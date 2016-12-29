Франсиско Хенто – тот до кого Роналду ещё далеко.

«Реал» из Мадрида является 11-кратным победителем Лиги Чемпионов. Половина из этих трофеев была завоёвана, когда в составе «сливочных» играл Франсиско Хенто.

Франсиско Хенто Лопес – экс-игрок мадридского «Реала», выступавший за клуб из Мадрида на протяжении почти всей карьеры (1953-1971). Испнанец является рекордсменом по количеству выигранных Кубков Чемпионов (6). Прозвище игрока «Пако».

Франсиско родился 21 октября 1933 года в селении Гуарнисо, и ,на удивление, его любимым клубом был «Атлетико Авиасьон», ныне «Атлетико Мадрид». В итоге Хенто попал в «Расинг» в 1952, за который сыграл всего лишь один сезон. В 1953 году он попадает в «Реал», где дебютировал за два года до Альфредо Ди Стефано. Он является единственным игроком, который выиграл 6 престижных континентальных трофеев за одну команду. Можно вспомнить аргентинца Франсиско Са, который выиграл 6 кубков Либертадорес. Однако сделал это он, играя за два клуба (4 с «Индепенльете», 2 с «Бока Хуниорс»). В честь Хенто «Реалом» было сыграно три матча в 1972, 1975 и 2007. Всего Франсиско Хенто выиграл 23 трофея:

Чемпион Первого дивизиона Испании (12): 1953/54, 1954/55, 1956/57, 1957/58, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1966/67, 1967/68, 1968/69;

Обладатель Кубка Испании (2): 1962, 1970;

Победитель Кубка европейских чемпионов (6): 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966;

Победитель Межконтинентального кубка: 1960;

Обладатель Латинского кубка (2): 1955,1957;

Всего за карьеру испанский футболист сыграл около 784 матчей и забил около 254 голов. Сейчас ему 83 года.