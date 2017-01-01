Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?

дзюба
Специальный тест «Бомбардира» поможет понять, с каким футболистом вы могли бы вместе встретить Новый год! Жаль только, что 2017-й уже наступил.
Тест: что вам подарят на Новый год?
Тест: кто ты из футбольных экспертов?
Фото: pinterest.com
Тест: что вам подарят на Новый год?
Тест: кто ты из футбольных экспертов?
Фото: pinterest.com
дзюба
Винни Джонс. Лучше уберите подальше от гостя ружья и другое оружие.)))
Пол Гаскойн
Но лучше много не наливать
Иван Саенко
Не переживайте. У Ивана есть деньги - все оплатит
Артем Милевский
Дуже гарно!
Пол Гаскойн
Банана,банана мама, в ж.............Широкова Романа.