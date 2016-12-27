В поисках выгодной сделки. Стоит ли испанцам переезжать в Англию?

Близится трансферное окно, пора для громких сделок и переездов в надежде на лучшую жизнь. Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» рассуждает, нужно ли испанским игрокам ехать в Англию.

Вот-вот откроется трансферное окно, некоторые испанские клубы хорошенько затарятся, кого-то продадут или отдадут в аренду. Короче говоря, даже не надейтесь на штиль в Примере. Меня, как приверженца испанского футбола, глубоко затрагивает вопрос конкуренции между Ла Лигой и АПЛ, пафосные статейки с броскими заголовками, типа «5 причин почему Примера лучше АПЛ» мы оставим кому-то другому. Меня интересует вопрос миграции испанцев в Англию. Есть ли толк переезжать из солнечной Испании на Туманный Альбион?

Думаю, у этого вопроса есть внушительные корни, к которым нужно копать. Корни уходят глубоко в философию игры и психологические причины. Психология – дело малое, у хороших футболистов с ней должен быть порядок. Но именно у испанцев с этим могут возникать проблемы, они очень трепетно относятся к испанскому языку, от этого им трудно настроиться на чужую волну. Также возникает конфликт менталитетов – чопорные британцы и жаркие, эмоциональные, раскрепощенные испанцы.

Чтобы показать вам базовые отличия, решил удариться в язык. В русском языке есть немало оценочных суффиксов, например, мама – мамочка (суффикс -очк) или ветер – вертрюган. В испанском таких суффиксов полно (-ito, -illo, -ote, -ucha, -rro etc.), а в английском только один (-ish – передает значение характерного признака, часто с отрицательной окраской: modish — модный, monkeyish — обезьяний; или значение приблизительности: brownish — коричневатый, fourtyish — лет сорока, около сорока лет). И почему? Потому что англичане не привыкли выражать на людях свои эмоции или открыто давать чему-то оценку. И ровно обратная ситуация наблюдается в испаноязычном мире.

Другой пример – у испанцев есть два вида комплиментов: классический (как в нашей культуре, именуемый «el cumplido») и «el piropo» – произносится во весь голос, нередко сопровождается свистом и рядом междометий, подмигиваниями и иными невербальными средствами коммуникации. Пиропо пользуется большим спросом у испанских кабальеро старшего поколения и представляет собой идеальную возможность познакомиться с понравившейся дамой. Например, ¡Qué guapa (linda, preciosa, bonita)! ¡Tía buena! . В Англии подобный напрочь отсутствует «пиропо» – мало того, вас за это ещё сочтут хамом невоспитанным.

В плане футбольной философии, также есть ряд различий. В Англии футболист – атлет, физически мощный игрок, который должен выдержать сумасшедший ритм АПЛ, «боксинг дэйс» и 100500 британских кубков. В Испании глубоко ценится техника и тактическая подкованность футболиста, его виденье поля, интеллект.

Соответственно, секрет успеха испанца в Англии = Техника, навыки, интеллект, тактическая подкованность + Атлетизм, мощность, функционалка;

Если футболист хочет заиграть в Англии, получить ценный опыт, который пойдёт во благо карьеры, нужно это делать в юном возрасте. Собственно говоря, это объединяет ряд таких футболистов «олдскульных», как Альваро Арбелоа, Хаби Алонсо, Пике, Фабрегас, Пепе Рейна и современников, типа Сильвы, Бельерина, Маты, Де Хеа, Аспиликуэты и других.

Все выше перечисленные игроки сделали это в юном возрасте, что их, в принципе, и объединяет. Не все юнцы заиграют в Англии, но у них гораздо больше шансов, чем у игроков, сделавших себе имя в Ла Лиге и на гребне волны перешедших на Туманный Альбион. Дабы логически завершить мои рассуждения, стоит поддать конкретных примеров.

Борха Бастон

Один из самых свежих примеров, возможно, этот парень вам даже и не знаком, но он тащил «Эйбар» в прошлом сезоне, в конечном счёте замкнул ТОП-10 лучших бомбардиров Примеры 2015/2016, забив лишь на 1 мяч меньше, чем Гарет Бэйл, к примеру. Долгое время Борха был лучшим бомбардиром Ла Лиги среди испанцев, но в итоге отдал пальму первенства Арицу Адурису (баск забил лишь на 2 гола больше). Сколько комплиментов отвешивали этому парню, так как права на него принадлежат «Атлетико», некоторые величали его вторым Торресом, но Диего это всё не убедило, парня продали в «Суонси» за 18 миллионов евро.

За 11 поединков в АПЛ Борхита забил лишь 1 мяч, а «лебеди» плетутся в зоне вылета на предпоследнем месте. Сомневаюсь, что на данный момент кто-то согласиться выложить за форварда хотя бы 10 миллионов евро.

