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    Все голы Федора Смолова в прошедшем сезоне

    29 декабря 2016
    Федор Смолов был признан лучшим игроком России по итогам 2016 года.Блог «Мысли в слух» вспоминает ВСЕ голы Федора, и делает видео ряд этих мячей.Благо посмотреть есть на что.

    1)Начал свои голевые подвиги Федор 28 июля. Отправив мяч в ворота команды «Биркиркара» из Мальты.

    2) Первые мячи в чемпионате России Смолов забил 1 августа. Причем сразу сделав дубль в ворота «Томи». Как говорится-«С места в карьер».

    3) Чуть позже был также дубль. Теперь пострадал «Терек».

    4)13 августа Федор отправил мяч в ворота «Крыльев Советов».

    5) Очередной мяч в Еврокубках Федор забил в ворота команды «Партизани» из Албании.

    6) 28 августа Смолов отличился в матче против «Локомотива».

    7) 6 сентября Федор наконец-то отличился за сборную России. Он забил гол, во ворота сборной Ганы.

    8) 18 сентября Федор забил в ворота «Ростова».

    9) Так же были в этом сезоне и красивые мячи. Например как в ворота «ЦСКА». Смолов доказал всем что связка Игнашевич-Березуцкий скоро будет отправлена в «утиль».

    10) 29 сентября Федор вновь отличился в ЛЕ. На этот раз отправив мяч в ворота «Ниццы».

    11) После небольшого затишья из-за травмы, Смолов забил мяч в ворота «Урала».20 ноября...

    12) 24 ноября. И вновь гол в ЛЕ. На этот раз Смолов огорчил «Ред Булл» из Австрии.

    13) 5 декабря Федор забил в ворота Крыльев( второй раз за сезон).

    14) И последний гол перед уходом на зимний перерыв Смолов забил вновь в Еврокубках. В ворота «Ниццы», правда «Краснодар» уступил в той встрече.

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