиграв пару местных кубков, почему бы не заявить о себе в «Валенсии», вариант рискованный, но не самый плохой.

Марсело Бьелса (Аргентина)

Возраст: 61 год

Последний клуб: «Марсель»

Вообще, последним клубом в карьере «сумасшедшего», стал итальянский «Лацио», но, поскольку там он проработал всего сутки, то всерьез на этом зацикливаться не стоит. Не будем копаться в причинах расхождения тренера и клуба, ведь они нас сейчас не интересуют.

У Марсело был опыт работы в Испании, здесь он управлял «Эспаньолом» и «Атлетиком», и был опыт работы в проблемном клубе, «Марселе». Соединив две части воедино, получаем идеального тренера для «Валенсии», скучно с которым точно не будет, а вероятность успеха весьма высока.

Лоран Блан (Франция)

Возраст: 51 год

Последний клуб: «ПСЖ»

Выиграв с «ПСЖ» все, что только можно, на уровне чемпионата Франции, но так и не добившись успеха с командой в Лиге чемпионов, Лоран покинул клуб, и сейчас находится в ожидании интересных предложений.

Сам он заявлял о готовности работать лишь в клубе, где будут иметься хорошие финансовые возможности. У «Валенсии» проблемы с деньгами были, но клуб сейчас их решил. Еще одним плюсом Лорана станет то, что ему знаком испанский чемпионат, по выступлению за «Барселону».

Хуанде Рамос (Испания)

Возраст: 62 года

Последний клуб: «Малага»

Хуанде известен поклонникам российского футбола, как тренер московского «ЦСКА» и украинского «Днепра», но, помимо клубов из Восточной Европы, Рамос руководил «Тоттенхэмом» и мадридским «Реалом», что говорит о многом.

Хуанде не занимать опыта, и в родной Испании он возглавлял с десяток клубов, некоторые даже не по одному разу, но до сих пор, не имел опыта работы в «Валенсии», можно это исправить, ведь тренера уволили из «Малаги» только совсем недавно. Из-за этого увольнения, кстати, сорвался трансфер Ласины Траоре. Рамос заочно насолил ЦСКА, а вот помочь решить проблемы «Валенсии» вполне может.

Роберто Манчини (Италия)

Возраст: 52 года

Последний клуб: «Интер»

Не получилось у одного итальянца, получится у другого! Особенно, когда этим самым другим является один из самых успешных и высокооплачиваемых специалистов Европы. Вокруг Роберто давно ходит много слухов, пора бы возвращаться к тренерской деятельности.

Он успешно работал в начале 2000-х в «Лацио», а затем и в «Интере», где заработал славу одного из ведущих тренеров Италии. Последовало приглашение в резко разбогатевший «Манчестер Сити», который при нем стал чемпионом Англии. Последние две командировки в «Галатасарай» и еще раз в «Интер» вышли менее удачными, хотя с турками он и выиграл кубок страны.

Фото: globallookpress.com