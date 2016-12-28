Английские футболисты за границей(1 часть)

Отыскать английских игроков за рубежом не так то и легко, но они есть и если покопатся можно найти их очен много..Мы собрали информацию по некоторым.

Равел Моррисон (23 года)

Клуб:Лацио(Италия)

Футболист воспитывался в академии МЮ,но так и несыграл ни одной игры за красных дяволов.Позже пошли аренды в такие клубы как Вест Хэм,Бирмингем Сити,КПР и Кардифф а в 2015 году он осмелился на поездку за рубеж в Римский Лацио где играет до сих пор.

Джермен Пеннант (33 года)

Клуб:Тампинс Роверс(Тайланд)

Парень выступал за такие клубы как Арсенал,Ливерпуль,Уодфорд,Лидс а его первим зарубежним клубом стал испанский Реал Сарагоса в 2009 году.Поиграв там один сезон он вернулся в Англию в Сток Сити.Но спустя некоторое время он отправился в Индию в клуб Пуна Сити,потом вновь вернулся на етот раз в Уиган,а с 2016 года играет в Тайланде за Тампинс Роверс.

Лиам Шоттон (29 лет)

Клуб:Тампинс Роверс(Тайланд)

Вряд ли вы когда нибудь слышали об этом футболисте.Большую часть своей карьеры он выступал за клубы низших дивизионов Англии такие как Лик Таун,Нентвич Таун(8 дивизион Англии).В 2013 году играл в Сингапуре за Хёган Юнайтед.С 2017 года будет играть за Тампинс Роверс в Тайланде.

Эшли Коул (36 лет)

Клуб:Лос-Анджелес Гэлакси(США)

Эшли воспитанник школы Арсенала играл за канониров в 1998-2006 годах.А потом сами знаете 8 лет в Челси,там Коул стал одним из лидеров Челси ,также удачно выступал за сборную.Потом Коул стал реже попадать в состав и в 2014 году уежает в Италию,правда 2 сезона в Роме были просто кошмарными для Эшли он сыграл всего в 11 играх за два сезона.В 2016 году он уежает в США играть за ЛА Гэлакси и там играет до сих пор.

Шон Райт-Филлипс (35 лет)

Клуб:Нью-Йорк Ред Буллз(США)

Не удивительно что многие англичяне играющие за рубежом играют в США.Еще совсем недавно здесь играли Лэмпард и Джеррард.Что же касается Шона,то он начинал в Ноттингем Форрест и Манчестере Сити,позже шли Челси,снова Ман.Сити,потом КПР и с 2015 года он игрок НЙ Ред Буллз.

Джо Харт (29 лет)

Клуб:Торино(Италия)

Он был номером один в Сити но пришел Пеп и Джо пришлось уходить в аренду в Торино.Он с 2006 года в Сити и теперь вопрос вернется ли Харт в Манчестер из аренды ли же эму придется искать новий клуб, им уже активно интересуются клубы АПЛ, так что совсем скоро возможно возврашение Харта на Тумманий Альбион толко куда.Сама карьера Джо начиналась в Шрусбери Таун ,потом Ман.Сити,аренды в Транмир Роверс,Блэкпул и Бирмингем.Пепу нужно одуматся ведь Джо реально лутший голкипер Англии,правда преобретение Браво не очень дает оптимизма дла Харта,но он боец и если Гуардиола его потеряет думаю будет желеть об етом,а может и небудет потому что ето же Гуардиола.

Джо Коул(35 лет)

Клуб:Тампа-Бэй Раудис(США)

Вест Хэм,Челси,Ливерпуль,позже в 2011 аренда в Лилль(Франция),потом Астон Вилла,Ковентри и в 2016 году Тамба-Бэй из 1 дивизиона США.Он провел достаточно хорошую карьеру играл за сборную ,забивал за сборную но потом потихоньку начял падать вниз,ведь как назвать то что он играл в АПЛ а потом вдруг оказывается ненужним и отправляется в Чемпионшип в Ковентри.Возможно возраст а возможно просто судьба.

Брэдли Райт-Филлипс (31 год)

Клуб:Нью-Йорк Ред Буллз(США)

Начинал в Ман.Сити ,потом был удачний период в Саутгемптоне,после святых играл в клубах Чемпионшипа Плимут Аргайл,Чарльтоне и Брентфорде с 2013 года играет в МЛС за быков из Ню-Йорка.Родной брат Шона Райта-Филлипса.Раньше выступал за сборную Англии до 20 лет.

Джек Харрисон (20 Лет)

Клуб:Нью-Йорк Сити(США)

Воспитанник МЮ,позже уехал в молодежние команды клубов из США,Манхэттен Соккер и Уэйк-Форест.С 2016 года играет за основную команду Ню-Йорк Сити.В сборную Англии не привлекался.

Люк Мюлхолланд (28 лет)

Клуб:Реал Солт-Лейк(США)

Начял свою карьеру в Рединге,потом уехал в США играл за Минессота Старс и Тамба-Бэй с 2014 года в Реал Солт-Лэйк.

Тафари Мур (19 лет)

Клуб:Утрехт(Голландия)

Находится в аренде в Утрехте,права на него принадлежат Арсеналу.

Шэй Фэйси (21 год)

Клуб:Херенвен(Голландия)

Находится в аренде в Херенвене ,права на игрока принадлежат Ман.Сити.

Итак ето была первая часть статьи об английских игроках играющих за рубежом.Совсем скоро должна выйти вторая часть.Надеюсь вам понравился етот материал,ведь я потратил немало времени что бы найти информацию по игрокам.Ждите продолжения.Всем удачи и удачных праздников.