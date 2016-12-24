Биржа труда. Ибрагимович, Роббен и еще 9 звезд, которые летом станут безработными

Блог Vanity Fair сколотил банду из игроков, чьи контракты заканчиваются будущим летом. Далеко не каждый готов остаться в своем нынешнем клубе. Весь комплект оценивается в 123 млн. евро. Не упускайте шанс забрать бесплатно.

Вратарь: Икер Касильяс (Испания)

Возраст: 35

Трансферная стоимость: 3 млн. евро

Альтернативы: Адриан, Уэйн Хеннеси, Рене Адлер, Бенуа Костиль

В прошлом сезоне ветерана много критиковали за результативные ошибки, но постепенно испанец освоился. Сейчас к Касильясу вряд ли есть претензии – 9 сухих матчей за 15 туров чемпионата при 7 пропущенных мячах и насухо проведенные три последние встречи группового этапа ЛЧ, позволившие «драконам» взлететь в плей-офф.

Адриан перебрался в «Вест Хэм» 2 года назад бесплатно. С тех пор его стоимость подскочила в 5 раз. Последнее время Билич ставит Рэндольфа – намек понят. Хеннеси играет только из-за травмы пришедшего летом Стива Манданда. Вряд ли вратаря сборной Уэльса устраивает статус запасного в «Кристал Пэлас». Адлер залечивает очередную травму, но у него мало поводов оставаться в разваливающемся «Гамбурге». Бессменный страж ворот «Ренна» на протяжении последних 6 сезонов Костиль пока не дождался нового контракта.

Правый защитник: Пабло Сабалета (Аргентина)

Возраст: 31 год

Трансферная стоимость: 10 млн. евро

Альтернативы: Бакари Санья, Стефан Лихтштайнер, Дарио Срна, Бранислав Иванович

Аргентинец пользуется доверием Гвардиолы, который в свойственной ему манере пробует переучить ветерана на новый лад. Пабло теперь выходит не только справа, но порой и в опорной зоне. Последние матчи Сабалета неизменно начинает в старте, но контракт с главным старожилом «горожан» по-прежнему не продлен.

Одноклубник Сабалеты Санья старше на два года. Возможно, поэтому Пеп перевел француза в центр обороны. Переговоров о новом контракте с ним не ведут. Двужильный Лихтштайнер понемногу сдает, а выбор на фланге у «Ювентуса» хорош и без швейцарца. Дарио Срна сватают в «Барселону», но дело далеко не решено. Иванович теряет позиции – в «Челси» намечается смена поколений.

Центральные защитники: Пепе (Португалия)/ Пер Мертезакер (Германия)

Возраст: 33 года/ 32 года

Трансферная стоимость: 6 млн. евро/ 10 млн. евро

Альтернативы: Евгений Хачериди, Хольгер Бадштубер, Джон Терри, Робин Кнохе

Один из главных творцов победы Португалии на Евро заявил, что готов завершить карьеру в «Реале». Признание в любви клубу Пепе пока не помогло. Зидан, похоже, делает ставку на других людей. Португалец все чаще остается на лавке в ключевых матчах – Класико, «Боруссия», туристическая поездка на клубный ЧМ. Мертезакер травмировался на старте сезона, месяц как здоров, но не провел ни матча. У Венгера есть новый немец – Мустафи. Ветерана зовет обратно в «Вердер» живая легенда бременцев Клеменс Фритц, с которым они играли вместе. Интерес вылетевшего из Бундеслиги «Ганновера» к своему воспитаннику скорее платонический.

Контракт с Терри в «Челси» продлевать не намерены. Джону 36, но год-другой в клубе попроще он потянет. Хачериди в расцвете сил, с учетом кризиса на Украине можно попробовать перебраться в одну из топ-лиг. Травмы мешают Бадштуберу раскрыть потенциал. Похоже, в «Баварии» устали ждать. Кнохе после яркого старта потерял место в основе «Вольфсбурга», но парню всего 24.

Левый защитник: Гаэль Клиши (Франция)

Возраст: 31

Трансферная стоимость: 9 млн. евро

Альтернативы: Хауме Коста, Бенуа Тремулинас, Сеяд Колашинац

Клиши довольно регулярно появлется в тасуемом словно карточная колода составе «Сити». Порой слева играет Коларов, когда некому выйти в центре, серб уходит туда. Пару раз пробовал Гвардиола отрядить туда и Клиши, но не впечатлился. Пока Пеп решает, кто ему нужен, а кто нет, с продлением в клубе торопиться не будут.

Хауме Коста всю карьеру в «Вильярреале», железный игрок основы в расцвете сил, но нового контракта пока нет. Тремулинас не играл за «Севилью» с момента разрыва мениска в мае. Главный претендент на экс-динамовца – «Бордо». Универсал Сеяд Колашинац способен сыграть на фланге, в центре и в опорной зоне, лакомый кусок. 6 баллов по системе гол + пас за 12 туров и только 23 года.

Нижний опорный полузащитник: Джон Оби Микел (Нигерия)

Возраст: 29 лет

Трансферная стоимость: 11 млн. евро

Альтернативы: Лукас Лейва, Даниэле Де Росси, Хаби Алонсо, Майкл Кэррик, Тиаго Мотта

Нигериец в «Челси» уже 10 лет, но давно перестал быть твердым игроком основы. В этом сезоне Микел на поле не выходил и может покинуть клуб уже зимой – Конте он не нужен. Хавбека ждут в «Марселе». Клопп строит новый «Ливерпуль», и Лукасу в нем места нет. Похоже, подходит к концу время 34-летнего Тиаго Мотты в Париже.

