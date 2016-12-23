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    Ла Примера: заметки юного испанца Все блоги -

    История в фотографиях. Чем запомнился 2016 год испанским болельщикам?

    23 декабря 2016
    Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» показывает, каким выдался уходящий год в испанском футболе.

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    Рейтинг: 4.4 Голосов: 5
    Комментарии3
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      Рейтинг: +12

      DmiSid 24 декабря 2016, 05:36

      Испанские клубы последние два года доминируют над вмеми:)

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      Рейтинг: +2692

      swot1205 23 декабря 2016, 21:01

      Испания мощно выступила клубами. А наши как всегда писю нюхают

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      Рейтинг: +12

      Nice88 23 декабря 2016, 19:19

      и это радует!))

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