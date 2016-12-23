Топ-5 лучших бомбардиров Boxing Day

В преддверии 26 декабря блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» вспоминает пятерку лучших бомбардиров Boxing Day.

Многие болельщики под Boxing Day подразумевают все игры в рождественско-новогодний период. Но на самом деле, Boxing Day – это только матчи 26 декабря, на следующий день после католического Рождества. Представляю Вашему вниманию 5 лучших бомбардиров рождественских матчей в английской Премьер-лиге.

Джермейн Дефо – 6 голов

Нападающий «Сандерленда» входит в десятку лучших бомбардиров чемпионата Англии. Дефо один из немногих игроков, которые могут в ближайшее время ворваться в бомбардирскую тройку лидеров Boxing Day. Одним мячом Джермейн отметился за «Вест Хэм», остальные пять мячей Дефо забил в футболке «Тоттенхэма», в котором провeл 10 лет своей карьеры. В предстоящем выездном матче против «Манчестер Юнайтед», Дефо попробует улучшить свою статистику.

Тьерри Анри – 7 голов

Легенда лондонского «Арсенала» и лучший бомбардир «канониров» в АПЛ за 7 матчей в Boxing Day забил семь голов. Хэт-трик в ворота «Лестера» (6:1) в 2000 году однозначно помог Анри в достижении данного показателя, ну и конечно, восемь лет в Лондоне поспособствовали этому результату.

Робби Кин – 8 голов

Экс-форвард «Тоттенхэма», «Ливерпуля» и других английских клубов за свою длительную карьеру в АПЛ сумел забить в Boxing Day восемь голов. В Англии Робби знали как крутого бомбардира и лидера «Тоттенхэма», именно в составе «шпор» ирландец сумел забить пять мячей в Boxing Day, добавив к ним два мяча играя уже за »Ливерпуль».

Алан Ширер​ – 8 голов

Легенда «Нькасла» и лучший бомбардир в истории АПЛ Алан Ширер не мог обойти наш рейтинг, ведь из своих 260 голов в чемпионате Англии Ширер забил в Boxing Day восемь мячей. Таким образом, Алан не раз порадовал болельщиков «Ньюкасла», подарив им хорошее праздничное настроение в Boxing Day.

Робби Фаулер​ – 9 голов

Легендарный нападающий »Ливерпуля» сумел забить за мерсисайдский клуб в Boxing Day лишь три мяча. Остальные шесть голов Робби забил в Boxing Day играя уже за «Лидс Юнайтед» и »Манчестер Сити» , интересно, что для установления бомбардирского рекорда, Фаулеру понадобилось всего 10 матчей.

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