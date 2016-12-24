Англия. Перед туром.

Английская Премьер Лига готовится к ударной серии матчей, ну или «Boxing day». Разберем предстоящий 18 тур, который даст старт этому интереснейшему отрезку турнира!

Так выглядит Турнирная таблица перед 18 туром:

«Кристал Пэлас» отправил в отставку своего тренера Алана Пардью, на смену которого пришел скандально уволенный с поста Английской Сборной Сэм Эллардайс, контракт со специаличтом подписан на 2,5 года. »Кристал» снова будет открывать тур чемпионата. На этот раз, гостевым матчем против «Уотфорда». Команды потерпели по 2 поражения подряд в предыдущих турах. Стоит отметить, что в 16 и 17 турах совпадали хозяева матчей. «Уотфорд» дважды уступил на выезде, «Сандерленду» и «Манчестер Сити» соответственно, не забив ни одного гола, что конечно же подстегнет команду порадовать домашнюю публику. В последних 7 матчах в АПЛ «Уотфорд» одержал всего лишь, 2 победы. Да и разница мячей в этих матчах не может радовать поклонников команды – 7 забитых и 16 пропущенных. Что касается «Кристал Пэлас», то стоит отметить, что команда уступила «Челси» и «Манчестер Юнайтед» – командам определенно выше по уровню мастерства и подбором игроков. Но все же матчи не были такими простыми для соперников «Орлов». «Челси» одержал победу со счетом 1:0, благодаря голу лучшего бомбардира АПЛ на данный момент Диего Косты. А в матче с «Манчестер Юнайтед» заветная ничья была упущена на 88-ой минуте, после разящего удара Златана Ибрагимовича. В последних 5 гостевых матчах АПЛ «Кристал» набрал всего лишь 2 балла и висит прямо над зоной вылета, напротив «Уотфорд» в последних 5 матчах на «Викаридж Роуд» одержал 3 победы, обыграв «Халл Сити»,»Лестер» и «Эвертон».

Продолжат игровую программу 7 матчей.

«Бернли» примет на своем поле »Мидлсбро». Команда Шон Дайча в этом сезоне обыгрывала на домашней арене оба «мерсисайдских» клуба, а также»Кристал», «Уотфорд» и «Борнмут». «Боро» в свою очередь, очень любит ничейные результаты в этом сезоне. Из 8 выездных матчей команда Каранки свела вничью 5 и является лидером по количеству ничейных гостевых матчей. Но и стоит отметить, что в последнем матче, дубль оформил Альваро Негредо – лидер атак «Мидлсбро». Посмотрим как завершится поединок этих двух, по настоящему, неуступчивых команд.

Очень любопытным обещает быть матч между «Арсеналом» и «Вест Бромвичем». Неудачная неделька выдалась у команды Арсена Венгера. 12 Декабря в результате жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов, «Арсеналу» достается «Бавария», на следующий день, в выездном матче против «Эвертона», выигрывая по ходу матча, «канониры» пропускают сначала гол в раздевалку от Коулмана, а затем на 86-ой Эшли Уильямс ставит крест на планы лондонцев в этом матче. В следующем туре команду ожидал выезд на «Этихад». И вновь повторился сценарий предыдущего матча. Забив быстрый гол, «Арсенал» в итоге не смог удержать победу. После перерыва команду словно подменили. Пропустив с самого дебюта второй половины встречи, «Арсенал» отдал преимущество хозяевам, следствием чего стал гол Стерлинга на 71-ой минуте. Добытое преимущество хозяева уже не собирались упускать и довели матч до победы. После этого проигрыша «Арсенал» опустился вновь на свое привычное 4 место. »Вест Бромвич» выглядит в последнее время довольно крепким коллективом. Команда в последних 7 играх в лиге уступила дважды, «Челси» и «Манчестер Юнайтед». И несмотря на то, что команда больше акцентируется на обороне, с атакой у подопечных Тони Пьюлиса все в порядке, хорошо знакомый российским болельщикам Соломон Рондон находится в отличной физической форме. В матче против «Суонси», в 16-ом туре нападающий отметился хет-триком.

В общем «Арсеналу» придется изрядно потрудиться, чтобы добыть заветные три очка и прервать двух-матчевую проигрышную серию.

