Боже, куда ты перешел?! Неожиданные трансферы РФПЛ

Трансферное окно в чемпионате России еще не открыто, а ряд клубов уже совершил весьма неожиданные приобретения. «Бомбардир» постарался в них разобраться.

Трансферное окно в чемпионате России еще не открыто, а ряд клубов уже совершил весьма неожиданные приобретения. «Бомбардир» постарался в них разобраться.

Сергей Ткачев

Откуда ушел: «Кубань»

Куда перешел: ЦСКА

Где ждали: «Штутгарт», «Краснодар», «Рубин»

Рейтинг ожидаемости: 5:10

Полузащитник «Кубани» Сергей Ткачев 22 декабря расторг свой контракт с клубом. После чего футболиста активно сватали то в «Краснодар», то в «Штутгарт». Дело плавно шло к тому, что хавбек все же поедет в Бундеслигу, но тут позвонил главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий… Многие уже сейчас предрекают футболисту прозябание на скамейке запасных армейцев, где он составит компанию Кириллу Панченко, также в свое время выбравшему вариант с переходом в стан красно-синих.

Маурисио

Откуда ушел: «Терек»

Куда перешел: «Зенит»

Где ждали: «Шальке»

Рейтинг ожидаемости: 1:10

Грозненский «Терек» отпускал бразильца в «Шальке-04», контракт с которым для Маурисио был уже решенным делом. Все были уверены, что хавбек легко сможет променять РФПЛ на более сильный турнир, но он предпочел провести ближайшие полгода в другом коллективе, который также патронирует «Газпром» – в «Зените». Вызван ли этот трансфер тем, что в шаге от отъезда из Санкт-Петербурга находится Аксель Витсель, которого уже несколько месяцев манит к себе то «Ювентус», то «Милан». Если же они оба останутся в «Зените», то вопрос с лимитом на легионеров у сине-бело-голубых станет еще более острым.

Фелипе Сантана

Откуда ушел: «Шальке»

Куда перешел: «Кубань»

Где ждали: Где угодно, но только не в Краснодаре

Рейтинг ожидаемости: 4:10

Раздираемая финансовыми проблемами краснодарская «Кубань», теряющая направо и налево своих футболистов из-за долгов по зарплате, подписала бывшего защитника дортмундской «Боруссии» Фелипе Сантану, который последние полтора года числился в «Шальке-04». Отметим, что бразилец в текущем сезоне Бундеслиги на поле так и не появился, но откуда у желто-зеленых средства на покупке именитого защитника? Посмотрим, будет ли 29-летний игрок появляться на поле в «Кубани», а также проверим насколько хватит у него терпения ожидать свою зарплату.

Денис Ткачук

Откуда ушел: «Зенит»

Куда перешел: «Рубин»

Где ждали: Нигде

Рейтинг ожидаемости: 2:10

Денис Ткачук активно старался пробиться в основу петербургского «Зенита». 26-летний полузащитник, который присоединился к команде на правах свободного агента летом 2015 года, сначала вынужден был доказывать свою состоятельность в ФНЛ за «Зенит-2», а уже потом получил право попробовать себя и в первой команде. Вроде бы дела у него шли не так плохо: он появлялся на поле, пусть и лишь выходом на замену в семи матчах РФПЛ, а также отметился хет-триком в Кубке России, но этого оказалась недостаточно, чтобы утолить амбиции Ткачука. Информация об его отъезде из Санкт-Петербурга начала появиться после того, как имя россиянина пропало из списка футболистов «Зенита», которые отправятся на сбор в ОАЭ. А там и предложение «Рубина» подоспело.

Александр Ерохин

Откуда ушел: «Урал»

Куда перешел: «Ростов»

Где ждали: В топ-клубах РФПЛ

Рейтинг ожидаемости: 5:10

Лидер «Урала» Александр Ерохин был лакомым кусочком для всех топ-клубом РФПЛ. Многие ожидали, что хавбек покинет Екатеринбург если не зимой, так предстоящим летом точно. Но мало кто пророчил ему вариант с «Ростовом». Правда, все в этой истории не так все просто, ибо «шмели» почти сразу же расстроили своих южных коллег, заявив, что Ерохин пока никуда не переходит. До лета уж точно, а там у него закончится контракт с «Уралом». Пока же нам остается удивляться не только выбору игрока сборной России, но и вообще всему, что происходит вокруг клуба из Екатеринбурга.

Фото: ФК «Рубин», ПФК ЦСКА, РФПЛ, ФК «Зенит»