Еще трое великих ветеранов тоже пока не продлили соглашения. Речь об Алонсо, которого «Бавария» не прочь переподписать, но со снижением оклада. В том же положении Де Росси в «Роме». хотя обоих могут переманить в МЛС. Кэррик не хочет уходить из «МЮ», пока приносит клубу удачу, но и он не вечен.

Верхний опорный полузащитник: Санти Касорла (Испания)

Возраст: 32 года

Трансферная стоимость: 20 млн. евро

Альтернативы: Чарли Адам, Шейк Ндойе, Джо Ледли, Даррен Флетчер

В начале октября Касорла заявил, что продлит контракт с «Арсеналом», если ему предложат. Санти как в воду глядел – через неделю он вылетел из-за травмы ахилла на три месяца. Испанца ждут на поле к февралю, а вот с контрактом пока не спешат. По слухам, «Атлетико» не прочь вернуть Касорлу домой.

Чарли Адам мечтает вернуться в сборную Шотландии, ради чего вполне может пойти на смену обстановки. Сенегалец Шейк Ндойе из «Анже» с годами только хорошеет. За 1,5 сезона хавбек забил больше 10 мячей, подорожав в 4 раза. Валлийский бородач Ледли добавит брутальности любой команде. Флетчер – ключевой игрок «Вест Бромвича» и его капитан. За последние полтора сезона шотландец не пропустил ни одной игры «дроздов», но новый контракт обсуждают с октября.

Правый вингер: Арьен Роббен (Голландия)

Возраст: 32 года

Трансферная стоимость: 11 млн. евро

Альтернативы: Хесус Навас, Алессио Черчи, Даниэль Калиджиури, Рашид Геззаль, Рикардо Куарежма

К тому, что половину времени голландец проводит в лазарете, все привыкли. Зато когда в порядке – лучший в мире на своей позиции. В «Баварии» не прочь продлить контракт. Если уж руководство мюнхенцев дождалось лечившегося почти год Рибери, то наверняка будет терпеть и травмы Роббена. Сам вингер вроде тоже заинтересован в продолжении сотрудничества, но чем черт не шутит.

Хесуса Наваса хотели сбыть летом, но не вышло, поэтому используют для ротации. Восстановившийся Черчи получит последний шанс, но в целом «Атлетико» не прочь расстаться с итальянцем. «Вольфсбург» проваливает сезон, так что Калиджиури вполне может выбрать более амбициозный клуб. Нарсинга отправляли на повышение, но сейчас он даже в ПСВ игрок не ключевой. Воспитанник «Лиона» Геззаль не столь результативен, как в прошлом сезоне, но потенциал у алжирца сумасшедший. На десерт из «Бешикташа» может освободиться Куарежма.

Атакующий полузащитник: Яя Туре (Кот'д'Ивуар)

Возраст: 33 года

Трансферная стоимость: 12 млн. евро

Альтернативы: Кейсуке Хонда, Ку Чжа Хволь, Алекс, Стивен Айрленд

Туре и Селюк разругались с Гвардиолой. Трех месяцев вне игры хватило для переосмысления. Теперь Туре согласен с новой ролью и пытается доказать свою состоятельность. Пеп на словах восхищен ветераном и готов обсудить новый контракт. По факту не очень понятно, зачем скандальный немолодой футболист клубу, строящему новый большой проект.

Хонда так и не стал своим в «Милане». Монтелле он не нужен, поэтому итальянцы очень постараются сбыть Кейсуке зимой. Еще один азиат, кореец Ку Чжа Хволь из «Аугсбурга», в этом сезоне потускнел. Возможно, поэтому его не спешат переподписывать. Экс-спартаковцу Алексу уже 34, но после вылета «Интернасьонала» его можно заинтересовать. Айрленд в этом сезоне висит на балансе «Стока» мертвым грузом.

Левый вингер: Тайсон (Бразилия)

Возраст: 28 лет

Трансферная стоимость: 13 млн. евро

Альтернативы: Эрик Максим Чупо-Мотинг, Поль Жоржес Нтеп, Ибрагим Афеллай

Один из последних осколков былой роскоши «Шахтера», который донецкому клубу вряд ли удастся сохранить. Тайсона даже за сборную Украины звали играть, однако хавбек дождался звонка из Бразилии. Сейчас вингером интересуются в России, Китае и Германии. Не прочь вернуть его и «Интернасьонал», но во вторую бразильскую лигу Тайсон поедет едва ли.

Чупо-Мотинг один из лидеров «Шальке», однако новый контракт обсуждать будут, видимо, уже после Кубка Африки. Поля-Жоржа Нтепа привлекает «Бавария», но не факт, что мюнхенцам вингер «Ренна» столь же интересен. Афеллай повредил кресты еще в апреле и с тех пор на поле не выходил. Рассчитывает ли на него «Стоук» в перспективе – пока не ясно.

Форвард: Златан Ибрагимович (Швеция)

Возраст: 35 лет

Трансферная стоимость: 12 млн. евро

Альтернативы: Саидо Берахино, Фернандо Торрес, Марио Балотелли, Саломон Калу, Родриго Паласио

Златан и в Англии рвет и мечет. Агент шведа Мино Райола заявил, что форвард не прочь остаться в «МЮ». Во-первых, в действующем соглашении есть опция пролонгации на год, во вторых Ибра намерен выиграть АПЛ. Другой вопрос – самый ли подходящий клуб для этого он выбрал.

После ударного сезона 14/5 спекуляции вокруг Берахино не утихают, но с тех пор Саидо сдал. С сентября форвард затерялся в лазарете. Торрес проиграл конкуренцию Гамейро, и сменить клуб было бы неплохо. Балотелли вернулся в футбол в «Ницце», но вряд ли готов там задерживаться. Калу может остаться в «Герте», если будет игроком старта, но уже подумывает о заработке на старость. Паласио смело можно паковать чемоданы.