Лидер чемпионата – «Челси» примет «Борнмут». Команда Антонио Конте выдала великолепную серию из 11-ти побед подряд и не собирается останавливаться. Однако в этом матче все может быть не так просто как это ожидается на бумаге. Пропустят встречу ключевые игроки «Челси» – Коста и Канте. «Борнмут» хоть и уступил в последнем матче «Саутгемптону», но все равно показывает отличный футбол. Об этом говорят победы над «Лестером» и конечно же великолепный «камбэк», в матче с «Ливерпулем». Принадлежащий «Челси» Натан Аке, показывает прекрасный футбол. Защитник играющий на правах аренды в составе»Борнмута» забил 3 гола в последних 10 матчах. Если он продолжит в том же духе, не исключено его возвращение в Лондон. Сможет ли «Челси» одержать 12 победу к ряду? И что преподнесет «Борнмут» на этот раз? Подтянувшийся к первой пятерке «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» принимает аутсайдера каждого сезона – «Сандерленд». Команда Жозе Моуриньо заметно прибавила в последнее время. После разгрома от «Челси» в 9 туре, «манкунианцы» не знают поражений во внутреннем чемпионате. «Сандерленд» сумел победить в последнем матче «Уотфорд», но все равно находиться в последней тройке. В гостевых матчах «Черные коты» практически не набирают очков. Команда Жозе Моуриньо явный фаворит, но не стоит забывать, что в чемпионате Англии нельзя расслабляться. Ну и конечно Уэйн Руни. Англичанин забил за «Манчестер Юнайтед» 248 голов, в матче с «Сандерлендом» у него должна быть возможность сравняться с великим Бобби Чарльтоном и отметиться очередным рекордным голом. Потерпевший поражение в принципиальнейшем для себя дерби «Эвертон», ожидает выезд к действующему чемпиону АПЛ. «Эвертон» не дотерпел добавленные 8 минут, в домашнем матче с «Ливерпулем». Победный гол Садио Мане на 94 минуте снова сгустил тучи над кандидатурой Рональда Кумана.

«Лестер» после недавней победы над «Манчестер Сити» не смог повторить таких же результатов в двух, последующих гостевых матчах. В 16 туре минимально уступили »Борнмуту». В последнем матче, против «Сток Сити», у команды Клаудио Раньери получился ужаснейший первый тайм. На 28 минуте, в спорном эпизоде был удален Джейми Варди. Помимо удаления, «Лестер» заработал еще 5 желтых карточек до перерыва и пенальти, который реализовал Боян Кркич. А под занавес тайма Джо Аллен удвоил преимущество хозяев. Но во втором тайме, «Лестер» удивительным образом смог вернуться в игру и свел матч в ничью. Любопытно будет посмотреть на команды, которые пытаются вернуть себе былую уверенность и начать радовать своих болельщиков хорошими результатами. Но не только «Эвертон» и «Лестер» не похожи сами на себя. Такое же мнение складывается и о двух других командах – это «Суонси» и «Вест Хэм». Валлийская команда разделяет последнюю строчку турнирной таблицы с «Халлом». После 17 туров всего лишь 12 очков набрано. Да, был сумасшедший матч против «Кристал Пэлас» , в котором команды порадовали зрителей 9 забитыми мячами. Но в последних 6 выездных матчах «Лебеди» пропустили 18 голов. Гульфи Сигурдссону, Льоренте и компании нелегко будет вернуться в среднюю часть турнирной таблицы. «Вест Хэм» набрал очень важные 6 очков в последних матчах. Удивительно, но в этом сезоне АПЛ «Молотобойцы» имеют в активе 5 побед и все, с одинаковым счетом – 1:0. Одержав две победы подряд, точнее сказать, выжав две победы, с помощью двух одиннадцатиметровых ударов Нобла, команда отсрочила возможную отставку Славена Билича. Никак не может вернуться на прежний уровень Димитри Пайет, француз хоть и отметился классным голом в ворота «Ливерпуля», все же играет далеко не в лучший свой футбол, как и вся команда. Важная игра для обоих коллективов ожидается на «Либерти». Завершает игровую программу дня еще один аутсайдер. «Халл Сити» ждет в гости команду Пепа Гвардиолы. «Халл» на дне таблицы с 12 очками. Команда является главным претендентом на возвращение в Чемпионшип. Если хозяевам повезет столько, сколько им не повезло в предыдущем туре с «Вест Хэмом», то команду Гвардиолы ждут очень большие трудности. Несмотря на то, что «Манчестер Сити» приезжает к худшей команде чемпионата, легкой прогулки явно не будет. После победы над «Арсеналом» коллектив Пепа в хорошем настроении и отрыв от лидера в 7 очков им явно, не по душе. Посмотрим с какими трудностями столкнутся игроки «Манчестер Сити». Отстающий от лидера на 6 очков «Ливерпуль», ждет на «Энфилде» «Сток Сити». Команда Юргена Клоппа практически в каждом матче создает большое количество опасных моментов. «Гончарам» будет непросто сдержать молодую и энергичную атаку Ливерпульского клуба, тем более «красные» отошли от поражения в Борнмуте и неудовлетворительной ничьи с «Вест Хэмом», и даже в отсутствии Коутиньо, атака «мерсисайдцев» невероятна мощна. Завершает 18 тур матч на «Сент-Мэрис». Один из центральных матчей по афише: «Саутгемптон» – «Тоттенхэм». Гости жаждят вклиниться в зону «Лиги Чемпионов». Лондонцы отстают на 1 балл от своего принципиального конкурента «Арсенала», расположившегося на 4 строчке таблицы. «Тоттенхэм» вырвал победу на последних минутах в домашней встрече с «Бернли», нанеся три десятка ударов по воротам соперника. «Святые» на своем поле уступили лишь однажды, лидеру чемпионата – «Челси». Любопытно будет посмотреть на Виктора Ваньяму, который перешел в стан лондонского клуба, как раз из «Саутгемптона». С нетерпением ждем матчей и этого увлекательного отрезка турнира.