Роберто Сольдадо

Ярчайший пример того, как сделать себе имя в Испании, набить ценник и не оправдать возложенных ожиданий. В «Валенсии» он чуть ли не стал божеством местного разлива, который, пожалуй, сумел заменить старину Вилью. В стан «летучих мышец» отречённый кантерано «Реала» перешёл из «Хетафе» за 10 миллионов евро, за 3 года Роберто повысил ценник на себя в 3 раза. В «Тоттенхэме» за 2 полноценных сезона он забил лишь 7 раз. Сольдадо и «Тоттенхэм» пришли к обоюдному согласию расстаться и за 16 миллионов евро уехал в «Вильярреал» на «лечение».

Альваро Негредо

Ох каково было наблюдать за конкуренцией «Севильи» Негредо и «Валенсии» Сольдадо! С трепетом вспоминаю то время. В «Севилье» Альваро окончательно набил себе ценник до 25 миллионов евро. Не поскупились выложить столь немалую сумму «горожане» из Манчестера. За сезон Альваро забил 9 мячей, но закрепиться в основе у него не вышло, к тому же, испанец смотрелся достаточно блекло на фоне других.

«Манчестер Сити» проиграло в этой сделке, но после проворного шага «горожанам» удалось сплавить, после годичной аренды в «Валенсию», Альваро в стан «летучих мышей» за 28 миллионов евро. Фактически «Манчестер Сити» наварил 3 миллиона евро на игроке, который разочаровал – уникальный пример.

Хесус Навас

В «Севилье» времён Хуанде Рамос Навас был ключевым игроком, а его тандем с Дани Алвесом – нечто невероятное. Естественно многие ТОП-клубы нацелились на молодого и смазливого испанца. В 2013 Хесус перешёл в «Манчестер Сити» за 20 миллионов евро. Вроде играет Навас, вроде неплохо, но у этого игрока есть внушительные психологические проблемы. Хесус страдает синдромом «панических атак» и испытывает хроническую тоску по дому. Во времена «Севильи» игрок с трудом терпел выезды в другие города.

Педро Родригес

Не то, чтобы трансфер Педро провален полностью – нет. Родригес ехал в «Челси» за лаврами, ролью лидера и дабы стать завсегдатаем испанской сборной. В «Барселоне» Педрито был важным игроком, выиграл всё, что можно. Руководство не настаивало на его продаже, но Родригес хотел самореализации, роди лидер и капитанить на поле. В основе он не закрепился и явно не дотягивает до уровня «Барселоны», а для сборной Испании превратился лишь в потенциального кандидата.

Давайте пройдёмся по «олд скулу», в этом кармане у меня тоже припасено несколько примеров.

Марселино Элена Сьерра

Этому игроку удалось совершить «испанскую мечту» вместе с островетянами из «Мальорки». В конце 90-х они вместе добрались до финала Кубка Кубков, благодаря чему Сьерра получил вызов в сборную Испании. Казалось, впереди у него блестящая карьера. Марселино перебрался в «Ньюкасл», но игрок не выдержал сумасшедших скоростей Англии, из-за этого его настигли травмы. Проблемы с сухожилиями приобрели статус хронических, из-за них Марселино отыграл за «Ньюкасл» около двух десятков матчей во всех турнирах за четыре полных сезона.

Хосе Антонио Рейес

Переход Хосе Рейеса в «Арсенал» до сих пор снится Арсену Венгеру в кошмарах. «Канониры» раскошелились на раскрученного молодого игрока аж на 35 миллионов евро. Через год лондонцы продали его в мадридский «Атлетико» за 12 миллионов евро!

Альберт Луке

Ни для кого не секрет, Луке был лидером «Депортиво» 2000-х, когда галисийцы давали жару от млада до большого. В 2005 «Ньюкасл» раскошелился на 16 миллионов евро, пожалуй, это является для них самым провальным трансфером новейшей истории. Будучи нападающим, за 2 сезона испанец забил лишь 1 гол. За столь солидную сумму «сороки» добавили лишь проблем, учитывая немалую зарплату игрока.

Альберт Риера

Риера путешествовал в Британию дважды, первый раз в «Манчестер Сити», где не закрепился в основном составе, второй раз в «Ливерпуль» имени Рафаэля Бенитеса. В стане мерсисайдцев испанец проявил себя неплохо, но Риеру погубил длинный язык. В своём обширном интервью испанской Marca Альберт раскритиковал любовь Рафы к ротации, за что получил серьёзный денежный штраф, потерял место в основном составе и больше не вызывался в сборную Испании.

Подобные примеры ещё есть и немало, охватить всех нереально. Но среди общей массы мне до сих пор непонятна ситуация с Фернандо Торресом. Самый молодой капитан «Атлетико», в 23 года уходит в «Ливерпуль», становится там местным божеством. В 2011 году «Челси» заплатило за него рекордные по тем временам 80 миллионов долларов! И что случилось потом? Психология? Сам Фернандо поговаривал, во времена «Челси» он нередко смотрел видео своей игры в «Ливерпуле» и плакал. «Милан» не смог реанимировать игрока и лишь в родном «Атлетико» уже немолодой Торрес начал показывать что-то похожее на былое.