Самба про проект Анжи

Бывший зашитник Махачкалинского Анжи о проекте своей бывшей команды.

В 2012-м «Анжи» выложил за африканского гиганта Кристофера Самба 14 млн евро. Конголезец отжигал в АПЛ по полной — и в защите мог закрыть любую звезду лиги, и в нападении регулярно отыскивал голы. Казалось, что Самба вот-вот пойдёт на повышение в топовый английский клуб, но всё вышло иначе. Совсем иначе.



Кристофер согласился отправиться в долгую командировку по России. Махачкалинский суперпроект привлёк и Самба: Сулейман Керимов собирался соорудить настоящий топ-клуб не только для внутреннего пользования — международного масштаба. В рамках операции по скупке качественных легионеров был приобретён и Самба.



Кристофер на полгода возвращался в «АПЛ» в «Куинз Парк Рейнджерс», пережил закрытие махачкалинского проекта и даже вылет в ФНЛ. Но уже с «Динамо». Неоднозначная карьера Самба в России не отменяет главного: великана из Конго уже никогда не забыть. Такие колоритные легионеры нужны чемпионату России.

«Не буду врать и говорить: «Я с детства мечтал играть за «Анжи»! — рассказывает Самба. — Понятно, что до предложения из России я толком ничего не знал про команду из Махачкалы. Но потом набрал Это'О и спросил: «Брат, что это за проект такой?». Сэмми заверил меня, что в Дагестане очень любят футбол, очень любят своих игроков, делают для них всё возможное. Речь не только о руководстве, но и о болельщиках.



Керимов всегда заботился о нас как о своих детях. Он мог подойти к любому и сказать: «У тебя всё хорошо? Я могу ещё что-то сделать? Как-то помочь тебе?». Такое отношение босса подкупает. Сулейман любил и любит «Анжи». Он реально хотел сделать команду европейского уровня. Вкладывал в неё не только деньги, но и душу.«Анжи» — это не «Лестер». «Анжи» вообще нельзя сравнить ни с какой другой командой. Слишком уникальная история. Мы бросили вызов российским грандам, посмели бороться с «Зенитом» на равных. Это'О, Диарра, Буссуфа и другие звёзды действительно хотели играть за клуб долгие годы, выступать за него в Лиге чемпионов. Но нашим мечтам не суждено было сбыться».

«Многие думают, что Это'О и другие топ-футболисты приехали в Дагестан только чтобы «срубить бабло». Чушь полная. Платили ли нам много? Да. Чего тут стесняться? Но мы все искренне любили «Анжи», хотели вместе добиться успеха. Не помню настолько крутой, дружной команды. Мы дружили вне поля, с тем же Лассом много времени проводили. Местные футболисты адекватно воспринимали приезд иностранцев. Наоборот, мы подкалывали друг друга, общались на расслабоне.



Тем больнее было, когда за одну ночь клуб, по сути, перестал существовать. По крайней мере, в том виде, к которому мы привыкли. Нам просто сказали: «Будем искать вам новые команды». Было очень грустно. Никто не хотел уходить. Но выбора у нас не было. Уверен, «Анжи» мог бы стать клубом европейского уровня».