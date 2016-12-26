«Наша задача – остаться в АПЛ». Почему «Лестер» огорчает нас всех

До зоны вылета три очка, и теперь борьба за выживание, о которой постоянно твердит Клаудио Раньери, — реальность. Расстроенный автор блога «Делай вещи» находит 5 причин, почему нынешний чемпион Англии сложит полномочия в этом году. Сказок не бывает.

«Синдром второго сезона»

Что это за понятие? Суть его кроется в том, что футболисты, заявившее о себе в прошедшем сезоне, а это сделали, практически, все игроки «Лестера», тренеры и, наверное, даже массажисты и водитель автобуса, получают совсем другой прием от команд-соперников. Планку, которую установил «Лестер» удержать тяжело. «Вы не поверите, но наша задача на следующий чемпионат – остаться в АПЛ. Год после титула всегда очень тяжелый, а мы больше пытаемся удержать лидеров, чем занимаемся предсезонными сборами», – перестраховывался тренер «Лестера» Клаудио Раньери. Начало сезона показало, что он был прав.

Предыдущий сезон провалили гранды. Игроки «Лестера» же отыграли выше своих реальных возможностей. Яркий пример – Джейми Варди. Мотор, лидер, бомбардир – именно Варди в прошлом сезоне определял игру «Лестера» и тянул команду. Сейчас у Джейми упала результативность. Он забил всего пять голов, сделал два ассиста, а теперь пропустит главный отрезок сезона из-за дисквалификации. Варди по-прежнему быстр, но по сравнению с прошлым сезоном выигрывает меньше дуэлей, отдает мало точных передач и в два с половиной раза меньше бьет по воротам в среднем за игру. Наблюдается спад и у Мареза, но он больше сказывается именно в результативных действиях. В прошлом сезоне алжирцу везло больше, да и его умения слишком недооценивали. На примере матчей «Уотфорда» и «Лестера» видно, как соперники поменяли мнение о команде Раньери.

Состав «Лестера» тогда и сейчас отличается только двумя позициями. Вместо Шмейхеля в воротах стоит Цилер, а вместо Канте – Амартей. Матч образца прошлого сезона закончился победой «лис» со счетом 0:1. Гол в матче забил Рияд Марез, а игра была построена от обороны и с помощью контратак. В нынешнем сезоне это же очное противостояние завершилось победой «Уотфорда» 2:1. Гол также забил Марез, но Уотфорд сумел ответить двумя мячами. Статистика матча говорит о том, что матч прошлого сезона «Уотфорд» понимал, как противостояние равных соперников и, как подобает хозяевам, был сосредоточен на контроле мяча и комбинировании. В игре текущего сезона «Уотфорд» принимал чемпиона и с готовностью отдал мяч, что стало проблемой для «Лестера», так как игра первым номером никогда не была коньком подопечных Раньери. «Лестер» теперь воспринимают по-другому, что становится для команды большой проблемой.

Резервов нет

В Англии куча внутренних турниров. Премьер-лига, два Кубка – нагрузка на команду по ходу сезона очень серьезная. В этом году «Лестер» дебютировал еще и в Лиге чемпионов. С соперниками по группе очень сильно повезло. «Порту», пережив очередную распродажу, не так силен, а «Копенгаген» и «Брюгге», с большой натяжкой, можно назвать достойными конкурентами на выход из группы. Выступать одинаково хорошо на двух фронтах сложно. Жертвовать каким-либо из турниров становится необходимостью. Не обладая длинной скамейкой запасных, перед стартовым матчем в Лиге чемпионов, «Лестер» без шансов проиграл «бегущему» «Ливерпулю» Юргена Клоппа. А спустя четыре дня, выбрав свою излюбленную и отточенную тактику игры на контратаках, разгромил «Брюгге». Наработки, действовавшие в Премьер-лиге в прошлом сезоне, Клаудио Раньери успешно применил в матчах группового этапа, что позволило команде занять первое место в своем квартете.

«Лестер» установил рекорд Лиги чемпионов, сумев не пропустить в четырех стартовых матчах турнира. Легко выиграв группу, коллектив Раньери провалил заключительный матч с «Порту». Раньери сознательно отказался от борьбы, дав сопернику куражиться и забивать третьему голкиперу «Лестера» со всех позиций. Потому что впереди был важный матч чемпионата Англии, где команда находится рядом с зоной вылета. Полуторный состав «Лестера» ничего не показал. Запасные игроки снова убедили тренера, что лучше играть одним составом. В 1/8 финала Лиги чемпионов «Лестеру» предстоят игры с «Севильей», перед которыми снова придется делать выбор. Африканские легионеры команды в январе отыграют на Кубке Африки и устанут еще больше. Клаудио Раньери – заложник слабой скамейки и маленьких внутренних возможностей клуба.

Уход Канте

Перед началом сезона, было множество слухов о том, что в команде грядет большая распродажа лидеров команды. Мареза отправляли чуть ли не в «Барселону», говорили о якобы подписанном контракте Варди с «Арсеналом». В итоге ушел только Канте, но это серьезно ударило по команде. «Маленький Клод Макелеле», как его прозвали за сходства в амплуа с популярным ранее французом, провел потрясающий предыдущий сезон. Теперь же видна ограниченность возможностей Дринкуотера, который пытается успеть везде, но на такое не способен. Канте помогал габаритным Хуту и Моргану играть, грамотно выбирая позицию, а не устраивая скоростные забеги с соперниками.

