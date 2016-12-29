Тевес, Оскар, Неймар и другие самые высокооплачиваемые футболисты мира

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет одиннадцать самых высокооплачиваемых футболистов современности.

Поль Погба

Зарплата: 15 млн евро

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Самый дорогой футболист мира (трансфер из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» стоил команде Моуриньо 105 млн. евро) на данный момент неплохо выиграл и в финансовом плане, ведь в Италии француз получал значительно меньше.

Эсекьель Лавесси

Зарплата: 15 млн евро

Клуб: «Хэбэй Чайна Фортун»

Лавесси одним из первых прошел путь из Европы в Поднебесную. Аргентинец прошлой зимой переехал в Китай из «ПСЖ», несмотря на предложения из Италии. Очевидно, Лавесси решил подзаработать в китайской лиге.

Златан Ибрагимович

Зарплата: 15,5 млн евро

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Златан после успешного периода в «ПСЖ» решил поиграть в чемпионате Англии. Ибрагимович получил хорошую прибавку к зарплате, но на футбольном поле Златан доказывает, что не зря получает свои деньги (12 голов в АПЛ на данный момент).

Грациано Пелле

Зарплата: 16 млн евро

Клуб: «Шаньдун Лунэн»

Грациано неплохо проявил себе на Евро-2016, а потому предложение из Китая поступило сразу после вылета итальянцев из турнира. Пелле, недолго думая, согласился, хотя мог бы оказаться в «Челси» у Конте. Конечно, столь внушительная зарплата сыграла свою роль.

Уэйн Руни

Зарплата: 17,1 млн евро

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Руни получает достаточно большую зарплату, хотя в последние время англичанин не демонстрирует игру должного уровня. Очевидно, если игровой спад Руни продолжится, «Юнайтед» с радостью расстанется с англичанином.

Халк

Зарплата: 20 млн евро

Клуб: «Шанхай СИПГ»

Халк переехал из «Зенита» в Китай летом, а в первом матче за свой новый клуб успел забить и получить серьезную травму. Халк позволил «Зениту» неплохо заработать на своем трансфере, поэтому от его пребывания в России остались только хорошие воспоминания. Конечно, зарплата бразильца в Китае значительно выше, чем в «Зените».

Криштиану Роналду

Зарплата: 21 млн евро

Клуб: «Реал»

Роналду старается во всем быть лучше своего главного конкурента Лео Месси – начиная от подписчиков в твиттере и заканчивая трофеями. Что касается зарплаты, то Роналду в данном компоненте немного уступает аргентинцу, зато в этом году португалец выиграл Лигу Чемпионов, Чемпионат Европы и «Золотой мяч».

Лионель Месси

Зарплата: 22 млн евро

Клуб: «Барселона»

Лучший игрок мира должен получать больше всех. Месси старается соответствовать уровню своей зарплаты в каждом матче. Аргентинец уже мог получать значительно больше, но пока Лео отказывается продлевать контракт с «Барсой», который истекает в 2018 году. Даже страшно подумать, сколько бы получал Месси, если бы решил переехать в Китай.

Оскар

Зарплата: 24 млн евро

Клуб: «Шанхай СИПГ»

Несколько дней назад Оскар решился на переезд в Китай. Бразилец сделал себе хороший подарок на Новый Год, ведь его зарплата превышает оклады лучших игроков современности Месси и Роналду.

Неймар

Зарплата: 30 млн евро

Клуб: «Барселона»

Бразилец после успешных и ярких сезонов в «Барселоне» и выигранных трофеев добился повышения оклада. Неймар, в отличии от Месси, продлил свой контракт с каталонцами. Очевидно, если аргентинец решится на продление контракта с «Барсой», то именно он станет самым высокооплачиваемым футболистом современности.

Карлос Тевес

Зарплата: 40 млн евро

Клуб: «Шанхай Шеньхуа»

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ювентуса» покинул Европу, чтобы закончить карьеру в родной «Бока Хуниорс». Но фантастическое предложение из Китая разрушило планы Тевеса.

Тест: хорошо ли вы знаете новичков РФПЛ?

Почему обмен Смолова на Кокорина всем подходит

Тест: выигрывал игрок Кубок конфедераций или нет?

Дибала и другие звёзды футбола, которые не смогут играть в РФПЛ из-за лимита

Марина – шикарная девушка Марко Асенсио

Бонуччи, Дзюба и ещё десять самых ненавистных трансферов футбола