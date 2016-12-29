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    Ф@Н@Т ФУТБОЛ@ Все блоги -

    Тевес, Оскар, Неймар и другие самые высокооплачиваемые футболисты мира

    29 декабря 2016
    Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет одиннадцать самых высокооплачиваемых футболистов современности.

    Картинки по запросу ПОГБА МЮ

    Поль Погба

    Зарплата: 15 млн евро

    Клуб: «Манчестер Юнайтед»

    Самый дорогой футболист мира (трансфер из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» стоил команде Моуриньо 105 млн. евро) на данный момент неплохо выиграл и в финансовом плане, ведь в Италии француз получал значительно меньше.

    Картинки по запросу Хэбэй Чайна Фортун» лавесси

    Эсекьель Лавесси

    Зарплата: 15 млн евро

    Клуб: «Хэбэй Чайна Фортун»

    Лавесси одним из первых прошел путь из Европы в Поднебесную. Аргентинец прошлой зимой переехал в Китай из «ПСЖ», несмотря на предложения из Италии. Очевидно, Лавесси решил подзаработать в китайской лиге.

    Картинки по запросу ибрагимович МЮ

    Златан Ибрагимович

    Зарплата: 15,5 млн евро

    Клуб: «Манчестер Юнайтед»

    Златан после успешного периода в «ПСЖ» решил поиграть в чемпионате Англии. Ибрагимович получил хорошую прибавку к зарплате, но на футбольном поле Златан доказывает, что не зря получает свои деньги (12 голов в АПЛ на данный момент).

    Грациано Пелле

    Зарплата: 16 млн евро

    Клуб: «Шаньдун Лунэн»

    Грациано неплохо проявил себе на Евро-2016, а потому предложение из Китая поступило сразу после вылета итальянцев из турнира. Пелле, недолго думая, согласился, хотя мог бы оказаться в «Челси» у Конте. Конечно, столь внушительная зарплата сыграла свою роль.

    Картинки по запросу руни МЮ

    Уэйн Руни

    Зарплата: 17,1 млн евро

    Клуб: «Манчестер Юнайтед»

    Руни получает достаточно большую зарплату, хотя в последние время англичанин не демонстрирует игру должного уровня. Очевидно, если игровой спад Руни продолжится, «Юнайтед» с радостью расстанется с англичанином.

    Халк

    Зарплата: 20 млн евро

    Клуб: «Шанхай СИПГ»

    Халк переехал из «Зенита» в Китай летом, а в первом матче за свой новый клуб успел забить и получить серьезную травму. Халк позволил «Зениту» неплохо заработать на своем трансфере, поэтому от его пребывания в России остались только хорошие воспоминания. Конечно, зарплата бразильца в Китае значительно выше, чем в «Зените».

    Криштиану Роналду

    Зарплата: 21 млн евро

    Клуб: «Реал»

    Роналду старается во всем быть лучше своего главного конкурента Лео Месси начиная от подписчиков в твиттере и заканчивая трофеями. Что касается зарплаты, то Роналду в данном компоненте немного уступает аргентинцу, зато в этом году португалец выиграл Лигу Чемпионов, Чемпионат Европы и «Золотой мяч».

    Лионель Месси

    Зарплата: 22 млн евро

    Клуб: «Барселона»

    Лучший игрок мира должен получать больше всех. Месси старается соответствовать уровню своей зарплаты в каждом матче. Аргентинец уже мог получать значительно больше, но пока Лео отказывается продлевать контракт с «Барсой», который истекает в 2018 году. Даже страшно подумать, сколько бы получал Месси, если бы решил переехать в Китай.

    Картинки по запросу Шанхай СИПГ» оскар

    Оскар

    Зарплата: 24 млн евро

    Клуб: «Шанхай СИПГ»

    Несколько дней назад Оскар решился на переезд в Китай. Бразилец сделал себе хороший подарок на Новый Год, ведь его зарплата превышает оклады лучших игроков современности Месси и Роналду.

    Неймар

    Зарплата: 30 млн евро

    Клуб: «Барселона»

    Бразилец после успешных и ярких сезонов в «Барселоне» и выигранных трофеев добился повышения оклада. Неймар, в отличии от Месси, продлил свой контракт с каталонцами. Очевидно, если аргентинец решится на продление контракта с «Барсой», то именно он станет самым высокооплачиваемым футболистом современности.

    Карлос Тевес

    Зарплата: 40 млн евро

    Клуб: «Шанхай Шеньхуа»

    Экс-форвард «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ювентуса» покинул Европу, чтобы закончить карьеру в родной «Бока Хуниорс». Но фантастическое предложение из Китая разрушило планы Тевеса.

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    Рейтинг: 4.6 Голосов: 22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 30 декабря 2016, 22:07

      тевесу то за что

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      Рейтинг: +22

      Синий Лондон 29 декабря 2016, 17:17

      Пелле 16 мил в год?! лол

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