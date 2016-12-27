Денис Хрустальный. Почему надо забыть про Черышева

Вчера Черышеву исполнилось 26 лет. За это время воспитанник «Реала» провел только один полноценный сезон на взрослом уровне. Травмы могут поставить крест на амбициях Дениса и наших надеждах.

Этим летом уставший ждать шанса в «Реале» Черышев перебрался в «Вильярреал» на полноценный контракт. За сумму в 7-8 млн. евро «подводники» получили россиянина на ближайшие 5 лет. Сколько из них Денис проведет в лазарете, а сколько на поле – главный вопрос, который мучает болельщиков испанского клуба и российской сборной.

В Мадриде в россиянина верили только на словах. По факту выше «Кастильи» он так и не поднялся. Парадокс, но во второй команде «сливочных» с Денисом ничего страшного не происходило. Два сезона он регулярно играл и забивал, в результате дозрев до аренды в «Севилью» к Унаи Эмери.

Туда Черышев приехал не здоровым. В матче отборочного цикла к ЧМ-2014 Капелло выпустил Дениса в перерыве, а тот уже через 6 минут покинул поле, ведомый под руки медперсоналом. Подлечившись, Черышев дебютировал за «Севилью». Вышел в старте и сломался уже через 15 минут. Дело было в конце сентября, а повреждение не выглядело серьезным, но на поле хавбек вернулся только к началу февраля.

Уже через три недели только начавший осваиваться в составе россиянин вновь выбыл из строя. В 1/16 Лиги Европы с «Марибором» Черышев получил удар по лодыжке и вылетел еще на три недели. В середине марта, заканчивая восстановление, россиянин получил частичный перелом пятой плюсневой кости на тренировке. За тот сезон хавбек 5 раз возвращался в лазарет.

Череда травм не смутила «Вильярреал», арендовавший Черышева в следующем сезоне. Примера 2014/2015 стала единственным приличным годом для Дениса. Россиянин сыграл в большинстве матчей, половину начинал в стартовом составе. Забил 4 гола и отдал десяток результативных передач. Но даже отечественные специалисты, отмечая прогресс россиянина, говорили о недостаточно высокой для вингера результативности. Травмы не обошли Черышева стороной и в «Вильярреале» – рассечение головы, разрыв прямой мышцы бедра, который станет хроническим. Весну Денис смажет из-за двух таких повреждений.

После удачного сезона Черышев решил еще раз попытать счастья в «Реале» у Рафы Бенитеса. В Мадриде Денис не играл – полчаса в Примере до Нового Года и памятный матч в Кубке, где Черышев забил, но не должен был играть по причине дисквалификации. В результате «Реал» сняли с розыгрыша, а россиянин оказался в «Вильярреале» на полгода позже транзитом через «Валенсию». Зидан, сменивший Бенитеса, тоже не рассчитывал на Черышева, а Денису нужна была практика, чтобы поехать на Евро-2016.

В «Валенсии» Черышев начал за здравие, трижды забив в шести матчах за новый клуб, но в начале марта получил травму подколенного сухожилия. Два месяца спустя россиянин вернулся, выйдя на замену в матче с «Вильярреалом» за полчаса до конца. Но и их он не доиграл, получив очередное повреждение. Врачи приняли решение о необходимости хирургического вмешательства в связи с хронической тендопатией прямой мышцы левого бедра.

Генетически он быстро восстанавливается. Иногда даже слишком быстро. Травмированные мышцы выздоравливают, а соседние – ослабевают. Поэтому Черышеву проще получать травмы. Но теперь всё должно быть иначе. Мы вычищаем ему все рубцы. Надеюсь, что после новой операции он сможет долго играть без травм. Феликс Ледесма, физиотерапевт «Реала» и сборной России

Черышев — хрустальный? Полная ерунда! У Дениса травмы были разные. В случае рецидивов вины игрока нет. Из-за этой проблемы его карьера точно не сократится. Каждый спортсмен в определённый период своей карьеры подвержен травмам. Я уверен, что в начале следующего сезона он уже выйдет на поле и забудет о былых проблемах. Эдуард Безуглов, врач сборной России

Несмотря на оптимизм врачей, Денис восстановился после травмы, отнявшей у него очередные 4 месяца футбола, включая Евро-2016, только к началу сентября. К тому моменту инициировавшего его переход в «Вильярреал» Марселино Гарсии Тораля в клубе уже не было – его уволили еще в августе, передав бразды правления Франу Эскрибе.

Черышев вышел в стартовом составе на «Сантьяго Бернабеу», впервые сыграв против «Реала», но в целом «подводники» неплохо справлялись и без россиянина. Пока тот лечился, костяк команды сформировался. И причин встраивать туда подверженного травмам вингера у Эскрибы нет. В этом сезоне Черышев выходил только в половине встреч, в среднем проводя на поле менее получаса.

Матч с «Леганесом» Черышев пропустил из-за растяжения мышцы ноги. Перед этим Денис получил ногой в голову при попытке сделать подкат в Цюрихе в матче Лиги Европы – тоже пришлось меняться, хотя обошлось ушибом. Теперь «Вильярреал» рассматривает возможность расстаться с россиянином, сплавив его в аренду.

Но нас он интересует в первую очередь как игрок сборной. С человеческой точки зрения претензий к Денису никаких. Когда вызывали и ставили – он выкладывался, хотя не слишком вписывался в игровую модель. Летом 2014 слетал со сборной в Бразилию, пройдя полностью весь тренировочный цикл, без шансов попасть в заявку. Оба больших турнира, где мог сыграть Денис, у него украли травмы. Однако и предпосылок увидеть его на поле в 2018 пока не возникает.

Черчесов еще в августе скептически высказывался в адрес Черышева, предлагая дождаться, пока тот наберет форму. Экспериментируя и вызывая порой людей, не имеющих игровой практики вроде Могилевца, Дениса Черчесов так ни разу и не призвал под знамена. Значит ли это, что по крайней мере на Кубке Конфедераций тренерский штаб на него не рассчитывает? Возможно. Если после рождественской паузы Черышев не начнет феерить в клубе, шансов попасть в заявку у него почти нет. А ведь обратный отсчет до ЧМ русский испанец начал еще за тысячу дней.