Йоветич, Майкон и другие форварды для «Спартака»

Красно-белым очень нужен классный форвард. Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет самые оптимальные и выгодные варианты нападающих для «Спартака».

Кехинде Фатаи, «Уфа»

Кехинде своей работоспособностью, выносливостью и скоростью органично вписался в состав «Уфы». Фатаи забил 4 гола в 12 матчах РФПЛ, что для середняка чемпионата России довольно хорошая статистика. Очевидно, Фатаи хороший вариант для «Спартака», ведь форвард уже неплохо адаптировался в чемпионате России, плюс в «Уфе» играл по схеме 3-5-2, поэтому адаптироваться под возможную новую тактику красно-белых ему не нужно. Его потенциальный трансфер может обойтись москвичам лишь в 2 млн. евро.

Эдуардо Варгас, «Хоффенхайм»

Эдуардо обладает хорошей скоростью и техникой, но вот с клубами ему пока не везет. Удивительно, но Варгас в сборной Чили играет значительно лучше, чем в своих клубах, ведь благодаря его голам сборная Чили выиграла два последних розыгрыша Копа Америка. В текущем сезоне чилиец за «Хоффенхайм» провел всего 5 матчей в Бундеслиге и голов не забивал. При желании в январе «Спартак» может арендовать чилийца, ведь Каррера способен вернуть Варгасу его голевое чутье. Чилиец – достаточно опытный футболист, поигравший в Испании, Италии, Бразилии и Германии, поэтому в России он сумеет адаптироваться, плюс в сборной Чили и в Германии Варгас играет по схеме 3-5-2, что также важно для тренера «Спартака».

Майкон, «Локомотив»

Майкон в текущем чемпионате России долгое время довольствовался выходами на замену, но в конце октября Семин стал выпускать бразильца на позицию нападающего, что дало свой результат в нескольких матчах. Конечно, Майкон должен адаптироваться к новой позиции. Очевидно, адаптация бразильца в «Спартаке» пройдет достаточно быстро, а к трансферу Майкона может подтолкнуть слабое выступление «Локомотива» в этом сезоне и желание борьбы за чемпионство.

Умар Ниасс, «Эвертон»

Один из самых подходящих и доступных игроков для «Спартака» – Ниасс. В текущем сезоне сенегалец не играет за «Эвертон» и даже в заявки на матчи не попадает. Ниасс пришел в стан «ирисок» в январе 2016 и за это время лишь 5 матчей провел в чемпионате Англии. До перехода в Англию Умар успешно играл в России за «Локомотив» – 12 голов в 28 матчах. Агрессивный, быстрый и напористый форвард отлично проявил себя в «Локо», конечно, «Спартаку» такой бомбардир не помешает. Очевидно, в январе Ниасс точно сменит клуб, а красно-белые вполне могут как арендовать сенегальца, так и провести полноценный трансфер за небольшую сумму, правда, главное здесь желание нападающего.

Стеван Йоветич, «Интер»

Слухи уже связывали черногорца со «Спартаком», поэтому этот трансфер вполне реален. Карьера Йоветича в «Интере» складывается неудачно, ведь в текущем сезоне Стеван провел лишь 5 матчей, и то в большинстве выходил на замену. «Интер» готов избавиться от черногорца уже в январе, поэтому ждет выгодного предложения, конкуренцию в борьбе за подписание Йоветича красно-белым готова составить «Фиорентина» . В этом трансфере все зависит от Стевана либо он захочет бороться за чемпионство со «Спартаком», либо будет вести борьбу за Лигу Европы с «фиалками».

Луис Адриано, «Милан»

По слухам Адриано уже этой зимой может оказаться в «Спартаке»: в СМИ уже «всплывала» возможная сумма трансфера 7 млн.евро. Конечно, по текущей форме бразильца в «Милане» (7 матчей в Серии А и лишь 120 минут на поле) сумма слишком завышена. Но преимуществом этого трансфера может стать быстрая адаптация в составе «красно-белых» (бразилец 8 лет провел в «Шахтере») и опыт игры в чемпионате Италии, в котором он стал значительно сильнее, с точки зрения тактики.

Симоне Дзадза, «Вест Хэм»

Итальянец похоже не смог прийти в себя после провального исполнения на Евро 2016, ведь его вояж в Англию оказался провальным. В «Вест Хэме» Дзадза провел 11 матчей, но результативными действиями не отмечался, уже известно, что итальянец в январе вернется в «Ювентус». Очевидно, в Турине Симоне долго не задержится, поэтому вполне возможно, Каррера использует свои связи и попытается вернуть итальянцу его былую форму. Тренер «Спартака» и Дзадза прекрасно знакомы по совместной работе в «Ювентусе», поэтому Каррера знает все сильные и слабые стороны форварда, тем более игра по схеме 3-5-2 или 3-4-3 для него не проблема. Очевидно, в этом трансфере большую роль может сыграть тренер «красно-белых».

Кристиан Паскуато, «Крылья Советов»

Еще один итальянец, который принадлежит «Ювентусу» и играет в аренде (в »Крылья Советов»). Паскуато активно поучаствовал в разгроме «Спартака», а после матча сказал, что с радостью принял бы предложение красно-белых. Конечно, преимуществом трансфера итальянца может быть его адаптация в РФПЛ и невысокая сумма трансфера, но сложно сказать, сумеет ли Паскуато помочь «Спартаку» в борьбе за чемпионство, ведь бомбардиром итальянец никогда не был, да и в основном играл в итальянской серии Б, поэтому опыта борьбы за трофеи у него нет.

Эммануэль Эменике, «Фенербахче»

Буквально вчера Дик Адвокат отстранил нигерийца от тренировок, а уже сегодня слухи отправляют Эменике в «Спартак». Эммануэль вполне успешно играл за «красно-белых» два сезона (2011-2013 гг.), забивая в среднем в каждой второй игре (42 матча, 21 гол). Конечно, после «новых» проблем в турецкой команде, «Фенербахче» с радостью расстанется с Эменике, поэтому его трансфер не должен вызвать проблем. В принципе, своей скоростью, выносливостью и спортивной агрессией Эммануэль может идеально вписаться в состав «Спартака», а Массимо Каррера ему в этом поможет.

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