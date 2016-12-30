Дриблер круче Неймара, левоногий «Гамбург» и другие неожиданности Бундеслиги

Чемпионат Германии взял паузу на месяц. Блог «Vanity Fair» с помощью статистики подводит итоги первой части сезона, где было много интересного кроме «Баварии» и феноменального «Лейпцига».

Головастый «Ингольштадт» и левоногий «Гамбург»

«Ингольштадт» идет в зоне вылета, зато выигрывает больше всех верховых единоборств (в среднем 28,4 за матч). «Черные» чаще всех в лиге били по воротам в результате розыгрыша стандартов – 86 ударов против 74 у ближайшего преследователя. Более четверти всех ударов по воротам игроки «Ингольштадта» нанесли головой, а с правой ноги били втрое чаще, чем с левой.

«Гамбург» – самая левоногая команда. Половина (86 из 174) ударов «динозавров» нанесена с левой, и они единственные, кто бьет с левой чаще, чем с правой. Если «Ингольштадт» наработал почти 900 верховых единоборств за 16 матчей, то у «Баварии» их меньше всех в лиге, только 500. Однако уровень эффективности максимальный именно у мюнхенцев – 57% выиграно. Лучший из преследователей, «Кельн», не дотянул и до 54.

Благодарить чемпион должен Хуммельса – Матс выиграл 58 из 75 верховых дуэлей. Это феноменальные 77%. Пытается не отстать 20-летний турок Чаглар Сеюнджу из «Фрайбурга», выигравший 53 из 72 единоборств.

Донской «Ред Булл» и недоимки «Боруссии»

«Лейпциг» – что-то вроде «Ростова». На первый взгляд показатели качества игры команды невысоки – владение мячом менее 50%, точность передач 73%. Зато по ударам «Лейпциг» четвертый и третий по попаданиям в створ. Наряду с дортмундцами «быки» чаще всех бьют из вратарской, вторые после «Баварии» по ударам из штрафной и заблокированным попыткам пробить. Подопечные Хасенхюттля конкретны в завершении. «Лейпциг» на порядок больше остальных клубов бьет после контратак – 25 ударов. У идущего вторым «Шальке» 19, у третьего места лишь 16. Попутно «быки» – лучшие в лиге по отборам, а реже бьют только по воротам «Баварии».

«Боруссия», напротив, занимает неоправданно низкое место в таблице. Дортмундцы вторые по ударам вообще и ударам в створ, проценту владения мячом (единственные, кроме «Баварии», у кого он более 60%) и точности передач. Лучшие по числу удачных обводок, на них чаще всего фолят. Причины неудач – в слабой обороне. «Боруссия» худшая на втором этаже и по перехватам, вторая с конца по отборам. По воротам дортмундцев наносят больше 10 ударов за матч. Из команд, идущих в зоне еврокубков, «Боруссия» пропустила больше всех.

Синдром Неймара

В осевших на дне «Гамбурге» и «Вердере» игроки считают себя очень техничными. 64% попыток «динозавров» обыграть один в один заканчиваются фиаско. У «Баварии» из тех же 328 предпринятых обводок не удались только 46%. Почувствуйте разницу. У «Вердера» – 190 косяков из 313 при 61% неудачливости. Лидер здесь «Боруссия», у которой из 359 попыток удались 195 (54%). Кроме Дортмунда в плюсе только Мюнхен.

Главный дриблер Бундеслиги – Усман Дембеле. Вингер «Боруссии» пробует кого-нибудь обыграть каждые 9,5 минут, и в 55% случаев ему это удается. Пытается составить конкуренцию Юлиан Брандт из «Байера», но его обыгрыши реже (91 против 107) и менее эффективны – всего 42% успешных.

Самый эффективный – Наби Кейта из «Лейпцига». У гвинейца сумасшедшие 72% удачных обводок – 41 из 57. Это круче чем Неймар, хотя парень играет опорным хавом. Зато другому юниору «Лейпцига» – Оливеру Бурку – стоит поумерить пыл. То, что прокатывало в Чемпионшипе, в Германии не работает. В «Нотингем Форест» успешность дриблинга хавбека составляла 56 процентов, а в «Лейпциге» всего 28.

Передай другому

Лигочемпионская четверка старается играть в короткий пас. На длинных мячах более всего склонен действовать «Вольфсбург». Возможно, упрощение игры частично объясняет спад «волков», хотя по точности с 53% они вторые. 51,6% у «Хоффенхайма». Все остальные больше половины длинных мячей отдают чужому. Кроме «Баварии». Команда Анчелотти длинный пас использует заметно реже, но гораздо эффективнее. Из 938 передач 66,3% точных за счет высокого уровня центральных полузащитников: Алькантара – 134 длинных передачи с 81-процентной точностью и Алонсо – 113 при точности 77%.

Лучше всего у «Баварии» обстоит дело и с исполнением стандартов. Мюнхенцы – единственные, кто находит передачей с углового своего более чем в половине случаев (56,6%). А при выполнении свободных «Бавария» ошиблась всего 12 раз из 215. В индивидуальном зачете по пасам верх также за Мюнхеном. Хави Мартинес окончательно переквалифицировался в защитника, где демонстрирует точность передач в 92,4%.

Но обратить внимание стоит отнюдь не на Мартинеса, а на Юлиана Вайгля. Похоже, в Дортмунде подрастает новый Кроос. 21-летний опорник в Бундеслиге отдает за матч 77 передач с 92-процентной точностью, а в Лиге чемпионов – 93 с 93-процентной! Если в Мюнхене спишут Алонсо, то Вайгль будет первым кандидатом. В паре с Алькантарой они могут составить убойную связку. Диспетчер мюнхенцев – лучший перехватчик, неплох в отборе и самый пасующий игрок чемпионата с 90-процентной точностью.

Криэйторы из глубинки

Универсал Паскаль Гросс из стоящего на вылет «Ингольштадта» успел отдать полсотни ключевых передач. Больше половины из них пришлись на стандарты, но и с игры Гросс обостряет на уровне Алькантары. По крайней мере, количественно. Еще выше доля стандартов в ключевых передачах левого полузащитника «Фрайбурга» Винченцо Грифо. Но в обоих случаях короткие пасы превалируют над длинными.

Эмиль Форсберг из «Лейпцига» и Юнус Малли из «Майнца», особенно играющий накоротке швед, действуют более разнообразно, что и делает их лучшими ассистентами лиги. С игры же чаще всего выводят партнеров на удар Серж Гнабри («Вердер») и Юлиан Брандт («Байер»). Бременский музыкант чуть более продуктивен, но то ли партнеры подводят, то ли Серж подсовывает им не самые удобные мячи. Всего 1 ассист против 6 у Брандта.

Хулиганы

5 выездных удалений «Майнца» вне конкуренции, причем два из них на счету 21-летнего Жана-Филиппа Гбамина. Лютостью впечатляет «Айнтрахт», нахватавший на 10 желтых карточек больше, чем ближайший преследователь. 8 из них на счету купленного в «Реале» Омара Маскарелля. Чаще франкфуртцев фолит только этот самый преследователь – «Гамбург». Достается же больше всех не мюнхенским и дортмундским виртуозам, а форварду «Хоффенхайма» Дарио Лескано. Парагваец получает по ногам каждые 17 минут.