Одним из самых полезных качеств Канте является вертикальный пас и чтение игры. Он крайне редко использует передачи ближнему и игру назад. Многие мячи «Лестера» в прошлом сезоне начинались если не с отбора, то с первого паса Канте.Весь прошлый сезон Канте удивлял всех вокруг своей необычайной работоспособностью на поле. Он успевал буквально везде. Когда журналисты признали Джейми Варди лучшим игроком «Лестера» по итогам сезона, их раскритиковал Гари Линекер. « Если над Землей когда-нибудь нависнет угроза астероида, Канте его перехватит». – написал в своем твиттере известный в прошлом футболист, восхвалив французского полузащитника. Теперь Канте помогает «Челси» лидировать в Премьер-лиге, а «Лестер» так и не смог найти ему замену. Менди постоянно травмирован, а Амартей – слишком молод и неопытен для игры на этой позиции.

Провал летних покупок

Почти провальную трансферную компанию провели селекционеры клуба. В покупках отчетливо прослеживается общая закономерность. Нападающий Ислам Слимани – самое удачное приобретение на данный момент. Провел 11 игр, в которых забил 4 мяча и отдал три голевые передачи. По манере игры он очень похож на Леонардо Ульоа. Фактурный, большой нападающий, хорошо играющий на втором этаже. Только скорости и мощи у Слимани все-таки побольше. Сказывается и международный опыт, и яркая игра в «Спортинге». Если Слимани адаптируется к английскому футболу, трансфер заработает на полную мощность. Пока же это лишь слабое утешение на будущее.

Дальше еще хуже. Ахмед Муса – полная копия Джейми Варди, но молодой и чуть более выносливый. Бывший нападающий ЦСКА сыграл в Премьер-лиге уже 13 матчей, но забил всего два мяча. Появились даже слухи, что руководство армейцев хочет вернуть Ахмеда в Москву, но позже сам Муса эту информацию опроверг. Не впечатляет и Нампалис Менди – опорный полузащитник, приобретенный у «Ниццы». Он должен был заменить Канте, но почти сразу свалился с травмой, сыграв всего один матч.

Поляк Бартош Капустка оставил приятное впечатление на чемпионате Европы своей игрой за сборную Польши, однако в «Лестере» не способен даже иногда достойно подменять Олбрайтона. Вывод тут очевиден. Селекционеры клуба подбирали игроков для замены лидеров на случай их ухода из клуба, полностью дублируя их функции на поле. Звезды в итоге остались, а их дублеры, лишь за исключением Слимани, наблюдают за происходящим на поле со скамейки запасных и особой пользы не приносят.

Клаудио Раньери

В способностях итальянского специалиста никто не сомневается. Все помнят о том, что Жозе Моуринью, будучи тренером «Челси», как модно выражаться, добивался успеха на его багаже. Но вместе с этим успех с «Лестером» можно считать главным успехом в карьере Раньери. Итальянец тренировал множество команд в различных чемпионатах и нигде не задерживался надолго. Нигде не добивался больших успехов в еврокубках и не мог ничего выиграть.«Я не виноват, что его считают неудачником», — оправдывался Жозе Моуринью за свои высказывания в адрес Раньери.

Зачастую, в связи с тем, что Клаудио очень чувствителен ко всему, чем занимается он терял контроль над раздевалкой. Похожие проблемы стали одной из причин ухода из «Челси». «Клаудио производит впечатление мудрого и благородного человека, но он слишком сдержанный. Поэтому ему было трудно с некоторыми звездами. У него возникали проблемы с общением, он оказался слишком мягким» – рассказывает экс-вратарь «Челси» Марк Боснич. Тот же Боснич скептически отнесся к его назначению в «Лестер», назвав это «обескураживающим решением».

В этом сезоне можно проследить в высказываниях Раньери некое волнение и то, что он немного запутался в задачах клуба на сезон. В Сентябре, в интервью «BBC» он заявил следующее: «Я считаю, что Премьер-лига очень важна. Думаю, она важнее Лиги чемпионов. Лига чемпионов – это подарок для команды, для меня, для игроков и наших фанатов. Раз мы пробились туда, то хотим побеждать. Но вылететь из Лиги чемпионов можно уже после первого раунда, и что тогда? Поэтому мы более сконцентрированы на чемпионате. Хотим защитить свой титул».А месяцем позже, каналу «Sky Sports» уже противоположное мнение:«В данный момент Лига Чемпионов — наш приоритет, потому что в Премьер-Лиге наше положение к концу сезона должно быть в безопасности. Два ближайших матча очень важны для нас, и они скажут, на что мы способны в Лиге Чемпионов».

Тоже самое происходит и с самой игрой «Лестера». Они могут «рвать» «Манчестер Сити», оставшись в меньшинстве доставать матч со «Стоком», проигрывая 0:2, но при этом еще не одержали ни одной гостевой победы за девять игр. «Лестер» противоречив, но еще способен удивлять. Пусть от чемпионской игры прошлого сезона остаются лишь воспоминания.



Фото: globallookpress.com, reuters.com