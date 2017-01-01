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    Тесты «Бомбардира» Все блоги -

    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?

    1 января 2017
    Специальный тест «Бомбардира» поможет понять, с каким футболистом вы могли бы вместе встретить Новый год! Жаль только, что 2017-й уже наступил.

    Тест: что вам подарят на Новый год?

    Тест: кто ты из футбольных экспертов?

    Фото: pinterest.com

    Рейтинг: 4 Голосов: 10
    Комментарии66
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      Рейтинг: +41

      artem303 27 апреля 2019, 19:23

      дзюба

      0
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      Рейтинг: +41

      Karabaz 10 апреля 2018, 00:30

      Адриан Муту - Только, пожалуйста, без запрещенных веществ

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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 6 апреля 2018, 19:42

      Винни Джонс. Лучше уберите подальше от гостя ружья и другое оружие.)))

      0
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      Рейтинг: +12

      МИРРИМ 3 апреля 2018, 17:44

      Пол Гаскойн
      Но лучше много не наливать

      1
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      Рейтинг: +11

      Illara7777 22 марта 2018, 13:33

      Иван Саенко
      Не переживайте. У Ивана есть деньги - все оплатит

      0
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      Рейтинг: +139

      Pres Arsenal 5 января 2018, 00:35

      Артем Милевский
      Дуже гарно!

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      Рейтинг: +231

      ВoВ 18 декабря 2017, 12:01

      Роман Широков
      Посидит у вас дома

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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 1 декабря 2017, 13:18

      Пол Гаскойн

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      Рейтинг: +383

      VASoMeat 7 ноября 2017, 23:03

      Банана,банана мама, в ж.............Широкова Романа.

      0
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 12 октября 2017, 15:15

      Артём Милевский

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