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    Как бы выглядел Анжи сейчяс если бы не распродажа в 2013 году.

    26 декабря 2016
    Давайте хотябы на минутку приставим что Анжи не менял курс развития в 2013 году и взглянем на Махачкалинский проект сегодня.Какие бы покупки ждали бы Анжи,как клуб развивался бы дальше,выступал ли бы он в эврокубках?Это просто наша фантазия.

    КОГО БЫ КЛУБ КУПИЛ?

    Я не сторонник болших денег в футболе,но нужно понимать что Анжи бы покупал бы и покупал бы игроков.
    После покупок Роберто Карлоса,Это'о,Виллиана Анжи захотел бы купить еще более звездных игроков.Тут много вариантов кто были бы ети футболисты.Например Рамос из Реала,Неймар из Барсы,Депай из МЮ,Туре из Ман.Сити,Санчеш из Баварии итд.Вопрос захотели бы они менять топ чемпионат на чемпионат России и я думаю что Неймар,Рамос непоэхали бы в Россию даже за болшие деньги.Анжи мог бы завлечь игроков уровня Депая.Хотя кто знает может и Рональдиньо поехал бы поиграть в Дагестан.Думаю Анжи скупил бы лидеров клубов РФПЛ.Таких как Промес,Дзагоев,Смолов,Дзюба и юнцов Головина,Набиуллина,Миранчука Алексея.

    Картинки по запросу anzhi transfery

    ЧЕМПИОНАТ И ЭВРОКУБКИ

    Анжи стал бы чемпионом России и играл бы в Лиге Чемпионов.Сильний состав,длинная скамейка,высококласные специалисты.Эсли бы не смена вектора развития Анжи уже сейчяс стал бы грандом России.

    Картинки по запросу anzhi evrokubki

    СТАДИОН

    Уже сейчяс на матчи Анжи ходит приличное число людей.Но эсли бы Анжи играл бы регулиарно в ЛЧ то аудитория возрасла бы в двое а может и в трое раз.

    Картинки по запросу anzhi arena dikaja divizija

    БРЕНД

    Бренд Анжи стал бы узнаваем во всем мире.Атрибутика клуба продавалась бы не только в России но и в странах Европы и других кантинентах.Увеличилась бы аудитория команды во всем мире.

    Картинки по запросу anzhi atributika

    АКАДЕМИЯ

    Анжи открыл академию клуба которая приносила бы юных талантов в свой состав с перспективой в будущее.Только вопрос как талантам попасть в состав где играют такие звезды как Карлос и Это'о.
    Академия в Дагестане начяла работу еще когда о распродаже никто и недумал.

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    ПРОСТО ФАНТАЗИЯ

    Незнаю выйграл бы Анжи ЛЧ или нет,но всеравно продолжатся так немогло.Каким бы нибыл Сулейман Керимов богатым,то что Анжи распродал всех звезд и поменял курс развития ето логично и очевидно.Теперь клуб нетратит болших денег на трансферы и в составе играют несколько молодых воспитанников академии,таких как Гасанов,Мусалов.Совсем недавно появились новости что Анжи собираетса вновь поменять курс развития.Якобы все легионеры уйдут а сезон доиграют молодые парни.Посмотрим правда ли это через несколько недель.

    Картинки по запросу anzhi 2016-17

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