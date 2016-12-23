История в фотографиях. Чем запомнился 2016 год испанским болельщикам?

Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» показывает, каким выдался уходящий год в испанском футболе.

Лионель Месси получил 5-й Золотой Мяч

Зинедин Зидан стал главным тренером «Реала»

«Атлетико» проиграл второй финал Лиги Чемпионов за 2 года

«Реал» выиграл 11-й кубок Лиги Чемпионов

«Севилья» в третий раз подряд выиграла Лигу Европы

Провал «Валенсии»: неудачный эксперимент с Невиллом и падение на 17 место в сезоне 2016/2017

«Барселона» стала 24-кратным чемпионом Испании

Месси и его отца приговорили к 21 месяцу тюремного заключения

Роналду – лучший игрок Европы сезона 2015/2016

Впервые в историю в тройку номинантов вошли Гарет Бэйл и Антуан Гризманн

Лео Месси кардинально сменил имидж

Вылет в Сегунду «Райо Вальекано» – самой зрелищной команды сезона 2015/2016

«Леганес» впервые в истории вышел в Примеру

Колоритные летние трансферы

Икер Касильяс завершил карьеру в сборной Испании

Некоторые игроки получили свой первый вызов в сборную Испании

Лукас Васкес

Сауль Ньигес

Марко Асенсио

Андер Эррера

Эктор Бельерин

Серхио Рико

Криштиану стал обладателем Золотого мяча по версии France Football

«Реал» выиграл Клубный Чемпионат мира



«Севилья» при Сампаоли заканчивает 2016 год в ТОП-3

Все испанские клубы вышли в плей-офф Еврокубков